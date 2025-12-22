2025. december 22. hétfő Zénó
Brüsszel, 2024. március 21.Mark Rutte holland miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójára érkezik az elsõ napi ülés elõtt, 2024. március 21-én.MTI/EPA/Olivier Matthys
Világ

Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog

Pénzcentrum
2025. december 22. 08:30

A NATO főtitkára szerint Donald Trump lehet az egyetlen olyan világvezető, aki tárgyalóasztalhoz tudja ültetni Vlagyimir Putyint az ukrajnai háború lezárása érdekében. Mark Rutte dicsérte az amerikai elnök elkötelezettségét, miközben orosz részről bírálatok érték a Washington által felvetett béketervet.

Mark Rutte NATO-főtitkár a német Bild am Sonntag vasárnapi számában megjelent interjúban fejtette ki álláspontját. Szerinte Donald Trump amerikai elnök rendelkezik azzal a befolyással és elszántsággal, amely szükséges Vlagyimir Putyin orosz államfő meggyőzéséhez egy lehetséges békemegállapodásról. A főtitkár elismeréssel szólt Trump "abszolút elszánt" hozzáállásáról a konfliktus lezárását illetően, és méltatta az amerikai vezető elkötelezettségét a NATO iránt.

Rutte megnyugtató üzeneteket fogalmazott meg az európai szövetségesek számára. Hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is jelen marad Európában, nukleáris és hagyományos védelmi képességekkel egyaránt, és amerikai kivonulás nincs napirenden. Kiemelte, hogy az európai államok teljesítik az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket, miközben a NATO keleti szárnya, beleértve a balti államokat is, megfelelő védelmet élvez. A főtitkár cáfolta azokat a félelmeket, amelyek szerint az Egyesült Államok beszüntetné Kijev támogatását, és megerősítette, hogy az információmegosztás és a fegyverszállítások zavartalanul folytatódnak.

Moszkva részéről ugyanakkor szkeptikus reakciók érkeztek az amerikai béketervre. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, hogy az ukrán és európai oldalról benyújtott módosítási javaslatok nem növelik a megegyezés esélyét és a tartós béke kilátásait. Elmondása szerint érdemi formában még nem merült fel egy háromoldalú találkozó lehetősége Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével, és ilyen megbeszélés előkészítése jelenleg sem zajlik.

Kapcsolódó cikkeink:

Orosz források szerint Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap elnöke Floridában folytatott egyeztetéseket Steve Witkoffal, Trump különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével. Dmitrijev építő jellegűnek minősítette a párbeszédet, és elismeréssel szólt Tulsi Gabbardról, a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság korábbi munkatársáról. Szerinte Gabbard rámutatott azokra a törekvésekre, amelyek célja a feszültség szítása Moszkva és Európa kapcsolataiban.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin elnök az év hátralévő részében nem tervez közvetlen egyeztetést Donald Trumppal, ugyanakkor egy esetleges találkozó rövid időn belül megszervezhető lenne. Hozzátette, hogy az orosz vezető nyitott a párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel, aki pénteken jelezte készségét egy újabb egyeztetésre.

Az orosz diplomáciai képviselők az ukrán műveleteket a Fekete-tengeren kalóztevékenységnek minősítették, és úgy vélik, hogy az európai államok összességében a konfliktus folytatását támogatják. Usakov és más orosz tisztségviselők értékelése szerint Washington elismeri Trump tárgyalási törekvéseit, anélkül hogy az Európai Unió és a NATO hivatalos álláspontját követné. Makszim Bujakevics, Oroszország bécsi EBESZ-nagykövete kijelentette: "Európa nem kész a békére. Nem akarja", majd azzal vádolta az európai döntéshozókat, hogy a katonai tevékenységek támogatásával gyakorlatilag kizárták magukat egy esetleges békefolyamatból.

Címlapfotó: Olivier Matthys, MTI/MTVA 
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #nato #Emmanuel Macron #mark rutte #béketárgyalás

