Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája

A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A kormány egyhavi pluszjuttatást biztosít a fegyveres testületek tagjainak, amely 2025 végén kerül kifizetésre. A rendelet részletesen szabályozza a jogosultság feltételeit és a visszafizetési kötelezettség eseteit.
A Magyar Közlönyben kedd este közzétett kormányrendelet értelmében egyhavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatásban részesülnek a hivatásos állomány tagjai. A juttatás a katonáknak, rendőröknek, határvadászoknak, pénzügyőröknek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának és a tisztjelölteknek egyaránt jár.
A rendelet szerint a pluszjuttatásra azok jogosultak, akik 2025. december 31-én aktív hivatásos szolgálatot teljesítenek vagy nyugdíj előtti rendelkezési állományban vannak. Nem kaphatják meg a juttatást azok, akik az év utolsó napján már lemondási vagy felmentési idejüket töltik.
Fontos kitétel, hogy visszafizetési kötelezettség terheli azokat, akiknek 2025 végén még nincs három év folyamatos hivatásos szolgálati jogviszonyuk, és ez a jogviszony a három év letelte előtt megszűnik. Ilyen esetben a teljes összeget vissza kell téríteni.
Az azonnali hatályú lemondással vagy fizikai alkalmatlanság miatt távozók esetében időarányos visszafizetési kötelezettség lép életbe, bár ezekre számos kivétel vonatkozik. A kormányrendelet 2025. január 1-jétől lép hatályba, így a juttatás kifizetésére a jövő év folyamán kerül sor.
A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára.
A hiányzó munkaerőt ezért egyre gyakrabban diákokkal és nyugdíjasokkal pótolják.
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 2026-tól évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást vehetnek igénybe a közszférában dolgozók.
Az Eurostat legfrisebb felmérése azt mutatja, hogy az európai országok között jelentős különbségek vannak az alacsony munkaintenzitású háztartások arányában.
A MASZSZ lényegesen jobb megállapodásért küzdött, de végül be kellett látni, a jelenlegi gazdasági helyzetben mindössze erre van lehetőség.
A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk.
Korlátozza és védi is az influenszereket a magyar jog: adott esetben kiszabhat rájuk pénzbírságot, sérelemdíjat, és extrém esetekben akár szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Egyre több magyar dönt a külföldi munkavállalás mellett – mutatjuk, mennyi a fizetés a magyarok által leginkább keresett pozíciókban.
Mit gondolunk valójában arról, ki mennyit ér a munkaerőpiacon? Vajon miért látjuk másként a különböző szakmák bérezését? Mutatjuk!
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a 2026-ra tervezett minimálbéremelés komoly bértorlódást és versenyképességi válságot hozhat.
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
