Rengeteg magyart keres most a hadsereg: ezért a munkáért több mint 700 ezret fizetnek havonta

A Honvédelmi Minisztérium önkéntes tartalékosokat és hivatásos katonákat toboroz. Éves illetmény az önkénteseknek is jár, de ha valaki főállásban beáll a tüzérségbe akár havonta 450 ezer forinot is megkereshet nettó. Ha van érettségid előny, de 8 általánossal is már nettó 265 ezer forint jár a katonáknak.

A város számos pontján látni katonaságba toborzó hirdetéseket, lehet jelentkezni önkéntesnek, de akár főállásban hivatásos és szerződéses katonának is. Jelentkezni weboldalukon keresztül bárki megteheti, nők és férfiak jelentkezését egyaránt várják. A jelentkezés követően persze számos alkalmassági vizsga után kezdheti csak el a jelentkező az alapképzést.

Ha önkéntes tartalékos vagy szerződéses szolgálatra jelentkezik valaki, az egységes alapkiképzést (EAP) kell teljesítenie, ami 5+1+2 hétből áll. A tartalékosoknak csak az első 5 hét kötelező. Van lehetőség önkéntes területvédelmi tartalékosnak is jelentkezni, ebben az esteben a modulrendszerű képzést is lehet választani, melyet akár munka vagy iskola mellett hétvégente is el lehet végezni. De ezeken felül persze lehetőség van magasabb képzések teljesítésére is, van az úgynevezett Acélkocka altisztképzés, ez már egy jóval komolyabb, 1 éves tanfolyam. Ha önkéntes területvédelmi tartalékosnak jelentkezik valaki, akkor egy egyszerűsített alkalmassági vizsgálaton kell csak megfelelni, ez pedig egy háziorvosi és egy pszichológiai vizsgálatból áll. Szerződéses szolgálatvállalás esetén egy komplex egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat vár rád, a rendőrképzéshez hasonlóan.

Önkéntes tartalékos, hivatásos vagy szerződéses?

Az oldalon nagyon részletesen leírást találni arra vonatkozóan, hogy milyen pozíciókba és munkaformákba lehet jelentkezni. Alapvetően két nagyon csoportba szedhetők a pozíciók az önkéntes és a hivatásos, vagy szerződéses típusba. Önkéntesnek alapvetően azokat várják, akik a saját főállásuk mellé gondolkodnak a katonai szolgálat kipróbálásán.

Önkéntesként lehetsz:

Önkéntes tartalékos katona : az önkéntes műveleti tartalékos katonák jelentik a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek elsődleges tartalékát. Ők elsősorban olyan feladatok látnak el, mint a hivatásos vagy szerződéses katonák. Beoszthatók például huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy misszióban résztvevők hazai pótlására. Ezen felül az önkéntes műveleti tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárítására, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

Önkéntes műveleti tartalékos katona: az önkéntes területvédelmi katonák elsődleges feladata, hogy szükség esetén kiképzett katonaként helyben, lakókörnyezetedben segítse a honvédség munkáját.

az önkéntes területvédelmi katonák elsődleges feladata, hogy szükség esetén kiképzett katonaként helyben, lakókörnyezetedben segítse a honvédség munkáját. Önkéntes területvédelmi tartalékos katona: a szolgálat keretében munkavállalóként fegyveres biztonsági őr munkakörben a honvédség kijelölt objektumainak őrzés-védelmi feladatait látják el.

A hivatásos vagy szerződéses formák, amikor már valaki főállásban választja ezt hivatást. A kettő forma között a különbség, hogy míg a hivatásos határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik, a szerződéses egy meghatározott időre van bejelentve. De az oldalon azt is többször hangsúlyozzák, hogy ha önkéntes tartalékos katonának jelentkezik valaki, bármikor dönthet úgy, hogy inkább főállásban végezné és szerződéses vagy hivatásos katonának áll. Már maga a képzés is úgy van összeállítva, hogy az első 5 hétben a képzés közös az önkéntes tartalékos és a hivatásosnak érkező katonajelöltek esetén, így ha az önkéntesek közül bárki meggondolná magát van lehetőség folytatni a tanfolyamot.

Jár fizetés az önkénteseknek?

De a valódi kérdés, ami a legtöbbeket izgat, hogy mindezért mennyi fizetést jár, vagy egyáltalán önkéntesként jár-e bármilyen fizetés a katonáknak. A válasz pedig az, hogy igen jár, egy úgynevezett rendelkezési állási díj, ami egy egy összegben érkező éves juttatás, azonban ennek az értékét nem tüntették fel az oldalon. Illetve ezen felül, ha ténylegesen szükség lenne szolgálatara, arra az időre jár a rendfokozatnak megfelelő illetmény, továbbá egyéb támogatások, mint például az utazási költségtérítés.

A hivatásos vagy szerződéses katonák esetén már egy sokkal részletesebb bértábla került kidolgozásra:

a legénységi állomány jövedelme 8 általános végzettséggel nettó 265 ezer ,

, érettségivel nettó 275 ezer forint ot alapilletményről indul,

ot alapilletményről indul, az altisztek nettó 341 ezer forint ,

, a tisztek 377 ezer forintos nettó illetménnyel kezdenek.

A havi rendszeres illetmény mellett további kiegészítő juttatások, illetve járandóságok is megilletik, állománykategóriától függetlenül a szerződéses katonákat. A Lynx (páncélozott gyalogsági harcjárművek) zászlóalj esetében magasabb az illetmény. Az őrvezetői kezdő illetmény havi bruttó 737 ezer forint. Ez 25 év alattiak esetében akár nettó 600 ezer forint is lehet.

Ahogy korábban a Lynx-zászlóalj esetében, úgy most a PzH-t (Panzerhaubitze) kezelő tatai tüzérek is magasabb illetményt kapnak, ahogy ezt a fenti képen szereplő hirdetés is mutatja. Számukra is havi bruttó 737 ezer forint lesz a kezdőilletmény, azaz nagyjából nettó 490 ezer forint. Ez azonban 25 év alattiak esetében akár nettó 600 ezer forint is lehet.