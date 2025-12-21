2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Szobornaja tér a Moszkvai Kreml központi tere, amely egy történelmi erődített komplexum Moszkva szívében, a Moszkva folyóra nyíló kilátással. Az orosz fellegvárak közül a legismertebb, öt palotát, négy katedrálist és a Kreml-tornyok
Világ

Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek

Pénzcentrum
2025. december 21. 17:45

Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel, amit Párizs üdvözölt. A francia elnök korábban az uniós csúcson sürgette, hogy ne csak az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna, hanem Európa is aktív szerepet vállaljon a béketárgyalásokon.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov vasárnap közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész egyeztetni Emmanuel Macron francia államfővel Ukrajna ügyében. A francia elnöki hivatal üdvözölte a moszkvai jelzést - írja a Politico.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Üdvözöljük, hogy a Kreml nyilvánosan elfogadta ezt a megközelítést. A következő napokban döntünk arról, hogyan lépjünk tovább" – reagált az Elysée-palota a Politico beszámolója szerint.

Kapcsolódó cikkeink:

A francia elnök a múlt pénteken véget ért brüsszeli uniós csúcson kezdeményezte, hogy az európai vezetők is kapcsolódjanak be az ukrajnai békemegállapodásról szóló tárgyalásokba. "Úgy gondolom, nekünk, európaiaknak és az ukránoknak találnunk kell egy keretet az érdemi párbeszédhez" – fogalmazott Macron a csúcstalálkozó zárásakor tartott sajtótájékoztatón.

A Le Monde értesülései szerint Párizs hangsúlyozta: minden, Oroszországgal folytatandó egyeztetés teljes átláthatóság mellett zajlana, szoros együttműködésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai partnerekkel.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A francia és az orosz elnök kapcsolattartása a 2022 februárjában indított orosz offenzíva óta minimálisra csökkent. Legutóbb idén júliusban beszéltek egymással telefonon, csaknem hároméves megszakítás után.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #franciaország #világ #tárgyalás #vlagyimir putyin #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #Emmanuel Macron #kreml #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:33
18:18
18:02
17:45
17:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 21.
Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán
2025. december 21.
Nagyon fájni fog, ha egyzer ki kell józanodni az árrésstopból: érik a katasztrófa a hazai boltokban
2025. december 21.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 21. vasárnap
Tamás
51. hét
December 21.
Advent (4.)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
2 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
3
2 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
4
3 napja
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
5
2 hete
Olyan beismerést tett Zelenszkij, amire eddig nem volt példa: itt fordul meg végleg a háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 18:02
Kvíz: Kívülről fújod a karácsonyi filmeket? Ha ezen a kvízen nem érsz el 10 pontot, még nem láttad mindet elégszer!
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 16:09
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 51. játékhéten vasárnap
Agrárszektor  |  2025. december 21. 17:34
Figyelmeztet a hatóság: senki ne igyon ebből a teából