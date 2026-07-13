Bejelentette az egyik legnagyobb streaming-szolgáltató: ingyenes csomagot vezethetnek be hamarosan!

Egy teljesen ingyenes, de reklámokkal támogatott csomag bevezetését fontolgatja a Disney+. A vállalat az élesedő piaci verseny és a folyamatos áremelések miatt dönthet a lépés mellett, amellyel új felhasználókat szerezhet meg, illetve megtarthatja azokat a nézőket, akik már sokallják a havidíjat.

A Business Insider információi szerint az új üzleti modell lehetősége egy belső egyeztetésen merült fel, amelyen Adam Smith, a Disney termék- és technológiai igazgatója is részt vett.

Az ingyenes hozzáférésért cserébe a felhasználóknak hirdetéseket kellene megtekinteniük, emellett a teljes film- és sorozatkínálathoz sem férhetnének hozzá. A legnépszerűbb tartalmak, köztük a Marvel- és a Star Wars-produkciók a tervek szerint továbbra is kizárólag a fizetős előfizetők számára maradnának elérhetők.

Bár a hirdetésekkel támogatott modell nem újdonság a streamingpiacon, a Disney számára most különösen időszerűvé válhat a bevezetése. Az elmúlt évek drágulásai miatt ugyanis egyre többen mondják le az előfizetéseiket, ez az ingyenes megoldás pedig kedvező alternatívát kínálna a költségérzékenyebb felhasználóknak.

Egyelőre azonban kizárólag belső egyeztetésekről van szó, így még nem született hivatalos döntés arról, hogy a vállalat valóban elindítja-e az ingyenes csomagot, és ha igen, az mely országokban válik majd elérhetővé.