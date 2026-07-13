Íme az ukránok új trükkje: ezt a módszert vetették be az orosz üzemanyagválság fokozására

Az orosz üzemanyagválságot egy újabb digitális akcióval próbálják súlyosbítani az ukránok: egy összehangolt kampány során benzinkutak térképes adatait módosítják. A módszer lényege, hogy egyes nyitva lévő kutakat bezártként, a zárva lévőeket pedig működőként jelölnek meg. A cél az, hogy bizonytalanságot keltsenek az orosz lakosság körében, és ezzel nyomást helyezzenek az üzemanyag-ellátásra, írja a TechRadar.

A modern háborúk már nemcsak a harctereken, hanem a kibertérben is zajlanak. Ez az orosz–ukrán konfliktusban is megfigyelhető, hiszen mindkét fél több alkalommal próbált digitális eszközökkel nyomást gyakorolni a másik oldalra.

Az ukránok az elmúlt időszakban több támadást is végrehajtottak orosz energetikai létesítmények ellen, amelyek hatással voltak az ország üzemanyag-ellátására. Ezt követően egy újabb módszerrel próbálják fokozni a bizonytalanságot: online kampány keretében a benzinkutak térképes adatait módosítják.

A módszer lényege, hogy megváltoztatják a kutak állapotát. Olyan töltőállomásokat is bezártként vagy üresként jelölhetnek, ahol valójában lehet tankolni, miközben működőként tüntethetnek fel olyan helyeket, amelyek ténylegesen nem üzemelnek.

A kampány támogatói szerint ezzel zavart szeretnének kelteni az autósok körében, növelni a bizonytalanságot, és további nyomást helyezni az orosz üzemanyag-ellátási rendszerre.

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A művelet a GdeBenz nevű weboldalhoz kapcsolódhat, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy VPN segítségével módosítsák a különböző térképszolgáltatások adatait. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók akár Ukrajnából is változtatásokat hajtsanak végre az oroszországi térképeken.

Egyelőre nem tudni, hogy az akció pontosan mekkora hatást ért el, illetve hány benzinkutat érinthettek a módosítások.