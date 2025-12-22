Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
A NATO főtitkára szerint Donald Trump lehet az egyetlen olyan világvezető, aki tárgyalóasztalhoz tudja ültetni Vlagyimir Putyint az ukrajnai háború lezárása érdekében. Mark Rutte dicsérte az amerikai elnök elkötelezettségét, miközben orosz részről bírálatok érték a Washington által felvetett béketervet.
Mark Rutte NATO-főtitkár a német Bild am Sonntag vasárnapi számában megjelent interjúban fejtette ki álláspontját. Szerinte Donald Trump amerikai elnök rendelkezik azzal a befolyással és elszántsággal, amely szükséges Vlagyimir Putyin orosz államfő meggyőzéséhez egy lehetséges békemegállapodásról. A főtitkár elismeréssel szólt Trump "abszolút elszánt" hozzáállásáról a konfliktus lezárását illetően, és méltatta az amerikai vezető elkötelezettségét a NATO iránt.
Rutte megnyugtató üzeneteket fogalmazott meg az európai szövetségesek számára. Hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is jelen marad Európában, nukleáris és hagyományos védelmi képességekkel egyaránt, és amerikai kivonulás nincs napirenden. Kiemelte, hogy az európai államok teljesítik az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket, miközben a NATO keleti szárnya, beleértve a balti államokat is, megfelelő védelmet élvez. A főtitkár cáfolta azokat a félelmeket, amelyek szerint az Egyesült Államok beszüntetné Kijev támogatását, és megerősítette, hogy az információmegosztás és a fegyverszállítások zavartalanul folytatódnak.
Moszkva részéről ugyanakkor szkeptikus reakciók érkeztek az amerikai béketervre. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, hogy az ukrán és európai oldalról benyújtott módosítási javaslatok nem növelik a megegyezés esélyét és a tartós béke kilátásait. Elmondása szerint érdemi formában még nem merült fel egy háromoldalú találkozó lehetősége Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével, és ilyen megbeszélés előkészítése jelenleg sem zajlik.
Orosz források szerint Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap elnöke Floridában folytatott egyeztetéseket Steve Witkoffal, Trump különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével. Dmitrijev építő jellegűnek minősítette a párbeszédet, és elismeréssel szólt Tulsi Gabbardról, a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság korábbi munkatársáról. Szerinte Gabbard rámutatott azokra a törekvésekre, amelyek célja a feszültség szítása Moszkva és Európa kapcsolataiban.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin elnök az év hátralévő részében nem tervez közvetlen egyeztetést Donald Trumppal, ugyanakkor egy esetleges találkozó rövid időn belül megszervezhető lenne. Hozzátette, hogy az orosz vezető nyitott a párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel, aki pénteken jelezte készségét egy újabb egyeztetésre.
Az orosz diplomáciai képviselők az ukrán műveleteket a Fekete-tengeren kalóztevékenységnek minősítették, és úgy vélik, hogy az európai államok összességében a konfliktus folytatását támogatják. Usakov és más orosz tisztségviselők értékelése szerint Washington elismeri Trump tárgyalási törekvéseit, anélkül hogy az Európai Unió és a NATO hivatalos álláspontját követné. Makszim Bujakevics, Oroszország bécsi EBESZ-nagykövete kijelentette: "Európa nem kész a békére. Nem akarja", majd azzal vádolta az európai döntéshozókat, hogy a katonai tevékenységek támogatásával gyakorlatilag kizárták magukat egy esetleges békefolyamatból.
Címlapfotó: Olivier Matthys, MTI/MTVA
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását.
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez.
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar.
A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit is.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
-
