Ismét bevezethetik a sorkatonaságot Magyarországon? Közelebb van, mint gondolnánk

Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát. Bár a hadkötelezettség jogilag ma is létezik, a NATO-csatlakozást követő modernizáció jegyében az ország egy professzionális, önkéntes alapon működő haderőre állt át. A kötelező katonai szolgálat visszaállítását Magyarországon azóta is a társadalom túlnyomó többsége elutasítja. A sorkatonai szolgálat eltörlése miatti problémákat a jelenlegi magyar kormány számos intézkedéssel igyekezett orvosolni az elmúlt évtizedben, többek között honvédelmi ismeretek tananyagba emelésével, önkéntes tartalékosi rendszer elindításával, és egy átfogó haderő modernizálási programmal.

A Magyarországon a sorkatonai szolgálatot 2004-ben függesztették fel. Bár a 2004. évi CV. törvény lehetővé tette a hadkötelezettség békeidőben való felfüggesztését, de nem törölte el teljesen — azaz jogilag a hadkötelezettség továbbra is létezik, csak nem érvényesítik békeidőben. Kimondja, hogy különleges jogrend esetén (pl. háborús állapot, szükségállapot) a hadkötelezettség ismét bevezethető.

A döntés a NATO-csatlakozás (1999) utáni modernizációs folyamat része volt. Magyarország célja egy professzionális, önkéntes alapon működő haderő létrehozása volt, amely hatékonyabban illeszkedik a szövetségi rendszerbe és a nemzetközi műveletekbe. Ez alapján ma a Magyar Honvédség alapját hivatásos és szerződéses katonák, illetve az egyre bővülő önkéntes tartalékos és területvédelmi struktúra alkotja - írja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.

A rendszerváltás előtt a sorkatonai szolgálat két évig tartott, később 12 hónapra, majd a kilencvenes évek végére 6 hónapra csökkent. A Varsói Szerződés egykori tagországai a 2000-es években kivétel nélkül megszüntették a sorkatonai szolgálatot, így a sorkatonaság kivezetésével és a hadkötelezettség felfüggesztésével Magyarország a hidegháború lezárását követő kelet-európai trendet követte.

A kötelező katonai szolgálat kivezetését a geopolitikai helyzet megváltozása mellett gazdasági okok is indokolták. Az európai országok többsége a 2000-es évekre gazdasági okokból fordult el a hadkötelezettségtől. A tömeghadseregek fenntartása rendkívül költséges volt: több tízezer újonc elszállásolása, ellátása és kiképzése rövid távon is milliárdos terhet rótt az állami költségvetésre, miközben a sorkatonák rövid szolgálati idejük miatt kevésbé voltak hatékonyak, mint a hivatásos katonák. Továbbá a fiatal férfiak 6–12 hónapra kiestek a munkaerőpiacról vagy a felsőoktatásból, így később léptek be a gazdaságba és lassabban haladtak előre a pályájukon.

A 2000-es évek elején a Magyar Honvédség létszáma körülbelül 65–70 ezer fő volt, ebből sokan sorkatonák. A kötelező katonai szolgálat kivezetésével és a professzionális haderőre való áttéréssel a létszám 25–30 ezer fő közé csökkent, de a haderőn belüli képzettségi szint és technikai felszereltség fokozatosan javult. Jelenleg a Magyar Honvédség törvényileg meghatározott békelétszáma 37 650 fő.

Lehet újra kötelező katonai szolgálat Magyarországon?

A Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) júniusi felmérése alapján Magyarországon a legmagasabb azok aránya (58%), akik ellenzik a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. A közvélemény-kutatást kilenc európai országra kiterjedően végezték, Magyarországon minden korosztály elutasító volt a kötelező katonai szolgálat visszavezetését illetően.

Kritikusok szerint a sorkatonaság eltörlése meggyengítette a társadalomban a honvédelmi tudatot és csökkentette a tartalékos állományt. Ezen problémákat a Magyar Kormány célzott intézkedésekkel igyekszik kivédeni.

2016-után a haderőfejlesztési program részeként a Magyar Kormány a tantervbe is bevezetett honvédelmi ismeretekkel, különböző tematikus honvédelmi programok kialakításával erősíti a fiatalokban a honvédelmi tudatot.

Valamint szintén a haderőfejlesztési program részeként az önkéntes tartalékosi rendszer megerősítése zajlik. Csak a legutóbbi kampány során több mint ötezer területvédelmi tartalékos csatlakozott a Magyar Honvédséghez. A területvédelmi tartalékosi rendszer kialakítása azért is volt kulcsfontosságú, mert ezáltal minden állampolgárnak lehetősége van a lakóhelyéhez legközelebbi helyszínen szolgálatot teljesíteni, ezzel erősítve a lokálpatrióta, helyi közösségi elköteleződést.

Továbbá 2016-ban kezdődő átfogó modernizációnak köszönhetően a Magyar Honvédség eszközeit, szervezeti és szerkezeti struktúráját illetően is megújult, a modern kor kihívásaira hatékonyan válaszolni képes professzionális haderővé vált.

Bár az elmúlt időszakban több európai országban újra felvetődött a sorkatonai szolgálat visszavezetésének lehetősége, a fenti intézkedéseknek is köszönhetően a sorkatonaság visszaállítását a magyar kormány nem tartja napirenden.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás