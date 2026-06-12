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Fotó: Diákmunkatérkép
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Nem érik be akármivel a magyar fiatalok: ennyi pénzért hajlandóak csak dolgozni a nyári szünidőben

Pénzcentrum
2026. június 12. 14:33

Három év alatt 1 százalékról 48 százalékra emelkedett azoknak a diákmunkásoknak az aránya, akik 2500 feletti órabért várnak el munkáltatójuktól – derül ki egy friss felméréséből. Az elvárások egyáltalán nem túlzóak, az idei átlagos diákmunka-órabérek régiótól függően 2100 és 2450 forint között szóródnak.

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Néhány napon belül véget ér a 2025–2026-os tanév, a nyár pedig sok tízezer fiatal számára nem csupán a pihenést, de a munkavállalás lehetőségét is jelenti. Az ifjú munkavállalók személyes körülményeiről, terveiről, motivációiról és elvárásairól ad részletes áttekintést a Meló-Diák által készített Diákmunka Körkép. Az iskolaszövetkezet 2023 óta minden évben elkészíti ezt a felmérést, amelyben az idén több mint 2200 diák vett részt.

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Az első felmérés óta eltelt idő talán leglátványosabb változása a diákok bérigényének emelkedése. Míg három évvel ezelőtt csupán a megkérdezettek 1 százaléka jelölt meg 2500 forint feletti órabérigényt, addig ez az arány idén már 48 százalék volt. Az igények emelkedését részben az infláció, részben a minimálbér emelkedése magyarázza – mondja Kováts Balázs, a Meló-Diák vezérigazgatója. 2023. január–novemberben a bruttó minimálbér 1334 forint volt (december 1-től 1534 forint), 2026-ban már 1856 forint. A 25 év alatti munkavállalóknak (havi bruttó 715 765 forintig) nem kell szja-t fizetniük, és az iskolaszövetkezet tagjaként munkát vállalók a járulékfizetés alól is mentesülnek – emlékeztet a szakember.

Az idei elvárások nem irreálisak – hangsúlyozza Kováts Balázs –, a megkérdezettek fele a 2000–2500 forint közötti sávot jelölte meg, 3000 forint feletti órabérigényt csupán 10 százalékuk támasztott. Érdekesség, hogy a 2500 forint feletti órabért „elvárók” között van azoknak a középiskolásoknak az 58 százaléka, akik még sohasem dolgoztak. A tapasztalat persze ezeket az elvárásokat mérsékli: azok közül, akik (ugyanebben a korosztályban) már dolgoztak vagy jelenleg is dolgoznak, ez arány már csak 42 százalék.

A munkavállalásra serkentő motivációk ugyanakkor alig változtak az évek során, az első három szempont 2026-ban is a pénzkereset (amit a megkérdezettek 90 százaléka megjelölt), a tapasztalatszerzés (64 százalék) és a függetlenedés (47 százalék). A szakmai gyakorlat, a karrierépítés, és a „jó társaság” a diákok 20–20 százalékát motiválja. Jól látható tendencia, hogy a tapasztalatszerzés súlya folyamatosan növekszik: 2023-ban a diákmunkások fele említette a motiváló tényezők között, idén már közel kétharmaduk – emeli ki Kováts Balázs. Ez a változás egyértelműen arra utal, hogy az ifjú munkavállalók egyre tudatosabban igyekeznek megfelelni a munkaerőpiaci igényeknek.

A megkeresett pénz (egy részét) a legtöbben (58 százalék) utazásra költik, félreteszik (56 százalék), vagy szórakozásra költik (50 százalék). A lakhatást kevesebben (37 százalék) jelölték meg, ami az albérleti díjak emelkedését figyelembe véve akár meglepetés is lehetne – de nem az: a megkérdezetteknek ugyanis „csak” 21 százaléka lakik albérletben, 52 százalékuk a szülőknél, 19 százalékuk kollégiumban, 7 százalékuk pedig saját lakásban él. (A válaszadók egyharmada középiskolás, kétharmaduk egyetemista/főiskolás volt.)

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A legnépszerűbb munkakörök a felméréseszerint 2026-ban is az irodai/adminisztratív pozíciók, ezeket célozza meg a válaszadók 61 százaléka, a két dobogós ágazat idén is a kereskedelem (46 százalék) és a vendéglátás (39 százalék). A „nagy hármas” mögött alig marad le a „hostess/promóció/animátor” kategória, de a diákok több mint egyharmada szívesen dolgozna gazdasági/pénzügyi/marketing munkakörben is. A diákok szemében a munkahelyek legvonzóbb jellemzője a rugalmas időbeosztás, ezt közel négyötödük (79 százalék) jelölte meg. Az, hogy a munkavégzés kapcsolódjon a tanulmányokhoz, 58 százalékuk számára jelent extra vonzerőt, a home office lehetőségét pedig 46 százalékuk értékeli pozitívumként.

Az idei átlagos diákmunka-órabérek régiótól függően 2100 és 2450 forint között szóródnak – mondta el Kováts Balázs. Az elhelyezkedő diákok átlagos bruttó órabére (pótlékokkal együtt) Budapesten a legmagasabb (2446 forint), a Dél-Dunántúlon 2103, Észak-Dunántúlon 2420 forint, az Alföldön pedig 2258 forint. (Az utóbbi adat az első négy hónap átlaga, így – a gyengébben fizető nyári idénymunkák miatt – valószínűleg csökkenni fog.)

A diák munkavállalók fele heti öt napot dolgozna, a többiek jellemzően 3–4 napot vállalnának. Folyamatosan nő azoknak az aránya, akik tanítási idő alatt is dolgoznának, ami jól mutatja, hogy a diákmunka már egyáltalán nem korlátozódik egyetlen „szezonra”, a nyári szünidőre. A legjobb nyári lehetőségekre azonban érdemes mielőbb lecsapni – javasolja Kováts Balázs. 
Címlapkép: Getty Images
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