Young beautiful woman watching a movie in the living room at night during cozy Christmas holidays
Kvíz

Kvíz: Kívülről fújod a karácsonyi filmeket? Ha ezen a kvízen nem érsz el 10 pontot, még nem láttad mindet elégszer!

Pénzcentrum
2025. december 21. 18:02

Megkezdődött a téli szünet és rohamosan közeledik a karácsony, az ünnepekkel együtt pedig érkeznek a félálomban emésztve eltöltött délutánok a tévéképernyők előtt. Akinek már bőven nem ez az első karácsonya, az tudja: akárhová kapcsol az ember ilyenkor, jórészt olyan filmeket talál, amiket számtalanszor látott. A mai kvíz az untig ismert karácsonyi filmek kapcsán méri fel a vállalkozó szelleműek tudását. Lehet, hogy bebizonyosodik, hogy nem láttad még elégszer a klasszikusokat!

Kvíz: Kívülről fújod a karácsonyi filmeket? Ha ezen a kvízen nem érsz el 10 pontot, még nem láttad mindet elégszer!

1/10 kérdés
Nincs karácsony Kevin nélkül? A kérdés az, hogy mióta nincs. Mikor jelent meg a Reszkessetek, betörők! című film?
1990
1985
1995
1980
2/10 kérdés
Az Igazából szerelem című filmben mit ajándékoz Alan Rickman karaktere (Harry) a feleségének, Emma Thompson karakterének (Karennek) karácsonyra?
repjegyet Portugáliába
egy szív alakú medálos nyakláncot
egy Joni Mitchell CD-t
egy szép sálat
3/10 kérdés
A Die Hardban hogy hívják a főszereplőt, akit Bruce Willis alakít?
Hudson Hawk
Korben Dallas
John McClane
James Cole
4/10 kérdés
Ki a Holiday két női főszereplője?
Amy Adams és Nicole Kidman
Nicole Kidman és Kate Winslet
Cameron Diaz és Kate Winslet
Cameron Diaz és Amy Adams
5/10 kérdés
Milyen akciófigurát szeretne mindenáron megszerezni Arnold Swarzenegger karaktere, Howard Langston a Hull a pelyhes című filmben?
Nitro Man
Krypto Man
Techno Man
Turbo Man
6/10 kérdés
Hol zuhan le a Mi a manó című filmben a Télapó szánja?
Griffith Park, Los Angeles
Lincoln Park, Chicago
Central Park, New York
Golden Gate Park, San Francisco
7/10 kérdés
Hány Télapu-film készült 2025-ig?
4
3
1
2
8/10 kérdés
Hogy hívják a Kisasszonyokban a négy nővért?
Meg, Jane, Mary, Amy
Jane, Mary, Kitty, Beth
Lizzy, Jo, Kitty, Lydia
Meg, Jo, Beth, Amy
9/10 kérdés
Melyik karácsonyi klasszikus animációs filmet rendezte Robert Zemeckis?
Polár Expressz
Karácsony Artúr
Klaus
A Grincs
10/10 kérdés
Mit nem szabad megengedni semmiképp sem a Szörnyecskékben a maogwaynek?
nem nézhet tévét este 8 után
nem láthatja meg magát a tükörben reggel
nem aludhat teljes sötétségben
nem ehet éjfél után

Címlapkép: Getty Images
