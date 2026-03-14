Alcatraz sziget a hajóról nézve amerikai zászlóval
Világ

Most érkezett! Légitámadás érte az amerikai nagykövetséget

Pénzcentrum
2026. március 14. 10:11

Támadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét. A világ egyik legnagyobb amerikai diplomáciai létesítményéből a csapás után füst szállt fel. Az esetleges károkról egyelőre nincsenek pontos információk.

A Reuters hírügynökség iraki biztonsági forrásokra hivatkozva rakétatámadásról, míg az AFP dróncsapásról számolt be. Az incidens röviddel azután történt, hogy az iraki fővárost ért korábbi csapásokban életét vesztette két, Irán által támogatott fegyveres.

A külképviselet már pénteken meghosszabbította a legmagasabb, 4-es szintű biztonsági riasztást. Figyelmeztettek arra, hogy az Iránnal szövetséges milíciák továbbra is célpontként kezelhetik az amerikai állampolgárokat, az érdekeltségeket és az infrastruktúrát. A hatalmas bagdadi komplexumot a múltban már többször támadták hasonló módszerekkel az Irán-barát fegyveres csoportok.

Ezek a szervezetek az utóbbi időben fokozták az amerikai és a nemzetközi koalíciós bázisok elleni akcióikat. Ennek az eseménysorozatnak volt a része egy csütörtöki észak-iraki dróntámadás is. A csapásban a nemzetközi koalíció kötelékében szolgáló egyik francia katona életét vesztette, többen pedig megsebesültek.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #külföld #katona #halál #világ #drón #támadás #irán #amerikai egyesült államok #rakéta #fegyveres konfliktus

EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

