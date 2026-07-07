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Issy-les-Moulineaux, Franciaország - 2023. szeptember 09. : Microsoft tábla a franciaországi Issy-Les-Moulineaux-i székhely épületén.
HRCENTRUM

Folytatódik a leépítési hullám: közel 5000 embert rúgtak ki - a cég szerint nem az AI tehet róla, a jelek viszont másról árulkodnak

Pénzcentrum
2026. július 7. 14:16

A Microsoft hétfőn bejelentette, hogy 4800 munkahelyet szüntet meg, ami globális munkaerejének mintegy 2,1 százalékát érinti. A leépítések nagy része a vállalat Xbox-részlegét sújtja, amelynek alapos átszervezése során a játékdivízióban 3200 állás szűnik meg, és ebből 1600 munkavállalót már hétfőn elbocsátottak - írta meg a Reuters.

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A Microsoft az elmúlt években több tízmilliárd dollárt költött az Xbox bővítésére – beleértve az Activision Blizzard felvásárlását is –, mégsem sikerült ledolgoznia hátrányát a Sony PlayStationjével és a Nintendóval szemben. Ez a teljes játéküzletág újragondolására késztette a vállalatot, amely így egyre inkább arra törekszik, hogy játékait több platformon is terjessze, ahelyett, hogy kizárólag a konzolexkluzív címekre építve próbálná növelni az Xbox hardvereladásait.

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Az átszervezés részeként a vállalat négy stúdiótól válik meg. A South of Midnight játékot jegyző Compulsion Games és a Psychonauts fejlesztője, a Double Fine Productions önálló stúdióvá alakul, míg a Ninja Theory és az Undead Labs leválik a Microsoftról, hogy önállóan fejleszthesse tovább a Senua és a State of Decay 3 sorozatokat. A Dishonored fejlesztőjeként ismert, és jelenleg egy Blade-játékon dolgozó Arkane Studios francia vezetése egyeztetéseket kezdett a helyi szakszervezettel a lehetőségekről.

A cég közlése szerint a most megszüntetett állásokat nem a mesterséges intelligencia veszi át, de a technológia kétségkívül megváltoztatja a munkavégzés módját. A technológiai óriások idén összesen több mint 700 milliárd dolláros mesterségesintelligencia-beruházásra készülnek, ami komoly nyomást helyez rájuk, hogy gyors megtérülést mutassanak fel. Idén az Amazon és a Meta is már több ezer munkavállalótól vált meg.

Elemzők szerint a célzott leépítések inkább a portfólió átrendezését és a működési fegyelmet tükrözik, mintsem a részvényárfolyam újbóli fellendülését céloznák. A Microsoft papírjai hétfőn 1,4 százalékkal gyengültek, miután 2026 első felében közel 23 százalékot zuhantak, ami a cég 2022 óta mért leggyengébb féléves teljesítménye.

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Szabó Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója a mesterséges intelligencia (AI) munkavilágra gyakorolt hatásairól beszélt a Pénzcentrumnak.

A vállalat az év elején önkéntes távozási csomagot kínált az amerikai dolgozói mintegy 7 százalékának, azaz nagyjából 9000 embernek. Piaci elemzők szerint a Microsoft a létszámcsökkentéssel igyekszik finanszírozni a mesterségesintelligencia-beruházásait, miközben igyekszik fenntartani a nyereségmarzsát.

Bár a technológia iránti kereslet jelentősen felpörgette az Azure felhőalapú üzletágát, az adatközpontok építésének növekvő költségei egyre inkább szűkítik a cég készpénzáramlását. Ráadásul az adatközponti kereslet miatti memóriachip-drágulás arra kényszerítette a Microsoftot, hogy megemelje az Xbox konzolok árát, éppen akkor, amikor a kereslet egyébként is gyenge volt a piacon.
Címlapkép: Getty Images
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