Donald Trump maga jelentette be: egy teljes iráni szigetet megsemmisítettek - ez mindent átírhat a konfliktusban?

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok teljesen megsemmisítette az iráni Harg-szigeten található katonai célpontokat. Teherán súlyos válaszcsapásokkal fenyeget az energetikai létesítményeit érő esetleges támadások miatt. A közel-keleti feszültség eközben tovább fokozódik a bagdadi amerikai nagykövetséget ért rakétacsapás, valamint az újabb amerikai csapatok térségbe vezénylése miatt - jelentette a BBC.

Az amerikai elnök elmondása szerint erőik a földdel tették egyenlővé a Harg-sziget összes katonai célpontját. Ez a sziget bonyolítja le az iráni olajexport mintegy kilencven százalékát, így az ország gazdasági ütőerének számít. Trump egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a jövőben akár az iráni olajipari infrastruktúrát is célkeresztbe vehetik.

A bejelentésre reagálva Teherán egyértelmű üzenetet fogalmazott meg.

Kijelentették, hogy amennyiben az iráni energetikai létesítményeket támadás éri, az Egyesült Államokkal együttműködő vállalatok olaj- és energiaipari infrastruktúráját "hamuvá fogják változtatni".

A konfliktus eközben folyamatosan szélesedik. Iraki tisztségviselők közlése szerint rakétatalálat érte a bagdadi amerikai nagykövetséget. Washington mindemellett várhatóan további hadihajókat és egy tengerészgyalogos egységet küld a Közel-Keletre.

Ez a lépés határozottan arra utal, hogy az Egyesült Államok az Iránnal szembeni katonai opciók egyre szélesebb skáláját mérlegeli.