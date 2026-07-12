Újabb munkaszüneti nap kerülhet a naptárba Magyarországon: kezdődik az aláírásgyűjtés

"December 24-e nem egy átlagos munkanap. Mégis, több százezer ember ezen a napon is dolgozik. Változtassunk ezen együtt!" - írja a közösségi médiában a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A KASZ-nak 2026. szeptember 11-ig van lehetősége összegyűjteni 200 000 aláírást december 24. napjának népszavazással történő munkaszüneti nappá nyilvánításához a Nemzeti Választási Bizottság határozata szerint.

"Ha december 24-e a piros betűs ünnepek közé kerülne, a karácsony háromnapos ünnep lenne. Ez azt jelentené, hogy a dolgozók többségének nem kellene munkába mennie, akiknek pedig mégis dolgozniuk kellene, dupla munkabér járna ezért a napért" - írja posztjában a KASZ. Ahhoz azonban, hogy népszavazást írjanak ki december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, még össze kell gyűjteni 200 000 aláírást.

A posztban közzétették a helyszíneket és időpontokat, ahol az aláírásokat gyűjtik. A listát folyamatosan frissítik újabb időpontokkal és helyszínekkel is:

Évek óta megy a huzavona, legyen-e december 24-e munkaszüneti nap

A jelenlegi évben a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet alapján december 24-e áthelyezett pihenőnap, amit december 12-én, szombaton kell majd "ledolgozni". Az elmúlt években számos kezdeményezés indult, hogy december 24-e, Szenteste napja, ahogy sok más országban, Magyarországon is hivatalos ünnepnap legyen, ezáltal új munkaszüneti nap is. Ezeket a kezdeményezéseket azonban nem sikerült keresztülvinni.

Csak a legutóbbi próbálkozásokat nézve például még tavaly februárban azzal utasította el a Kúria a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által indított kezdeményezés, hogy népszavazást írjanak ki erről, hogy túl bonyolultan fogalmazták meg a kérdést. 2025 májusában újra felmerült az ügy, miután Balassa Péter parlamenti képviselő benyújtotta azt más formában, az NVB pedig hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést.

Az új kezdeményezés hatására a Kúria augusztus elején mondta ki, hogy lehet népszavazást tartani a kérdésben. A cél 200 000 érvényes aláírás összegyűjtése 2025. december 23-ig, melynek eredménye népszavazást eredményezett volna 2026 áprilisában.

Ez az ügy ott akadt meg, hogy nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a határidőig, még százezer aláírást sem tudtak gyűjteni. Így a Nemzeti Választási Bizottság arról döntött, hogy nem lesz referendum az ügyben. Amennyiben összegyűlt volna elég aláírás, akkor a népszavazáson is megfelelő eredményt kellett volna először elérni ahhoz, hogy törvény születhessen.

Ugyanis, ha összegyűlik a szükséges aláírás, kiírják a népszvazást és az sikerrel járt volna, a vonatkozó jogszabály értelmében az Országgyűlés – ha a népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet – köteles a népszavazás napjától számított 180 napon belül az érvényes és eredményes népszavazás döntésének megfelelő törvényt megalkotni. Az így meghozott döntés az Országgyűlésre nézve a népszavazás napjától számított 3 évig kötelező.

Egyébként ahhoz, hogy szentestét munkaszüneti nappá nyilvánítsák nem lett volna szükséges eddig sem a népszavazás: a korábbi kormány népszavazás lebonyolítása nélkül is bármikor úgy dönthetett volna, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítja szentestét. A törvényalkotásra ugyanis volt felhatalmazása, ahogy a jelenlegi kormánynak is van.