Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Ismét bevezethetik a sorkatonaságot Magyarországon? Közelebb van, mint gondolnánk
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát. Bár a hadkötelezettség jogilag ma is létezik, a NATO-csatlakozást követő modernizáció jegyében az ország egy professzionális, önkéntes alapon működő haderőre állt át. A kötelező katonai szolgálat visszaállítását Magyarországon azóta is a társadalom túlnyomó többsége elutasítja. A sorkatonai szolgálat eltörlése miatti problémákat a jelenlegi magyar kormány számos intézkedéssel igyekezett orvosolni az elmúlt évtizedben, többek között honvédelmi ismeretek tananyagba emelésével, önkéntes tartalékosi rendszer elindításával, és egy átfogó haderő modernizálási programmal.
A Magyarországon a sorkatonai szolgálatot 2004-ben függesztették fel. Bár a 2004. évi CV. törvény lehetővé tette a hadkötelezettség békeidőben való felfüggesztését, de nem törölte el teljesen — azaz jogilag a hadkötelezettség továbbra is létezik, csak nem érvényesítik békeidőben. Kimondja, hogy különleges jogrend esetén (pl. háborús állapot, szükségállapot) a hadkötelezettség ismét bevezethető.
A döntés a NATO-csatlakozás (1999) utáni modernizációs folyamat része volt. Magyarország célja egy professzionális, önkéntes alapon működő haderő létrehozása volt, amely hatékonyabban illeszkedik a szövetségi rendszerbe és a nemzetközi műveletekbe. Ez alapján ma a Magyar Honvédség alapját hivatásos és szerződéses katonák, illetve az egyre bővülő önkéntes tartalékos és területvédelmi struktúra alkotja - írja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.
A rendszerváltás előtt a sorkatonai szolgálat két évig tartott, később 12 hónapra, majd a kilencvenes évek végére 6 hónapra csökkent. A Varsói Szerződés egykori tagországai a 2000-es években kivétel nélkül megszüntették a sorkatonai szolgálatot, így a sorkatonaság kivezetésével és a hadkötelezettség felfüggesztésével Magyarország a hidegháború lezárását követő kelet-európai trendet követte.
A kötelező katonai szolgálat kivezetését a geopolitikai helyzet megváltozása mellett gazdasági okok is indokolták. Az európai országok többsége a 2000-es évekre gazdasági okokból fordult el a hadkötelezettségtől. A tömeghadseregek fenntartása rendkívül költséges volt: több tízezer újonc elszállásolása, ellátása és kiképzése rövid távon is milliárdos terhet rótt az állami költségvetésre, miközben a sorkatonák rövid szolgálati idejük miatt kevésbé voltak hatékonyak, mint a hivatásos katonák. Továbbá a fiatal férfiak 6–12 hónapra kiestek a munkaerőpiacról vagy a felsőoktatásból, így később léptek be a gazdaságba és lassabban haladtak előre a pályájukon.
A 2000-es évek elején a Magyar Honvédség létszáma körülbelül 65–70 ezer fő volt, ebből sokan sorkatonák. A kötelező katonai szolgálat kivezetésével és a professzionális haderőre való áttéréssel a létszám 25–30 ezer fő közé csökkent, de a haderőn belüli képzettségi szint és technikai felszereltség fokozatosan javult. Jelenleg a Magyar Honvédség törvényileg meghatározott békelétszáma 37 650 fő.
Lehet újra kötelező katonai szolgálat Magyarországon?
A Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) júniusi felmérése alapján Magyarországon a legmagasabb azok aránya (58%), akik ellenzik a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. A közvélemény-kutatást kilenc európai országra kiterjedően végezték, Magyarországon minden korosztály elutasító volt a kötelező katonai szolgálat visszavezetését illetően.
Kritikusok szerint a sorkatonaság eltörlése meggyengítette a társadalomban a honvédelmi tudatot és csökkentette a tartalékos állományt. Ezen problémákat a Magyar Kormány célzott intézkedésekkel igyekszik kivédeni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2016-után a haderőfejlesztési program részeként a Magyar Kormány a tantervbe is bevezetett honvédelmi ismeretekkel, különböző tematikus honvédelmi programok kialakításával erősíti a fiatalokban a honvédelmi tudatot.
Valamint szintén a haderőfejlesztési program részeként az önkéntes tartalékosi rendszer megerősítése zajlik. Csak a legutóbbi kampány során több mint ötezer területvédelmi tartalékos csatlakozott a Magyar Honvédséghez. A területvédelmi tartalékosi rendszer kialakítása azért is volt kulcsfontosságú, mert ezáltal minden állampolgárnak lehetősége van a lakóhelyéhez legközelebbi helyszínen szolgálatot teljesíteni, ezzel erősítve a lokálpatrióta, helyi közösségi elköteleződést.
Továbbá 2016-ban kezdődő átfogó modernizációnak köszönhetően a Magyar Honvédség eszközeit, szervezeti és szerkezeti struktúráját illetően is megújult, a modern kor kihívásaira hatékonyan válaszolni képes professzionális haderővé vált.
Bár az elmúlt időszakban több európai országban újra felvetődött a sorkatonai szolgálat visszavezetésének lehetősége, a fenti intézkedéseknek is köszönhetően a sorkatonaság visszaállítását a magyar kormány nem tartja napirenden.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
A K&H október 3-ától több mint egy napon át szünetelteti internetbanki és mobilbanki szolgáltatásait, a kártyás fizetések is érintettek.
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát