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Bejelentette a Fogyasztóvédelem: jön a nagy, országos dinnyerazzia - kemény bírságolás várható
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye-forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítva a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzések során több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, amely jól mutatja, hogy továbbra is szükség van a hatósági jelenlétre.
2025-ben a fogyasztóvédelmi szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnye tételt vizsgáltak. A feltárt hiányosságok nyomán 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint összértékben. Összesen 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni és kivonni a forgalomból.
Az idei kiemelt ellenőrzés a hazai és import görögdinnyékre egyaránt kiterjed. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomonkövethetőségi követelmények teljesülését. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének vagy meghamisításának gyanúja. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal.
A hatóság munkatársai vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e. Az ellenőrzések során fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell.
A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az út menti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét is, különös tekintettel a kézmosási és illemhelyhasználati lehetőségekre, a személyi higiéniai feltételekre, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeire. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, azt a direkt napfénytől védeni szükséges.
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A tavalyi ellenőrzési akció tapasztalatai azt mutatják, hogy a vásárlóknak nemcsak a dinnye külsejére érdemes figyelniük. Bár sokan a kopogtatás vagy a gyümölcs színe alapján próbálnak választani, legalább ilyen fontos ellenőrizni a termék mellett elhelyezett tájékoztatást is. A vásárlók számára intő jel lehet, ha a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, vagy az árus nem tud információt adni a dinnye származásáról. A tapasztalatok szerint a legtöbb szabálytalanság nem a gyümölcs minőségéhez, hanem a jelölésekhez és a nyomonkövethetőséghez kapcsolódik.
A nyári dinnyeszezon akkor lehet igazán sikeres, ha a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy a kosarukba kerülő gyümölcs minősége és eredete megfelel a valóságnak. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzései ezt a célt szolgálják, egyidejűleg a tisztességes piaci szereplők érdekeit is védik, erősítve a fogyasztói bizalmat és a hazai termékek jó hírnevét.
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