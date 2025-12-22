Akadozik a napelemes inverterek kötelező adatszolgáltatási rendszerének bevezetése, amelyet júliustól terveznek elindítani.
Súlyos, mennyibe kerül már ez is a magyaroknak: mégsem akkora álom a németországi élet?
Bajorország továbbra is kedvelt célpont a magyar munkavállalók körében, az ottani ingatlanárak azonban még a helyieket is megdöbbentik. Az Immowelt ingatlanportál friss elemzése szerint a luxuslakások havi bérleti díja akár a 20 ezer eurót is túllépheti, de a középkategóriás ingatlanok bérleti díja is milliós nagyságrendű forintban számolva - írta az Economx.
Bajorország évek óta vonzza a magyar munkavállalókat. A 6–7 órás autóút sokak számára még elfogadható távolságnak számít a jobb megélhetés reményében. A tartomány népszerűségét nemcsak gazdasági ereje, hanem turisztikai adottságai is erősítik: az alpesi hegységek, a festői tavak és a történelmi kastélyok. München és vonzáskörzete különösen keresett: a Berlin és Hamburg után harmadik legnagyobb német város nagyvárosi régiójában mintegy hatmillióan élnek, köztük százezres nagyságrendű magyar közösséggel.
Az Immowelt ingatlanportál legújabb összeállítása azonban árnyalja a nyugat-európai jólétről alkotott képet. A 2025 januárja és novembere közötti időszakra meghirdetett tíz legdrágább németországi luxuslakás listáján három bajorországi ingatlan szerepel, Hamburg, Berlin és Düsseldorf mellett. Ezekben a kivételes kategóriájú ingatlanokban a havi nettó bérleti díj átlagosan meghaladja a 20 ezer eurót, ami a jelenlegi árfolyamon számolva mintegy 7,75 millió forintnak felel meg.
A luxuskategória alatt sem sokkal kedvezőbb a helyzet. A középkategóriás ingatlanok bérleti díja havonta 5–8 ezer euró között alakul, ami 1,9–3,1 millió forintot jelent. Az áremelkedés folyamatos: Németország 14 legnagyobb városában az elmúlt évben átlagosan 6,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak. Különösen aggasztó, hogy a kisebb alapterületű lakások ára emelkedik a legdinamikusabban. Augsburgban, amely Münchentől mindössze 70 kilométerre található, már négyzetméterenként 27 eurót kérnek el, ami több mint tízezer forintnak felel meg.
A rangsor élén egy hamburgi penthouse áll a HafenCity negyedben, amelyért havi nettó 21 500 eurót, azaz körülbelül 8,3 millió forintot kell fizetni. A 396 négyzetméteres ingatlan panorámaablakain keresztül a kikötőre nyílik kilátás.
München sem marad el a drágaság tekintetében. A Lehel kerületben található egy nyolcszobás maisonette lakás, amely irodával, hat parkolóhellyel és saját wellnessrészleggel rendelkezik. A 455 négyzetméteres luxusingatlan rezsivel együtt havi 14 100 euróba, vagyis mintegy 5,5 millió forintba kerül.
A város Neuhausen–Nymphenburg negyedében egy 546 négyzetméteres lakásért 14 800 eurót kérnek havonta, ami 5,7 millió forintnak felel meg. A felső-bajorországi Rottach-Egernben, közvetlenül a Tegernsee partján egy ötszobás, 241 négyzetméteres lakás bérleti díja eléri a havi 15 ezer eurót, azaz körülbelül 5,8 millió forintot – derül ki az elemzésből, amelyet az Augsburger Allgemeine idéz.
