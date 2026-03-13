Növekvő bizonytalanság Magyarországon: meglepő dolog derült ki arról, mi vár valójában a hazai munkahelyekre

A magyarországi cégek többsége nem számít jelentős létszámcsökkenésre 2026-ban. A vállalatok 82 százaléka stabil vagy növekvő foglalkoztatással tervez az idei évben, miközben a gazdasági kilátások megítélésében egyre több a bizonytalanság. A Profession.hu friss felmérése szerint ugyanakkor csökkent azok aránya, akik romló gazdasági helyzetre számítanak.

A felmérés alapján a munkaerőpiacon inkább stabilizáció látszik, nem visszaesés. A vállalatok jelentős része nem tervez leépítést, és sok esetben nyitva hagyja a későbbi bővítés lehetőségét. A cégek többsége kivár. Stabil működés mellett figyelik a gazdasági környezet alakulását.

Kevesebb munkáltató számít romló gazdasági teljesítményre, mint fél évvel ezelőtt. Tavaly szeptemberben a cégek 12 százaléka számolt negatív kilátásokkal, idén már csak 7 százalékuk. Közben jelentősen nőtt azok aránya, akik nem tudják megítélni a saját gazdasági helyzetük alakulását. A bizonytalanok aránya 8 százalékról 18 százalékra emelkedett.

A vállalatok 39 százaléka javulásra számít, ez 5 százalékpontos csökkenés a korábbi adathoz képest. A cégek 36 százaléka változatlan helyzetet vár. A felmérés azt mutatja, hogy a vállalatok többsége nem számít komoly romlásra, ugyanakkor a gazdasági kilátások megítélése óvatosabb lett.

A versenytársak gazdasági helyzetének megítélésében is nőtt a bizonytalanság. A cégek 36 százaléka jelezte, hogy nem lát tisztán ezen a téren. Tavaly még csak 25 százalék tartozott ebbe a csoportba. Ez arra utal, hogy a piaci folyamatok előrejelzése egyre nehezebb, ami a vállalatok stratégiai döntéseit is óvatosabbá teheti.

Stabil létszámtervek

A létszámtervek stabilabb képet mutatnak, mint a gazdasági várakozások. A cégek egy része bizonytalanabb lett, de kevesebben számítanak létszámcsökkentésre.

Tavaly szeptemberben a vállalatok 3 százaléka volt bizonytalan abban, hogyan alakul az alkalmazottak száma. Idén februárra ez az arány 9 százalékra nőtt. Ugyanakkor csökkent azok aránya, akik létszámcsökkenéssel számolnak. A tavalyi 17 százalék helyett most 10 százalék gondolja így.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalatok 40 százaléka nagyjából változatlan létszámmal tervez, 42 százalékuk pedig növekedést vár. Ez azt jelzi, hogy a cégek többsége továbbra is stabil munkaerőpiaci környezetre számít.

Nem változik érdemben a toborzási költség

A toborzásra szánt költségvetésekben sem várható nagy változás. A vállalatok 63 százaléka lényegében azonos HR-büdzsével számol, mint korábban. Ez 3 százalékpontos emelkedés az előző méréshez képest. Az állásportálok továbbra is a toborzás legfontosabb csatornái Magyarországon. Emellett sok cég használ ingyenes megoldásokat is, például dolgozói ajánlásokat vagy közösségi médiát.

A Profession.hu adatai szerint az aktív álláskeresők száma valamelyest csökkent, de még mindig magas. A felvételi folyamatok időtartamában sem várható nagy változás. A vállalatok 60 százaléka ugyanannyi idővel számol a toborzás során, mint tavaly. A cégek 26 százaléka viszont hosszabb kiválasztási folyamatokra készül.