Váratlan hiba bénította meg a budapesti közlekedést: rengetegen ragadtak a megállókban, jobb, ha te is más útvonalat választasz

Egy Pénzcentrumnak küldött olvasói levél szerint komoly fennakadások alakultak ki szombaton Budapest közösségi közlekedésében: több villamosvonal – köztük a 4–6-os és a 17-es – valamint a HÉV egy része is leállt, miközben a buszmegállókban nagy tömegek várakoznak. A beszámoló alapján a háttérben feltehetően áramellátási probléma állhat

Szombat délután jelentős fennakadások bénították meg Budapest közösségi közlekedését. Egy olvasói jelzés szerint több villamosvonal – köztük a 4–6-os és a 17-es – nem közlekedik, és a HÉV-járatoknál is leállás tapasztalható.

A beszámoló alapján a buszmegállókban hatalmas tömegek gyűltek össze, mivel sok utas alternatív közlekedési lehetőséget keres. A metróforgalomról egyelőre nincs megerősített információ, ugyanakkor a háttérben feltehetően az áramellátással kapcsolatos probléma állhat.

A fennakadások miatt a város több pontján jelentősen megnőtt a várakozási idő, és sokan kénytelenek más útvonalat választani. A közlekedési helyzet alakulásáról várhatóan hamarosan további részletek derülnek ki, amelyről igyekszünk beszámolni.