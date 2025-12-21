Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek

Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel, amit Párizs üdvözölt. A francia elnök korábban az uniós csúcson sürgette, hogy ne csak az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna, hanem Európa is aktív szerepet vállaljon a béketárgyalásokon.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov vasárnap közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész egyeztetni Emmanuel Macron francia államfővel Ukrajna ügyében. A francia elnöki hivatal üdvözölte a moszkvai jelzést - írja a Politico.

"Üdvözöljük, hogy a Kreml nyilvánosan elfogadta ezt a megközelítést. A következő napokban döntünk arról, hogyan lépjünk tovább" – reagált az Elysée-palota a Politico beszámolója szerint.

A francia elnök a múlt pénteken véget ért brüsszeli uniós csúcson kezdeményezte, hogy az európai vezetők is kapcsolódjanak be az ukrajnai békemegállapodásról szóló tárgyalásokba. "Úgy gondolom, nekünk, európaiaknak és az ukránoknak találnunk kell egy keretet az érdemi párbeszédhez" – fogalmazott Macron a csúcstalálkozó zárásakor tartott sajtótájékoztatón.

A Le Monde értesülései szerint Párizs hangsúlyozta: minden, Oroszországgal folytatandó egyeztetés teljes átláthatóság mellett zajlana, szoros együttműködésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai partnerekkel.

A francia és az orosz elnök kapcsolattartása a 2022 februárjában indított orosz offenzíva óta minimálisra csökkent. Legutóbb idén júliusban beszéltek egymással telefonon, csaknem hároméves megszakítás után.