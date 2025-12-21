Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megkezdődött a téli szünet és rohamosan közeledik a karácsony, az ünnepekkel együtt pedig érkeznek a félálomban emésztve eltöltött délutánok a tévéképernyők előtt. Akinek már bőven nem ez az első karácsonya, az tudja: akárhová kapcsol az ember ilyenkor, jórészt olyan filmeket talál, amiket számtalanszor látott. A mai kvíz az untig ismert karácsonyi filmek kapcsán méri fel a vállalkozó szelleműek tudását. Lehet, hogy bebizonyosodik, hogy nem láttad még elégszer a klasszikusokat!

Kvíz: Kívülről fújod a karácsonyi filmeket? Ha ezen a kvízen nem érsz el 10 pontot, még nem láttad mindet elégszer! 1/10 kérdés Nincs karácsony Kevin nélkül? A kérdés az, hogy mióta nincs. Mikor jelent meg a Reszkessetek, betörők! című film? 1990 1985 1995 1980 Következő kérdés 2/10 kérdés Az Igazából szerelem című filmben mit ajándékoz Alan Rickman karaktere (Harry) a feleségének, Emma Thompson karakterének (Karennek) karácsonyra? repjegyet Portugáliába egy szív alakú medálos nyakláncot egy Joni Mitchell CD-t egy szép sálat Következő kérdés 3/10 kérdés A Die Hardban hogy hívják a főszereplőt, akit Bruce Willis alakít? Hudson Hawk Korben Dallas John McClane James Cole Következő kérdés 4/10 kérdés Ki a Holiday két női főszereplője? Amy Adams és Nicole Kidman Nicole Kidman és Kate Winslet Cameron Diaz és Kate Winslet Cameron Diaz és Amy Adams Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen akciófigurát szeretne mindenáron megszerezni Arnold Swarzenegger karaktere, Howard Langston a Hull a pelyhes című filmben? Nitro Man Krypto Man Techno Man Turbo Man Következő kérdés 6/10 kérdés Hol zuhan le a Mi a manó című filmben a Télapó szánja? Griffith Park, Los Angeles Lincoln Park, Chicago Central Park, New York Golden Gate Park, San Francisco Következő kérdés 7/10 kérdés Hány Télapu-film készült 2025-ig? 4 3 1 2 Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívják a Kisasszonyokban a négy nővért? Meg, Jane, Mary, Amy Jane, Mary, Kitty, Beth Lizzy, Jo, Kitty, Lydia Meg, Jo, Beth, Amy Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik karácsonyi klasszikus animációs filmet rendezte Robert Zemeckis? Polár Expressz Karácsony Artúr Klaus A Grincs Következő kérdés 10/10 kérdés Mit nem szabad megengedni semmiképp sem a Szörnyecskékben a maogwaynek? nem nézhet tévét este 8 után nem láthatja meg magát a tükörben reggel nem aludhat teljes sötétségben nem ehet éjfél után Eredmények Jöhet még néhány karácsonyi kvíz? Kattints! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK