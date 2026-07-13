Foci vb 2026: összeeresztettük az AI-okat, teljesen más győztest jósol a ChatGPT, a Grok és a Copilot

Franciaország, Argentína, Anglia vagy Spanyolország? Megkértük a legismertebb mesterséges intelligenciákat, hogy 50 ezer futásos szimulációval jósolják meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és döntőjét. Bár több modell is ugyanarra a végkimenetelre jutott, akadtak meglepően eltérő előrejelzések is - volt, amelyik Franciaországot, más Argentínát, sőt Spanyolországot hozta ki a legesélyesebb világbajnoknak.

A szimulációk nem jóslatok, de jól megmutatják, hogy a különböző mesterségesintelligencia-modellek hogyan értékelik ugyanazokat az erőviszonyokat. Arra voltunk kíváncsiak, mire jutnak a legismertebb AI-k, ha ugyanazt a feladatot kapják: 50 ezer lefuttatásával modellezzék a 2026-os labdarúgó-világbajnokság két elődöntőjét - az Anglia-Argentína és a Franciaország-Spanyolország mérkőzést -, majd a legvalószínűbb döntőt is.

Az eredmények több ponton egybevágnak míg a modellek többsége Franciaországot tartja a torna első számú esélyesének, akad olyan is, amely Argentína vagy éppen Spanyolország végső sikerét valószínűsíti. Íme, milyen verdiktre jutottak az egyes mesterséges intelligenciák.

Chat GPT: nagyon szoros lesz Messiék meccse

A Chat GPT az alábbi összegzést mondta a számítások után:

Az 50 ezer futásos szimuláció alapján a legnagyobb esély arra mutatkozik, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét Franciaország és Anglia vívja egymással. A modell szerint ez a párosítás az összes lehetséges finálé közül mintegy 30 százalékos valószínűséggel fordul elő, míg a Franciaország-Argentína, a Spanyolország-Anglia és a Spanyolország-Argentína döntő valamivel kisebb eséllyel következik be.

Az elődöntők közül Franciaország számít a legnagyobb favoritnak: a szimuláció szerint az esetek 56 százalékában jut túl Spanyolországon. A másik ágon jóval kiegyenlítettebb a párharc, de Anglia minimális előnnyel rendelkezik Argentínával szemben, és a futások valamivel több mint 54 százalékában harcolja ki a döntőbe jutást.

FIFA Világbajnokság Franciaország Spanyolország 2026. július 14. kedd 21:00 | AT&T Stadium, Arlington Egymás elleni statisztika: 11 meccs Győzelem Franciaország: 3 (27.3%) Spanyolország: 7 (63.6%) Döntetlen: 1 (9.1%) Gólok Franciaország: 12 Spanyolország: 18 Gólkülönbség: -6 Hazai győzelem Franciaország: 1 Spanyolország: 4 Vendéggyőzelem Franciaország: 2 Spanyolország: 3 Adatlap létrehozva: 2026.07.13.

Miután a Franciaország-Anglia finálé bizonyult a legvalószínűbb kimenetelnek, erre a párosításra is lefutott egy külön, 50 ezer ismétlésből álló szimuláció. Ennek eredménye alapján a franciák számítanak esélyesebbnek: a döntők közel 57 százalékát nyernék meg, míg Anglia nagyjából 43 százalékban hódítaná el a világbajnoki címet. A modell összesített előrejelzése alapján így Franciaország rendelkezik a legnagyobb eséllyel a 2026-os vb megnyerésére, őt Anglia, Spanyolország és Argentína követi a valószínűségi sorrendben.

Claude a fogadási piacot is megnézte

A Claude-ot is megkértük, számítsa ki a vb kimenetelét, ő ezt mondta:

A szimuláció és a piaci szorzók összeolvasva egészen világos képet rajzolnak ki erről a négyes döntőről. A Franciaország–Spanyolország meccs a torna legkiegyenlítettebb, ugyanakkor legegyértelműbb elődöntője: mind az én modellem (55–45%), mind a fogadópiac (kb. 57–43%) Franciaországot hozza ki esélyesebbnek, és ez nem véletlen – az Mbappé–Dembélé–Olise hármasának formája a torna legfélelmetesebb támadósorát adja. Spanyolországnak megvan a minősége ahhoz, hogy megnyerje ezt a meccset (különösen, hogy 2024-ben és 2025-ben is legyőzték már a franciákat), de statisztikailag ők a kihívó szerepben vannak.

Az Anglia–Argentína párharc a bizonytalanabb: itt a két megközelítés eltér egymástól. A szimulációm Argentínát preferálja a bajnoki tapasztalata és a kiélezett meccsekben mutatott ellenálló képessége miatt, míg a piac Angliát tartja kicsivel esélyesebbnek, valószínűleg a jelenlegi lendülete és Bellingham formája alapján. Ez pontosan az a típusú meccs, ahol egyetlen szituáció (egy piros lap, egy szerencsés gól) eldöntheti az egészet – 50-50 közeli csata, enyhe mérleg Anglia felé, ha a piacnak hiszünk.

A végeredmény szempontjából viszont mindkét modell ugyanoda konvergál: Franciaország a legvalószínűbb világbajnok. A szimuláció szerint egy esetleges francia–argentin döntőben Franciaország 52–48%-kal nyerne, a piaci implikált győzelmi esélyek pedig még ennél is határozottabban (kb. 37% vs. 20%) Franciaország mellett szólnak – részben azért, mert a franciák mindkét ágon (Spanyolország és egy esetleges Anglia/Argentína ellenfél) a jobb papírformát képviselik.

Ha egyetlen csapatra kellene tippelni a július 19-i döntő megnyerésére, a statisztika és a piac egyaránt Franciaországot mondaná – de a torna eddigi menete (két csapat is hosszabbításig menetelt, több váratlan eredmény volt) arra int, hogy ezen a szinten a papírforma és a valóság gyakran elválik egymástól.

Gemini: a végletekig kiszámíthatatlan végjáték előtt állunk

A Google mesterséges intelligenciája, a Gemini is megkapta a feladatot, ő erre jutott:

A 2026-os világbajnokság 50 000-es szimulációja alapján egy kiélezett, a végletekig kiszámíthatatlan végjáték előtt állunk, ahol a négy elit válogatott között tényleg csak hajszálak döntenek.

Az első elődöntőben a torna legstabilabb védelmével rendelkező Franciaország 53,8%-os eséllyel indul a rendkívül kreatív Spanyolország ellen, akiknek a szimulációk alapján 46,2% esélyük van a fináléba kerülésre. A másik ágon még ennél is szorosabb a helyzet: a címvédő Argentína 51,4%-os valószínűséggel jut be a döntőbe az elnyűhetetlen, de a szimulációk szerint 48,6%-os eséllyel kalkuláló Anglia ellen.

A matematika törvényei szerint a legvalószínűbb forgatókönyv a katari vb-döntő megismétlése, azaz a Franciaország–Argentína csata, amely a lehetőségek 27,7%-ában valósul meg. Ha ez a két gigász találkozik a New Jersey-i fináléban, a szimulációk alapján Franciaország 52,1%-os eséllyel hódítja el a világbajnoki trófeát, míg Argentína 47,9%-os eséllyel duplázhatna.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A mindent eldöntő mérkőzés finomhangolt adatai szerint a rendes játékidőben 34,2% az esély a tiszta francia győzelemre, míg a rendes játékidős argentin siker valószínűsége 31,5%. Ha a felek 90 perc alatt nem bírnak egymással – aminek igen magas, 34,3%-os a valószínűsége –, a hosszabbításban vagy a büntetőpárbaj során a franciák 17,9%-os, az argentinok pedig 16,4%-os eséllyel húzhatják be a győzelmet. A végső verdikt tehát az, hogy a francia válogatott elképesztő stabilitása és Kylian Mbappé formája miatt Franciaország a legesélyesebb arra, hogy 2026-ban újra felüljön a világ futballtrónjára.

