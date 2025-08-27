Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrum legújabb kvíze ezúttal a nagy földrajzi felfedezések izgalmas korába kalauzolja el olvasóinkat: ha annak idején jó voltál történelemből, sőt mi több, a földrajzzal sem álltál hadilábon, ez a tudáspróba nem szabad, hogy kifogjon rajtad. Nézzük, emlékszel-e még arra, melyik híres felfedezők milyen tengeri útvonalakat, vagy éppen egész földrészeket fedeztek fel és mik voltak az időszak legfontosabb momentumai, hódításai!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról! 1/10 kérdés Melyik időszakot nevezzük a földrajzi felfedezések korának? 8-10. század 19-20. század 13-14. század 15-18. század Következő kérdés 2/10 kérdés Mely nagy eseménnyel kezdődött a földrajzi felfedezések kora? a spanyolok és a portugálok atlanti-óceáni hajóútjaival India brit gyarmatosításával a kínai selyemút karavánjainak szárazföldi utazásaival a vikingek izlandi utazásaival Következő kérdés 3/10 kérdés Kik voltak az első európai utazók, akik partot értek Amerikában? britek franciák vikingek portugálok Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik országba kereste nyugaton a rövidebb utat Kolumbusz Kristóf, aki 1492-ben felfedezte Amerikát? Kenya Kína India Perzsia Következő kérdés 5/10 kérdés Kinek a nevéhez fűződik a Föld első alkalommal történő körbehajózása? Kolumbusz Kristóf Magellán Vasco da Gama Amerigo Vespucci Következő kérdés 6/10 kérdés Hány év alatt hajózta körbe Magellán a Földet? fél év 6 év 3 év 2 év Következő kérdés 7/10 kérdés Kinek a nevéhez fűződik Észak- és Nyugat-Afrika partvidékének felfedezése (1415–1460)? Tengerész Henrik Diego de Almagro Hernando de Soto Bartolomeu Dias Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik felfedező kerülte meg elsőként Afrikát és fedezte fel Indiát? Hernán Cortés Samuel de Champlain Giovanni da Verrazzano Vasco da Gama Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik térséget fedezték fel és gyarmatosították a legkésőbb? India Tahiti Brazília Ausztrália Következő kérdés 10/10 kérdés Ki hódította meg az Inka Birodalmat? Hernando Boyano Francisco Vázquez de Coronado Henry Hudson Francisco Pizarro Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK