A közösségi médiában azonnal elindultak a találgatások.
Donald Trump maga jelentette be: egy teljes iráni szigetet megsemmisítettek - ez mindent átírhat a konfliktusban?
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok teljesen megsemmisítette az iráni Harg-szigeten található katonai célpontokat. Teherán súlyos válaszcsapásokkal fenyeget az energetikai létesítményeit érő esetleges támadások miatt. A közel-keleti feszültség eközben tovább fokozódik a bagdadi amerikai nagykövetséget ért rakétacsapás, valamint az újabb amerikai csapatok térségbe vezénylése miatt - jelentette a BBC.
Az amerikai elnök elmondása szerint erőik a földdel tették egyenlővé a Harg-sziget összes katonai célpontját. Ez a sziget bonyolítja le az iráni olajexport mintegy kilencven százalékát, így az ország gazdasági ütőerének számít. Trump egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a jövőben akár az iráni olajipari infrastruktúrát is célkeresztbe vehetik.
A bejelentésre reagálva Teherán egyértelmű üzenetet fogalmazott meg.
Kijelentették, hogy amennyiben az iráni energetikai létesítményeket támadás éri, az Egyesült Államokkal együttműködő vállalatok olaj- és energiaipari infrastruktúráját "hamuvá fogják változtatni".
A konfliktus eközben folyamatosan szélesedik. Iraki tisztségviselők közlése szerint rakétatalálat érte a bagdadi amerikai nagykövetséget. Washington mindemellett várhatóan további hadihajókat és egy tengerészgyalogos egységet küld a Közel-Keletre.
Ez a lépés határozottan arra utal, hogy az Egyesült Államok az Iránnal szembeni katonai opciók egyre szélesebb skáláját mérlegeli.
A Közel-Keleten tapasztalható katonai eszkaláció, különösen az Irán körüli feszültség, már Európában is érezteti negatív hatásait az energiaárak és az energiabiztonság terén.
A Hormuzi-szoros lezárása után két olyan vezetékrendszer került a figyelem középpontjába, amely megkerüli a szűk tengeri átjárót.
Közel két hete tart az Irán körül kialakult háború, és a konfliktusban részt vevő felek továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett.
Az iráni háború és a kereskedelmi konfliktusok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az amerikai gazdaságra.
A Perzsa-öbölben legalább három újabb teherhajót ért támadás, amely akciókat feltehetően Irán hajtotta végre.
-
-
