Katonák a katonai parádén
HRCENTRUM

Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája

Pénzcentrum
2025. december 3. 10:12

A kormány egyhavi pluszjuttatást biztosít a fegyveres testületek tagjainak, amely 2025 végén kerül kifizetésre. A rendelet részletesen szabályozza a jogosultság feltételeit és a visszafizetési kötelezettség eseteit.

A Magyar Közlönyben kedd este közzétett kormányrendelet értelmében egyhavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatásban részesülnek a hivatásos állomány tagjai. A juttatás a katonáknak, rendőröknek, határvadászoknak, pénzügyőröknek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának és a tisztjelölteknek egyaránt jár.

A rendelet szerint a pluszjuttatásra azok jogosultak, akik 2025. december 31-én aktív hivatásos szolgálatot teljesítenek vagy nyugdíj előtti rendelkezési állományban vannak. Nem kaphatják meg a juttatást azok, akik az év utolsó napján már lemondási vagy felmentési idejüket töltik.

Fontos kitétel, hogy visszafizetési kötelezettség terheli azokat, akiknek 2025 végén még nincs három év folyamatos hivatásos szolgálati jogviszonyuk, és ez a jogviszony a három év letelte előtt megszűnik. Ilyen esetben a teljes összeget vissza kell téríteni.

Az azonnali hatályú lemondással vagy fizikai alkalmatlanság miatt távozók esetében időarányos visszafizetési kötelezettség lép életbe, bár ezekre számos kivétel vonatkozik. A kormányrendelet 2025. január 1-jétől lép hatályba, így a juttatás kifizetésére a jövő év folyamán kerül sor.
Címlapkép: Getty Images