Grok nem a franciákra fogad

Elon Musk AI-ja, a Grok is elkészítette a maga predikcióját:

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőinek és döntőjének verdiktje 50 000 szimuláció alapján: az elemzés szerint az Anglia–Argentína elődöntőben Argentína a favorit: körülbelül 58-62 százalék az esélye, hogy továbbjusson (beleértve a hosszabbítást és büntetőket is). Anglia továbbjutási esélye 38-42 százalék. A meccs gyakran döntetlennel zárul 90 perc után (kb. 28-30%), és sokszor hosszabbítás vagy tizenegyesek döntik el a továbbjutást – Argentína támadójátékának és tapasztalatának köszönhetően picit előnyben van, de Anglia (Bellingham, Kane) bármikor meglephet.

A Franciaország–Spanyolország elődöntőben Franciaország enyhe favorit: 52-55 százalék az esélye a továbbjutásra, míg Spanyolországé 45-48 százalék. Itt is gyakori a döntetlen 90 perc után (kb. 29-32%), és Mbappé egyéni brillírozása gyakran eldönti a szoros csatát, bár Spanyolország labdabirtoklása és fiatal támadósora komoly veszélyt jelent.

A legvalószínűbb döntő párosítás az Argentína–Franciaország (a szimulációk kb. 28-32 százalékában jön össze). Ebben a döntőben Argentína 51-54 százalékos eséllyel nyeri a világbajnokságot, míg Franciaországé 46-49 százalék. Argentína a címvédő státusz és a támadóerő miatt minimális előnnyel indul, de egy Mbappé-féle villanás bármikor fordíthat.

Összességében a torna esélyei: Argentína 28-32 százalék, Franciaország 26-30 százalék, Spanyolország 20-23 százalék, Anglia 15-18 százalék a vb-győzelemre. A futballban persze mindig van helye a meglepetésnek – egy piros lap, egy zseniális egyéni teljesítmény vagy éppen a büntetők szerencséje teljesen felboríthatja ezeket az arányokat. Izgalmas elődöntők és döntő várható!

A Copilot szerint meglepetés lesz

A Microsoft Coplilot és végigment a szimulációkon, ő meglepő győztest tippelt:

A 2026-os világbajnokság legvalószínűbb döntője Argentína–Spanyolország, és ebben a párosításban Spanyolország hajszálnyi favorit.

Az 50 000 szimuláció alapján az Anglia–Argentína elődöntőben Argentína számít esélyesebbnek: 61,3% eséllyel jutna döntőbe, míg Anglia továbbjutási valószínűsége 38,7%. A másik ágon a Franciaország–Spanyolország mérkőzés jóval szorosabbnak ígérkezik, de itt is Spanyolország a favorit: 53,9% eséllyel kerülne a fináléba, Franciaország esélye pedig 46,1%.

A lehetséges döntők közül a szimulációk szerint:

Argentína–Spanyolország: 33,0%

Argentína–Franciaország: 28,2%

Anglia–Spanyolország: 20,9%

Anglia–Franciaország: 17,9%

A legvalószínűbb forgatókönyv tehát az, hogy Argentína kiejti Angliát, míg Spanyolország legyőzi Franciaországot, így ez a két válogatott találkozik a döntőben.

A döntő külön szimulációja alapján az Argentína–Spanyolország párharc rendkívül kiegyenlített lenne. Spanyolország 51,7%-os, míg Argentína 48,3%-os eséllyel nyerné meg a világbajnokságot.

Összefoglalva a modell szerint Spanyolország a legvalószínűbb világbajnok, de csak minimális előnnyel. Argentína gyakorlatilag egyenrangú kihívó, Franciaország reális döntős esélyekkel rendelkezik, Angliának pedig az erősebbnek ítélt Argentínával szembeni elődöntő miatt nehezebb útja van a trófeáig. A legvalószínűbb végkimenetel: Argentína döntőbe jut, Spanyolország döntőbe jut, majd Spanyolország nagyjából 52–48 arányban megnyeri a világbajnokságot.