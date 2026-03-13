Nem mindegy, hol vállal munkát egy magyar diák: mutatjuk mennyit visz haza egy átlagos fiatal

Közzétette 2026-os bérfelmérésének eredményeit a Tudatos Diák. A több mint 1400 válaszadó adatai alapján készült kutatás szerint bár tovább nőtt a diákok átlagos órabére, ugyanakkor sokaknál egyáltalán nem történt érdemi fizetésemelés és a nemi bérszakadék is folyamatosan növekszik.

A felmérés szerint a diákok átlagos bruttó órabére 2026-ra közel 2300 forintra emelkedett, ami körülbelül 9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A bérek emelkedésében szerepet játszhat a munkaerőhiány, a minimálbér növekedése, valamint az infláció miatti bérnyomás is.

A felmérés arra is rámutatott, hogy a férfi és női diákok bére között továbbra is érezhető különbség van. Az adatok szerint a nemek közötti bérszakadék már 8 százalék fölé nőtt, ami részben azzal magyarázható, hogy a fiúk nagyobb arányban dolgoznak magasabb órabért kínáló, műszaki vagy fizikai munkákban.

A növekedés ugyanakkor nem egyenletes: a kutatás szerint a diákok mintegy 65 százalékának egyáltalán nem nőtt a fizetése, vagyis az átlagos béremelkedést elsősorban bizonyos munkakörök és iparágak húzták felfelé. A diákmunkák között ráadásul továbbra is nagy a szórás a fizetésekben. A magasabb bérek jellemzően azoknál a munkáknál jelennek meg, amelyek valamilyen speciális tudást igényelnek, például informatikai vagy műszaki területen.

A felmérés szerint a jobban fizető diákmunkák közé tartoznak például az IT és műszaki területek, az üzleti elemzés, az adminisztratív szakmai munkák és a gyártási és logisztikai pozíciók. Ezzel szemben a klasszikus diákmunkák, mint például a bolti kisegítés, a vendéglátás vagy az egyszerű adminisztráció általában alacsonyabb órabért kínálnak.

A diákok jelentős része tanulás mellett dolgozik

A válaszok alapján a diákok jelentős része heti 20–25 órát dolgozik tanulmányai mellett, ami azt jelenti, hogy sok fiatal számára a diákmunkából származó jövedelem már nem csupán zsebpénz-kiegészítés, hanem komoly bevételi forrás. Nem ritka az sem, hogy a hallgatók a tanév közben is rendszeresen vállalnak munkát, míg a nyári időszakban sokan teljes munkaidőben dolgoznak.

A kutatásból az is kiderül, hogy egyre több fiatal választ tanulmányaihoz kapcsolódó munkát, amely később a karrierépítésben is előnyt jelenthet. A szakmai gyakornoki pozíciók ugyan gyakran hasonló órabért kínálnak, mint az egyszerűbb diákmunkák, viszont sok esetben későbbi főállású lehetőségekhez vezethetnek.

A trend azt mutatja, hogy a diákmunkapiac nemcsak kereseti lehetőséget, hanem belépőt is jelenthet a munka világába – különösen azok számára, akik már az egyetemi évek alatt elkezdik a szakmai tapasztalatszerzést.



