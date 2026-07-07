Nem semmi fizetésért keres dolgozókat újabb magyarországi éttermébe a Popeyes: garantált béremelést is ígérnek

Gőzerővel készül a Popeyes újabb magyarországi éttermének megnyitására. Az amerikai gyorsétteremlánc már elindította a dolgozók toborzását a budapesti XI. kerületben nyíló egységhez, ahol a hirdetés szerint a kezdő havi bér bruttó 456 ezer és 525 100 forint között alakulhat a bónuszokkal és műszakpótlékokkal együtt.

Tovább terjeszkedik Magyarországon a Popeyes amerikai gyorsétterem, a vállalat már megkezdte a munkatársak toborzását a Budapesten, a XI. kerületben hamarosan megnyíló étterméhez.

A közösségi médiában futó álláshirdetés szerint a kezdő havi bér bruttó 456 ezer és 525 100 forint között alakulhat, amely a bónuszokat és a műszakpótlékokat is tartalmazza. A hirdetésben azt is kiemelik, hogy a dolgozók garantált béremelésre számíthatnak a harmadik és a hatodik hónap után.

A Popeyes további juttatásokat is ígér leendő munkavállalóknak. Ezek között szerepelnek a délutáni, esti és hétvégi műszakpótlékok, a könnyen elérhető bónuszok, a munkaidő alatti étkezés 50 százalékos kedvezménye, valamint az előrelépési lehetőség és a biztos jövedelem.

Még szeptemberben röppentek fel a hírek, hogy megállapodás született a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy az első egységet a Westendben nyitják majd meg. A siker óriási volt, júniusban be is jelentették, hogy második magyarországi éttermüket is megnyitják a budapesti Árkád bevásárlóközpont Food Loft részlegében. Az újabb egység pedig úgy tűnik, hogy a XI. kerületében nyílik majd.