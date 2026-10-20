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Fontos bejelentés érkezett a magyar minimálbérről: már a konkrét számokról tárgyalnak

Pénzcentrum
2026. október 20. 10:40

Kedden délután új szakaszba lépnek a 2027-es bértárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén, ahol a felek már konkrét emelési mértékekről egyeztetnek. A tárgyalások középpontjában a 2024-ben kötött, hároméves bérmegállapodás felülvizsgálata, valamint a minimálbért érintő friss kormányzati adócsökkentési tervek állnak - írta a 24.hu.

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A Szociális és Családügyi Minisztériumhoz tartozó VKF keddi ülésén folytatódnak a jövő évi bérekről szóló egyeztetések. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára szerint ez lesz az első olyan tárgyalási forduló, amelyen már konkrét számok is asztalra kerülnek. A munkáltatói oldal képviselője kifejezetten pozitívnak értékelte, hogy a kormány a makrogazdasági mutatók mellett immár részletes ágazati adatokat is a tárgyalópartnerek rendelkezésére bocsát a döntések szakmai megalapozásához - írta a 24.hu.

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A fórum legutóbb szeptember végén ülésezett, amely után Kátai-Németh Vilmos szakminiszter jelezte, hogy a megváltozott gazdasági körülmények és tényadatok miatt elkerülhetetlenné vált a 2024 novemberében megkötött – a 2025–2027-es időszakra szóló – bérmegállapodás újratárgyalása. Az eredeti egyezség 2027-re 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő. Bár a kormányzat jelezte a felülvizsgálati szándékát, a munkavállalói oldalt képviselő Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke korábban az eredeti megállapodás betartása mellett érvelt. Emlékeztetett arra, hogy a hároméves egyezség legfőbb célkitűzése az volt, hogy a minimálbér fokozatosan érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.

A mostani egyeztetések dinamikáját jelentősen befolyásolhatja az a friss fejlemény is, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, a 2027-es költségvetés parlamenti bemutatásakor bejelentette, hogy a kormány jövőre 9 százalékra csökkenti a minimálbér személyi jövedelemadóját. Ez a lépés egybevág a munkáltatói érdekképviseletek azon őszi várakozásával, miszerint a kormányzat célzott intézkedésekkel kívánja segíteni a legkisebb keresetű munkavállalókat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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