A változás már a közeljövőben is érezhető lesz.
Bejelentette az egyik legnagyobb streaming-szolgáltató: ingyenes csomagot vezethetnek be hamarosan!
Egy teljesen ingyenes, de reklámokkal támogatott csomag bevezetését fontolgatja a Disney+. A vállalat az élesedő piaci verseny és a folyamatos áremelések miatt dönthet a lépés mellett, amellyel új felhasználókat szerezhet meg, illetve megtarthatja azokat a nézőket, akik már sokallják a havidíjat.
A Business Insider információi szerint az új üzleti modell lehetősége egy belső egyeztetésen merült fel, amelyen Adam Smith, a Disney termék- és technológiai igazgatója is részt vett.
Az ingyenes hozzáférésért cserébe a felhasználóknak hirdetéseket kellene megtekinteniük, emellett a teljes film- és sorozatkínálathoz sem férhetnének hozzá. A legnépszerűbb tartalmak, köztük a Marvel- és a Star Wars-produkciók a tervek szerint továbbra is kizárólag a fizetős előfizetők számára maradnának elérhetők.
Bár a hirdetésekkel támogatott modell nem újdonság a streamingpiacon, a Disney számára most különösen időszerűvé válhat a bevezetése. Az elmúlt évek drágulásai miatt ugyanis egyre többen mondják le az előfizetéseiket, ez az ingyenes megoldás pedig kedvező alternatívát kínálna a költségérzékenyebb felhasználóknak.
Egyelőre azonban kizárólag belső egyeztetésekről van szó, így még nem született hivatalos döntés arról, hogy a vállalat valóban elindítja-e az ingyenes csomagot, és ha igen, az mely országokban válik majd elérhetővé.
Ezzel párhuzamosan a ChatGPT asztali alkalmazása is beépített, fejlett böngészőmotort kap.
Érdekes képet fest a televíziós és online tartalomfogyasztási szokásokról a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokság.
Az OpenAI csütörtökön teszi nyilvánosan is elérhetővé legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljét, a GPT-5.6-ot.
Hatalmas gazdasági fordulat kapujában Magyarország: végtelen gazdagság vár ránk, vagy örökre leszakadunk?
Makrogazdasági szinten egyelőre bizonytalan, hogy ez az egyéni szintű teljesítményjavulás mekkora növekedési többlethez vezet majd.
Ingyenes ajándékot kapnak a magyarok az egyik legnépszerűbb telefonos alkalmazásban: igényelni se kell, automatikusan jár
Az új funkciók elsőként az Android- és iOS-eszközökön jelennek meg, majd a későbbiekben az asztali verzióba is beépülnek.
Ezt a hibát a legtöbb magyar elköveti a klímájával kapcsolatban: nemcsak az egészségünk, hanem a pénztárcánk is bánhatja
Egy hidegfront után hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy túl vagyunk a nehezén, miközben július elején még a nyár jelentős része előttünk áll.
Társadalomkutatók vallottak a botrányos KSH-ügyről: "továbbra sem megbízhatóak az adatok, amiket közölnek"
Szakmai szervezetek és kutatók szerint továbbra sem megbízhatóak a Központi Statisztikai Hivatal adatai.
Rengeteg áldozatot szed a kánikula Magyarországon: kevesen gondolnák, de nem a legforróbb vidékek a legveszélyesebbek
Annak ellenére, hogy Csongrád-Csanád az ország legmelegebb térsége, a halálozási arány itt mégis alacsonyabb maradt.
A karbantartások idején számos népszerű banki szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető, ezért az ügyfeleknek érdemes előre megtervezniük a bankolást.
A nézőket az M1 képernyőjén egy bocsánatkérő üzenet fogadta, amelyben bocsánatot kértek a hosszú éveken át tartó félretájékoztatásért.
Bár a magyar kormány a korábban megkötött, több mint 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződés felülvizsgálatát tervezi, a 4iG partnerként tekint a folyamatra.
Neked is ilyen okostelefonod van? Kiderült miért merül olyan gyorsan az akksija - itt van néhány trükk, ami segíthet
Bármennyire is takarékoskodunk, a telefon előbb-utóbb lemerül, így a hosszabb napokon érdemes magunknál tartani egy külső akkumulátort.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
"Összességében azt gondolom, a valóban jó szakemberek (üzleti elemzők, fejlesztők és a tesztelők, azaz minőségbiztosítók) szerepe felértékelődik a mai világban."
Kiderült, észrevétlenül szivárog el külföldre a magyar családok spórolt pénze: adókedvezménnyel tartanák itthon
A magyar háztartások rekordméretű megtakarításainak jelentős része külföldi vállalatokat gazdagít, miközben a hazai innovatív cégek súlyos forráshiánnyal küzdenek.
Megdöbbentő igazság derült ki a ChatGPT-ről: még egy apró rágcsáló szintjét sem éri el az intelligenciája?
Yann LeCun, a mesterséges intelligencia egyik legmeghatározóbb alakja szerint a jelenlegi rendszerek soha nem lesznek képesek megérteni a fizikai világot.
Irtózatos veszély fenyegeti ezt az iparágat: már elindult a folyamat, simán lecserélhetik azt, akinek ilyen munkája van
A kezdeti pánikot perek és fenyegetések követték, de a zeneipar mostanra rájött, hogy az MI-t nem tudja eltüntetni.
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója egy belső dolgozói fórumon elismerte, hogy a vállalat átfogó átszervezése elmaradt a várakozásoktól.
Az Apple nagyszabású termékbevezetési stratégiát tervez a következő évekre.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.