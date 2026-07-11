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IKEA-sztrájk: nem hátrálnak a dolgozók, tovább folytatódhatnak a munkabeszüntetések

Pénzcentrum/MTI
2026. július 11. 17:34

Szombaton délután is folytatódott az IKEA-dolgozók sztrájkja, a munkabeszüntetés várhatóan 13:30 órától 15:30-ig tart - közölte Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet - tette hozzá.

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A KASZ elmondta, hogy az áruházak végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt. Szombat délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Örs vezér téri áruháznál pedig 43 dolgozó vett részt. A soroksári áruházban a munkavállalók 70-80 százaléka csatlakozott a sztrájkhoz, az ott működő logisztikai központ dolgozói is.

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A szakszervezet elnöke arról is tájékoztatott, hogy a szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést.

Karsai Zoltán elmondta: az elmúlt négy évben az inflációkövető bérrendezések helyett teljesítményalapú bérezési rendszer működött, ami jelentős bérlemaradást eredményezett, ezt az idei átlagosan 5,3 százalékos béremelés nem kompenzálta. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet az elmúlt években folytatott elhibázott bérpolitika következménye.

Karsai Zoltán közölte, hogy a budaörsi áruházban szombaton az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, a munkabeszüntetés pedig a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Hozzátette, hogy a mostani sztrájk még csak figyelmeztetés a vállalat számára, ugyanakkor a szakszervezetnek további eszközei is vannak.

Arra a kérdésre, hogy vasárnap folytatódik-e a munkabeszüntetés nem kívánt válaszolni, mert szerinte fontos megőrizni a meglepetés erejét.

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Az IKEA csütörtökön az MTI kérdésére azt közölte: jelenleg nem tudnak eleget tenni egy újabb hirtelen, nem tervezett béremelési követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását. Az MTI megkeresésére Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture vezetője Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában jelezte: teljes mértékben tiszteletben tartják munkatársaik jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, figyelemmel kísérik a visszajelzéseket, és komolyan veszik a párbeszédet.

Kiemelte: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot. Bár egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó egyszeri kifizetésre irányuló követelést nem tudnak teljesíteni, megállapodtak egy pozitív, együttműködésen alapuló jövőbeni partnerségben. Ennek keretében az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik majd a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán - írta Eva Malá Beluská.
Címlapkép: Getty Images
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