A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban.
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
Már elérhető az M1 regionális matrica 2026-ra, ez az új matrica az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt kerül bevezetésre. Bár a neve az M1-eshez kötődik, a matrica négy vármegye fizetős útszakaszaira érvényes: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron. Az új konstrukció egyetlen termékként váltja ki a négy vármegyei matricát, több mint 13 ezer forint megtakarítást kínálva a rendszeresen közlekedőknek, és kompenzációt nyújt a felújítások miatti forgalmi fennakadások idejére.
December 8-tól elérhetők a 2026-os autópálya- és vármegyei matricák, köztük az idei év egyik legfontosabb újdonsága, az M1 regionális matrica.
Az új e-matricát a NÚSZ az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt vezette be, ám az elnevezés félrevezető lehet: nem csak az M1-esen használható, hanem négy vármegye fizetős útszakaszaira is.
Már megvásárolható az M1 regionális matrica 2026-ra
Az M1 regionális matrica gyorsan népszerű lett az autósok körében. Az értékesítés első hét napján közel 1500 járműre váltották meg, a vásárlók 88 százaléka hazai rendszámú, D1 díjkategóriás személyautóval közlekedik. Ez jól mutatja, hogy elsősorban azok élnek a lehetőséggel, akik rendszeresen használják a nyugat-magyarországi gyorsforgalmi utakat.
Ki vásárolhatja meg az M1 regionális matricát?
Bárki megvásárolhatja az M1 regionális matricát, nem csak az érintett vármegyék (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) lakói, ez a kedvezményes matrica azon sofőröknek ajánlott, akik rendszeresen ingáznak, fuvaroznak, vagy vállalkozásuk miatt gyakran használják az M1-es autópálya és a kapcsolódó gyorsforgalmi utakat ezen a szakaszon. A cél az, hogy a forgalomkorlátozások miatti terelések idején a sűrűn ezen a pályán mozgók kedvezményesen tehessék meg útjukat
Csak az M1-esen érvényes az új autópálya matrica 2026-ban?
Az M1 regionális matrica éves érvényességű, és területileg is behatárolt:
- Pest,
- Fejér,
- Komárom-Esztergom
- és Győr-Moson-Sopron vármegyék fizetős útszakaszaira ad jogosultságot.
A jelenlegi szabályok alapján a matricával teljes hosszában használható:
- M0
- M1
- M19
- M85
- M2
- M51
- M31
Emellett a négy érintett vármegyében további fizetős útszakaszok is részben igénybe vehetők.
Mennyibe kerül az M1 regionális autópálya matrica 2026-ra?
Az új konstrukció egyik legnagyobb előnye az ára. Az M1 regionális e-matrica egyetlen termékként váltja ki a négy külön vármegyei matricát, jelentős megtakarítással.
- Egy vármegyei matrica ára 2026. január 1-től D1 kategóriában 7190 forint
- Négy vármegyei matrica összesen: 28 760 forint
- M1 regionális matrica ára: 15 000 forint
Ez több mint 13 ezer forintos különbséget jelent, ami különösen azoknak kedvez, akik nem csak egy vármegyében közlekednek rendszeresen.
Kiknek éri meg az új regionális autópálya matrica?
A NÚSZ szerint az M1 regionális matrica azoknak a járművezetőknek lehet ideális választás, akik a négy érintett vármegye közül legalább egyben rendszeresen közlekednek, és év közben többször is átlépik a megyehatárt.
Számukra az új matrica egyszerre kínál kedvezőbb árat és nagyobb mozgásteret.
Kompenzáció az M1-es felújítása idejére
A jogalkotó célja az M1 regionális matrica bevezetésével az volt, hogy az M1-es autópálya bővítése idején enyhítse az autósokra nehezedő terheket. A felújítások miatt várható torlódások és fennakadások mellett az új e-matrica kompenzációs megoldásként szolgál a rendszeresen közlekedők számára.
Hol lehet megvásárolni, és meddig érvényesek a régi matricák?
Az autópálya-matricák – köztük az M1 regionális matrica – online is megvásárolhatók a NÚSZ Zrt. nemzetiutdij.hu oldalán, regisztráció nélkül. Fontos tudni, hogy a 2025-re vásárolt éves országos és vármegyei matricák 2026. január 31-én éjfélig érvényesek a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
