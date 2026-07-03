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Megszólalt a Magyar Posta: ilyen intézkedésekről dönthetenek hőség idején - Újabb hőkupola közelít az ország felé
A hét elején a rendkívüli hőség elleni védekezés érdekében 640, légkondicionálóval nem rendelkező postát kellett délben bezárni országszerte, a vidéki posták több mint 30 százalékát. A Magyar Posta az extrém kánikula miatt rövidített nyitvatartást és átszervezett kézbesítést vezetett be, és a vállalat a Pénzcentrummal azt közölte, hőség idején hasonló intézkedésekre lehet számítani. A védekezés fontosságára világít rá, hogy a múlt héten két postás meghalt a hírek szerint, azt azonban még vizsgálják, közvetlenül a hőség okozta-e a tragédiát. A Magyar Posta azt is közölte, hogy a küldemények feldolgozása, kézbesítése már ismét a megszokott rendben zajlik és valamennyi posta a megszokott nyitvatartás szerint működik.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, két postás meghalt az elmúlt héten az extrém hőség következtében. A Magyar Posta és a szakszervezet sem közölt részleteket, a halálesetek vizsgálata még folyamatban van. A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón beszélt arról is, hogy Kapitány István azonnali vizsgálatot rendelt el a két postás ügyében. Magyar Péter elmondta, hogy az első információk nem utaltak a halálesetek és az extrém hőség közti kapcsolatra. Amint megszületik a vizsgálat eredménye, arról tájékoztatni fognak. a kormány tájékoztatja a nyilvánosságot.
A híresztelések, hogy a Magyar Posta két dolgozója meghalt, ezen a héten kezdtek terjedni. Az érintett postások halála kapcsán viszont eddig csak annyi biztos, hogy a múlt héten veszítették életüket, amikor a hőkupola okozta extrém hőség megérkezett Magyarországra. Azt még biztosan nem lehet kijelenteni, hogy közvetlenül a hőség okozta volna a halálukat.
Ez azonban nem lenne egyedi eset: két évvel ezelőtt Kelebián lett rosszul egy biciklivel dolgozó kézbesítő, elájult a hőségtől. Járókelők találtak rá és értesítették a mentőket, viszont akkor már a férfi hosszabb ideje a tűző napon eszméletlenül. Két napig küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni. 2024 júliusában is rendkívüli hőség volt: egy nappal azelőtt, hogy a bács-kiskun megyei postás rosszul lett, július 16-án volt az év eddigi legforróbb napja - Kelebián 41,6 fokot mértek -, ez alig maradt el a Magyarországon hivatalosan valaha mért legmagasabb rekordtól. (Ez a 2007 júliusában, Kiskunhalason mért érték 41,9 fok volt egészen 2026. június 30-án Szécsényben 42 fokot mértek.) A két évvel ezelőtti tragédia napján is rendkívül meleg volt, 40 fokot mértek Kelebián.
Óvintézkedések a hőségben
A Magyar Posta július 30-án tett közzé tájékoztatást arról, hogy az extrém hőség miatt egyes posták ideiglenesen bezárnak, a kézbesítésben átmeneti lassulások várhatók. Azt közölték, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat 2026. június 29-én, 30-án és július 1-jén a Magyar Posta 12:00 órakor bezárja, a délutáni időszakban ügyfélfogadás nem lesz. Közzétették az ideiglenes déli bezárásban érintett posták listáját is.
A listán 640 posta található, ezekből mindössze 6 található Budapesten. A KSH szerint 2025-ben 2091 postai szolgáltatóhely üzemelt, ebből 90 Budapesten - tehát a vidéki posták több mint 30 százaléka volt érintett, mivel nem rendelkezik légkondicionáló berendezéssel. (Azt is érdemes hozzátenni, hogy két évvel ezelőtti nagyobb postabezárási hullámot megelőzően 2023-ban még 2214 posta működött az országban a KSH adatai szerint. Akkori becslések szerint 90-100 postát érintettek a bezárások, legfőképpen 1500 fő alatti települések hivatalait. Ezek között is sok klimatizálatlan épület lehetett.)
A posta nem csak rövidített nyitvatartással reagált a nagy hőségre: mivel a "tartósan fennálló extrém magas hőmérséklet különösen a szabadban dolgozó kézbesítők számára jelent fokozott kockázatot", a vállalat dolgozói egészségének védelme érdekében a kézbesítési munkafolyamatok átmeneti átszervezése mellett döntött. "Az ideiglenes intézkedés miatt a levelek és a csomagok esetében is emelkedhet az átfutási idő ebben az időszakban, amiért ügyfeleink türelmét és megértését kérjük" - írták.
