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Hatalmas dolog derült ki a magyar fiatalok fizetéséről: szinte mindenki erre a fordulatra készül még idén

Pénzcentrum
2026. július 7. 13:58

Egyre optimistábban látják fizetési kilátásaikat a dolgozó fiatalok. A K&H ifjúsági index második negyedéves felmérése szerint az aktív keresők 81 százaléka számít béremelésre még az idei évben, ami jelentős javulást jelent az év eleji várakozásokhoz képest. Emellett egyre többen bíznak abban is, hogy fizetésük az inflációnál nagyobb mértékben emelkedik.

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A kutatás szerint a dolgozó fiatalok 26 százaléka számít infláció feletti béremelésre. Ez jelentős előrelépés az első negyedévhez képest, amikor még csak 17 százalékuk számolt reálbér-növekedéssel. A K&H több mint tíz éve készülő felmérésében ennél magasabb arányt mindössze két alkalommal mértek, legutóbb több mint öt évvel ezelőtt.

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Bár a többség továbbra is az inflációnál kisebb mértékű fizetésemelésre számít, ebben a csoportban is nőtt az optimizmus. Az ilyen várakozással rendelkezők aránya 51 százalékról 55 százalékra emelkedett.

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A legnagyobb változás ugyanakkor abban látható, hogy összességében sokkal többen számítanak béremelésre. Az első negyedévben még a dolgozó fiatalok 68 százaléka várta, hogy nő a fizetése, a második negyedévben viszont már 81 százalékuk nyilatkozott így.

Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent azok aránya, akik nem számítanak változásra a jövedelmükben. Míg korábban közel minden harmadik fiatal változatlan fizetésre készült, jelenleg már csak 17 százalékuk vélekedik így. Fizetéscsökkenést mindössze a válaszadók 3 százaléka tart valószínűnek.

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„A második negyedév eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok körében erősödött a bizalom a saját jövedelmi és munkaerőpiaci helyzetükkel kapcsolatban. Egyre többen számítanak béremelésre, és nőtt azok aránya is, akik reálértéken javuló jövedelmi helyzetet várnak. Ugyanakkor továbbra is meghatározó szempont marad a fiatal dolgozók munkahelyi elégedettségének szempontjából, hogy a fizetések növekedése milyen mértékben tudja ellensúlyozni a megélhetési költségek emelkedését” – mondta Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági marketingvezetője.
Címlapkép: Getty Images
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