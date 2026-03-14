Most érkezett! Légitámadás érte az amerikai nagykövetséget

Támadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét. A világ egyik legnagyobb amerikai diplomáciai létesítményéből a csapás után füst szállt fel. Az esetleges károkról egyelőre nincsenek pontos információk.

A Reuters hírügynökség iraki biztonsági forrásokra hivatkozva rakétatámadásról, míg az AFP dróncsapásról számolt be. Az incidens röviddel azután történt, hogy az iraki fővárost ért korábbi csapásokban életét vesztette két, Irán által támogatott fegyveres.

A külképviselet már pénteken meghosszabbította a legmagasabb, 4-es szintű biztonsági riasztást. Figyelmeztettek arra, hogy az Iránnal szövetséges milíciák továbbra is célpontként kezelhetik az amerikai állampolgárokat, az érdekeltségeket és az infrastruktúrát. A hatalmas bagdadi komplexumot a múltban már többször támadták hasonló módszerekkel az Irán-barát fegyveres csoportok.

Ezek a szervezetek az utóbbi időben fokozták az amerikai és a nemzetközi koalíciós bázisok elleni akcióikat. Ennek az eseménysorozatnak volt a része egy csütörtöki észak-iraki dróntámadás is. A csapásban a nemzetközi koalíció kötelékében szolgáló egyik francia katona életét vesztette, többen pedig megsebesültek.