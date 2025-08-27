2025. augusztus 27. szerda Gáspár
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Little kid holding a globe. Conceptual with space for copy.
Kvíz

Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 18:03

A Pénzcentrum legújabb kvíze ezúttal a nagy földrajzi felfedezések izgalmas korába kalauzolja el olvasóinkat: ha annak idején jó voltál történelemből, sőt mi több, a földrajzzal sem álltál hadilábon, ez a tudáspróba nem szabad, hogy kifogjon rajtad. Nézzük, emlékszel-e még arra, melyik híres felfedezők milyen tengeri útvonalakat, vagy éppen egész földrészeket fedeztek fel és mik voltak az időszak legfontosabb momentumai, hódításai!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!

1/10 kérdés
Melyik időszakot nevezzük a földrajzi felfedezések korának?
8-10. század
19-20. század
13-14. század
15-18. század
2/10 kérdés
Mely nagy eseménnyel kezdődött a földrajzi felfedezések kora?
a spanyolok és a portugálok atlanti-óceáni hajóútjaival
India brit gyarmatosításával
a kínai selyemút karavánjainak szárazföldi utazásaival
a vikingek izlandi utazásaival
3/10 kérdés
Kik voltak az első európai utazók, akik partot értek Amerikában?
britek
franciák
vikingek
portugálok
4/10 kérdés
Melyik országba kereste nyugaton a rövidebb utat Kolumbusz Kristóf, aki 1492-ben felfedezte Amerikát?
Kenya
Kína
India
Perzsia
5/10 kérdés
Kinek a nevéhez fűződik a Föld első alkalommal történő körbehajózása?
Kolumbusz Kristóf
Magellán
Vasco da Gama
Amerigo Vespucci
6/10 kérdés
Hány év alatt hajózta körbe Magellán a Földet?
fél év
6 év
3 év
2 év
7/10 kérdés
Kinek a nevéhez fűződik Észak- és Nyugat-Afrika partvidékének felfedezése (1415–1460)?
Tengerész Henrik
Diego de Almagro
Hernando de Soto
Bartolomeu Dias
8/10 kérdés
Melyik felfedező kerülte meg elsőként Afrikát és fedezte fel Indiát?
Hernán Cortés
Samuel de Champlain
Giovanni da Verrazzano
Vasco da Gama
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik térséget fedezték fel és gyarmatosították a legkésőbb?
India
Tahiti
Brazília
Ausztrália
10/10 kérdés
Ki hódította meg az Inka Birodalmat?
Hernando Boyano
Francisco Vázquez de Coronado
Henry Hudson
Francisco Pizarro
Címlapkép: Getty Images
#utazás #hajó #gazdaság #kereskedelem #világ #történelem #hajózás #világkereskedelem #kvíz #felfedezés #földrajz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:15
18:59
18:44
18:33
18:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
1 hete
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
3 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
5
2 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosításközvetítő
a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:59
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 16:02
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 18:34
A lengyelek megcsinálták: őrület, mennyi termett náluk ebből a gyümölcsből