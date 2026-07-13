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Rendőrkézen egy teljes banánmaffia: a nagybani piacon csaptak le rájuk, több milliárd forint adót csaltak el

Pénzcentrum
2026. július 13. 21:03

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felszámolt egy áfacsalásra szakosodott bűnszervezetet a budapesti Nagybani Piacon. A zömmel banánkereskedelemmel foglalkozó hálózat fiktív számlázással 3,7 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Az ügyben eddig hét gyanúsítottat hallgattak ki, közülük két személy letartóztatását a bíróság már el is rendelte - közölte a hatóság.

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A vizsgálat alá vont gazdasági társaság nagy mennyiségben szerzett be zöldséget és gyümölcsöt – elsősorban banánt – az Európai Unióból, majd az árut hazai és uniós partnereinek értékesítette. A jelentős forgalom után keletkező áfafizetési kötelezettségét a cégvezető úgy kerülte el, hogy fiktív belföldi beszerzésekről kiállított, hamis számlákkal csökkentette a fizetendő adó összegét.

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Ezeket a bizonylatokat egy haszonhúzó, átszámlázó és bukócégekből álló céghálózaton keresztül szerezte be, amelyet kezdetben egy férfi, majd később egy nő irányított. Ezzel a módszerrel összesen 3,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az államkasszának.

A bűncselekmény felderítésére és a hálózat felszámolására a nyomozók országszerte ötven helyszínen tartottak kutatást. Az akció során bűnügyi revizorok és informatikai adatmentő szakemberek közreműködésével rögzítették a bizonyítékokat. A hatóság lefoglalta a vállalat mintegy 130 raklapnyi banánkészletét is, amelyet gyorsan romló jellege miatt azonnal értékesítettek, körülbelül 20 millió forint értékben. Az okozott kár megtérítésére bankszámlákat zároltak és gépjárműveket is lefoglaltak.

A bűnszervezet vezetőjét a NAV speciális egysége, a Merkur Bevetési Egység fogta el. Az eljárás során összesen hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül öten szabadlábon védekezhetnek, két gyanúsított harmincnapos letartóztatását pedig már el is rendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság.
Címlapkép: Getty Images
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