Egy lap szerint az amerikai külügyminiszter döntő befolyást gyakorol Venezuela pénzügyeire és működésére.
Már az észak-koreai munkások is túl drágák Oroszországnak: furcsa helyzet alakult ki
Az orosz gazdasági nehézségek már a vendégmunkások alkalmazásában is megmutatkoznak: az orenburgi városvezető szerint az észak-koreai dolgozók bére túl magasnak bizonyult az önkormányzat számára. A város utcaseprőként alkalmazott volna észak-koreai munkásokat, ám a felajánlott havi 55 ezer rubeles fizetésért nem vállalták a munkát, írja a Meduza.
Az orosz gazdasági nehézségek egyre több területen éreztetik hatásukat: már a vendégmunkások foglalkoztatása is komoly kihívást jelent egyes városok számára.
Oroszországban hagyományosan főként közép-ázsiai vendégmunkásokat alkalmaznak, de az utóbbi időszakban az észak-koreai munkaerő iránt is megnőtt az érdeklődés. Nemcsak katonai területen, hanem más munkakörökben is próbáltak észak-koreai dolgozókat bevonni.
Az orenburgi polgármester, Albert Jumagyilov arról beszélt, hogy a város észak-koreai munkásokat szeretett volna alkalmazni utcaseprőként, azonban az önkormányzat által kínált fizetés nem bizonyult elegendőnek számukra.
A város havi 55 ezer rubelt, vagyis körülbelül 220 ezer forintot ajánlott volna, az észak-koreai dolgozók azonban nem fogadták el az összeget. A polgármester szerint máshol ennek a két-háromszorosát is megkereshetik.
Jumagyilov szerint az észak-koreai munkások rendkívül hatékonyan dolgoznak, ezért sajnálatosnak tartja, hogy a város nem tudja megfizetni őket. Orenburg végül más megoldást választott: jelenleg 31 szenegáli vendégmunkás dolgozik utcaseprőként a városban.
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Oroszország korábban jelentős számban alkalmazott észak-koreai munkavállalókat, egészen addig, amíg az ENSZ szankciói meg nem tiltották az észak-koreai állampolgárok külföldi foglalkoztatását. Az ukrajnai háború kezdete után azonban ismét nőtt az észak-koreai munkaerő iránti igény.
A beszámolók szerint több észak-koreai dolgozó nehéz körülmények között él és dolgozik Oroszországban: sokukat szigorúan ellenőrzik, és a keresetükhöz sem férnek hozzá szabadon.
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