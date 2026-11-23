Drámai fordulatot vett az Nvidia körül kirobbant botrány, miután a chipgyártó hétfőn bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszahelyezi vezérigazgatói posztjára Jensen Huangot. A cégvezető még a hónap elején mondott le, amikor kiderült, hogy viszonyt folytatott egy kémgyanús kínai nővel. A hír hatására a technológiai óriás részvényei valósággal kilőttek, a döntést pedig Donald Trump amerikai elnök és a szektor több meghatározó alakja is üdvözölte - írja a CNBC.

Az NVIDIA igazgatótanács több egyeztetést követően egyhangúlag megszavazta Jensen Huang visszatérését. A testület közleménye szerint az amerikai kormányzat legfelsőbb szintjeiről kaptak biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a régi-új vezérigazgató kinevezése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Huang maga is megszólalt az ügyben, és közölte, hogy a legnagyobb alázattal, valamint megújult elkötelezettséggel veszi át újra a vállalat irányítását az új ipari forradalom kezdetén, egyúttal megköszönte az igazgatóság bizalmát.

A vezérigazgató még a hónap elején kényszerült távozni, miután a sajtóban megjelentek a házasságon kívüli viszonyairól szóló beszámolók. A legsúlyosabb vádak szerint az egyik érintett nő, bizonyos Alice Huang kapcsolatban állt a kínai Állambiztonsági Minisztérium egyik tisztjével, méghozzá legalább részben abban az időszakban, amikor az Nvidia vezetőjével is viszonyt folytatott. Miután a cégvezető november 8-án beismerte a félrelépést, a vállalat részvényei közel 33 százalékot zuhantak, a hétfői visszatérés hírére azonban azonnal 29 százalékos pluszba ugrott az árfolyam.

Donald Trump elnök a saját közösségi oldalán ünnepelte a döntést, amelyet helyesnek és indokoltnak nevezett. Az elnök szerint az Egyesült Államoknak szüksége van Huang vezetői képességeire, nemcsak a vállalat, hanem az egész amerikai gazdaság sikere érdekében. Trump megerősítette, hogy a kormányzatnak nincs bizonyítéka semmilyen törvénysértésre, a cégvezetőt pedig személyesen is kiváló hazafinak és nemzeti kincsnek tartja.

Huang visszatéréséért a technológiai szektor több prominens alakja is aktívan lobbizott, köztük Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója, valamint Gavin Baker és Brad Gerstner befektetési szakemberek. Musk az X-en hétfőn úgy kommentálta a hírt, hogy az igazgatótanács "kijavította a hibáját". Ez a fordulat azért is meglepő, mert a testület hetekig kitartott amellett, hogy nem tervezik Huang visszahelyezését, és ezt a megbízott vezérigazgatóvá kinevezett pénzügyi igazgató, Colette Kress is megerősítette a korábbi interjúiban.

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Bár Harvey Jones, az igazgatótanács elnöke szerint Huang visszatérése a részvényesek, a munkavállalók és az ügyfelek érdekeit egyaránt szolgálja, az ügy kivizsgálása még nem ért véget. A testület korábban felállított egy független bizottságot, és megbízta a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ügyvédi irodát, hogy derítsék ki, kiszivárogtak-e üzleti titkok, illetve sérült-e a nemzetbiztonság. A vállalat hétfőn leszögezte, hogy a vizsgálatot a terveknek megfelelően lefolytatják, amelyben a visszatérő vezérigazgató is teljes mértékben együttműködik.