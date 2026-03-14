Large cargo and tanker ships at Shahid Rajai port from Qeshm island pier, Persian Gulf, Iran
Világ

Donald Trump maga jelentette be: egy teljes iráni szigetet megsemmisítettek - ez mindent átírhat a konfliktusban?

2026. március 14. 07:45

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok teljesen megsemmisítette az iráni Harg-szigeten található katonai célpontokat. Teherán súlyos válaszcsapásokkal fenyeget az energetikai létesítményeit érő esetleges támadások miatt. A közel-keleti feszültség eközben tovább fokozódik a bagdadi amerikai nagykövetséget ért rakétacsapás, valamint az újabb amerikai csapatok térségbe vezénylése miatt - jelentette a BBC.

Az amerikai elnök elmondása szerint erőik a földdel tették egyenlővé a Harg-sziget összes katonai célpontját. Ez a sziget bonyolítja le az iráni olajexport mintegy kilencven százalékát, így az ország gazdasági ütőerének számít. Trump egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a jövőben akár az iráni olajipari infrastruktúrát is célkeresztbe vehetik.

A bejelentésre reagálva Teherán egyértelmű üzenetet fogalmazott meg.

Kijelentették, hogy amennyiben az iráni energetikai létesítményeket támadás éri, az Egyesült Államokkal együttműködő vállalatok olaj- és energiaipari infrastruktúráját "hamuvá fogják változtatni".

A konfliktus eközben folyamatosan szélesedik. Iraki tisztségviselők közlése szerint rakétatalálat érte a bagdadi amerikai nagykövetséget. Washington mindemellett várhatóan további hadihajókat és egy tengerészgyalogos egységet küld a Közel-Keletre.

Ez a lépés határozottan arra utal, hogy az Egyesült Államok az Iránnal szembeni katonai opciók egyre szélesebb skáláját mérlegeli.

2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