Amikor a két postás halálhíre eljutott lapunkhoz, megkerestük a Magyar Postát. A válasz azután érkezett meg, hogy már megerősítették, valóban elhunyt két dolgozójuk. Ennek kapcsán a vállalat lapunkkal azt közölte: "Sajnos valóban elhunyt két munkatársunk a múlt héten, azonban a halálesetek vizsgálata még folyamatban van, így további információt erre vonatkozóan nem áll módunkban megosztani. Őszinte részvétünket fejeztük ki a hozzátartozóknak, és minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk a gyászoló családot és kollégáinkat ebben a nehéz időszakban."
A megszokott rendben folyik tovább a munka a Magyar Postánál
A vállalatot arról is kérdeztük, hogy lehet-e most nagyobb forgalomra számítani a postákon, illetve meddig tarthat amíg helyreáll a megszokott működés. Ugyanis az elmúlt napokban rövidített nyitvatartású posták, illetve a kézbesítési munkafolyamatok átmeneti átszervezése miatt a küldemények átfutási ideje korábbi tájékoztatásuk szerint emelkedhetett. Ennek kapcsán szerdán azt írták:
Társaságunk a dolgozói egészségének védelme érdekében az elmúlt napok extrém időjárási körülményei miatt ideiglenesen módosította a kézbesítési munkafolyamatait is, azonban a ma bekövetkezett enyhülésnek köszönhetően a küldemények feldolgozása, kézbesítése ismét a megszokott rendben zajlik és valamennyi posta a megszokott nyitvatartás szerint működik. Ezúton is köszönjük ügyfeleink türelmét és megértését.
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A vállalatot arról is kérdeztük, hogy az ügyfelek számíthatnak az elmúlt napokéhoz hasonló intézkedésekre extrém hőség esetén, illetve várhatók-e további, más intézkedések is egy következő kánikula idején. Hiszen feltételezhető, hogy lesz még extrém hőség. Erre így reagált a Magyar Posta:
"Az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként, a Magyar Posta kiemelt figyelmet fordít munkatársak egészségének védelmére, különösen az ilyen magas kockázatú időszakokban. Folyamatosan tájékoztatjuk őket – különösen a munkájukat szabadban végző kollégákat – arról, hogy az extrém hőség során figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, amihez megfelelő mennyiségű hűtött ivóvizet biztosítunk számukra, valamint használják a részükre biztosított 50 faktoros napvédőkrémet, a védősapkát és a zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek. Arról is informáljuk őket, hogy országszerte hol találnak olyan klimatizált helyet, ahová munkavégzés közben betérhetnek felfrissülés céljából. Mindemellett kellő pihenőidőt is biztosítunk számukra, valamint azt, hogy a kézbesítők vezetőjükkel egyeztetve korábbi időpontban, hűvösebb időszakban végezhessék munkájukat. A hét eleji extrém hőség miatt országosan elrendeltük, hogy a kézbesítők csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel biztosított a bázispostájukra történő visszaérkezésük legkésőbb délelőtt 11 óráig, valamint a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezártuk."
A mindenkori védekezéssel kapcsolatos döntéseket az aktuális időjárási körülmények ismeretében hozzuk meg, de általánosságban elmondható, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban hőség idején a fent felsoroltakat a hőségriasztás szintjéhez igazodva alkalmazni fogjuk, ahogyan korábban is tettük
- tették hozzá.
Visszatér a hőkupola, erre lehet készülni
Az elmúlt hét extrém időjárását egy, az országunkat elérő hőkupola okozta, mely korábban Európa nyugati felén is rendkívüli hőséget okozott. Az előrejelzések szerint a július 6-tól július 13-ig újabb hőkupola érkezhet Magyarország fölé, ismét szélsőségesen magas hőmérsékletet hozva. A közelgő időszakban nemcsak a Magyar Posta, hanem más nagyvállalatok, kormányhivatalok és egyéb munkahelyek dönthetnek rendhagyó munkarend elrendelése mellett a dolgozóik egészségének védelmében.
A lakosság azzal tehet a legtöbbet a hőség elleni védekezés érdekében, ha vigyáz a saját és környezetében élők egészségére. Legjobb, ha tudatosan készülünk az újabb hőkupola érkezésére, felkészítjük a hőségre a lakásunkat, csak a halaszhatatlan ügyeinket próbáljuk a kánikula alatt elintézni. Életmentő lehet, ha figyelünk környezetünkre, észrevesszük a bajbajutottakat, felismerjük a hőstressz, hőkimerülés, hőguta jeleit másokon és magunkon is. Különösen figyeljünk a veszélyeztetett csoportokra - a gyermekek, várandósok, idősek és betegek még kitettebbek a hőségnek -, és ne feledkezzünk meg az állatokról és növényekről sem.
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