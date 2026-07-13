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Világ

Már az észak-koreai munkások is túl drágák Oroszországnak: furcsa helyzet alakult ki

Pénzcentrum
2026. július 13. 17:43

Az orosz gazdasági nehézségek már a vendégmunkások alkalmazásában is megmutatkoznak: az orenburgi városvezető szerint az észak-koreai dolgozók bére túl magasnak bizonyult az önkormányzat számára. A város utcaseprőként alkalmazott volna észak-koreai munkásokat, ám a felajánlott havi 55 ezer rubeles fizetésért nem vállalták a munkát, írja a Meduza.

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Az orosz gazdasági nehézségek egyre több területen éreztetik hatásukat: már a vendégmunkások foglalkoztatása is komoly kihívást jelent egyes városok számára.

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Oroszországban hagyományosan főként közép-ázsiai vendégmunkásokat alkalmaznak, de az utóbbi időszakban az észak-koreai munkaerő iránt is megnőtt az érdeklődés. Nemcsak katonai területen, hanem más munkakörökben is próbáltak észak-koreai dolgozókat bevonni.

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Az orenburgi polgármester, Albert Jumagyilov arról beszélt, hogy a város észak-koreai munkásokat szeretett volna alkalmazni utcaseprőként, azonban az önkormányzat által kínált fizetés nem bizonyult elegendőnek számukra.

A város havi 55 ezer rubelt, vagyis körülbelül 220 ezer forintot ajánlott volna, az észak-koreai dolgozók azonban nem fogadták el az összeget. A polgármester szerint máshol ennek a két-háromszorosát is megkereshetik.

Jumagyilov szerint az észak-koreai munkások rendkívül hatékonyan dolgoznak, ezért sajnálatosnak tartja, hogy a város nem tudja megfizetni őket. Orenburg végül más megoldást választott: jelenleg 31 szenegáli vendégmunkás dolgozik utcaseprőként a városban.

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Oroszország korábban jelentős számban alkalmazott észak-koreai munkavállalókat, egészen addig, amíg az ENSZ szankciói meg nem tiltották az észak-koreai állampolgárok külföldi foglalkoztatását. Az ukrajnai háború kezdete után azonban ismét nőtt az észak-koreai munkaerő iránti igény.

A beszámolók szerint több észak-koreai dolgozó nehéz körülmények között él és dolgozik Oroszországban: sokukat szigorúan ellenőrzik, és a keresetükhöz sem férnek hozzá szabadon.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
42 perce
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