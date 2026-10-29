Elindult a Wekerle Plusz az egyik banknál, az Ersténél már lehet előregisztrálni, mutatjuk a hitel feltételeit
Rendkívüli ajánlattal jelentkezett egy hazai bank: alacsonyabb kamattal is igénybe vehető még az Otthon Start
Tovább csökkenti az Otthon Start lakáshitel kamatát az MBH Bank: a pénzintézet október 29. és november 15. között már évi 2,5 százalékos kamattal fogadja be a kérelmeket. A kedvezményes ajánlat 2,61–2,62 százalékos THM mellett érhető el, és a bank egy 12 millió forintos, húszéves futamidejű kölcsön példáján havi 63 596 forintos törlesztőrészlettel számol. Közben az Otthon Start kivezetése miatt megugró érdeklődésre készülnek, és már a Wekerle Plusz bevezetésén is dolgoznak.
Újabb kamatcsökkentést jelentett be az MBH Bank az Otthon Start lakáshitel esetében. A pénzintézet az október 29. és november 15. között befogadott hitelkérelmekre egységesen évi 2,5 százalékos kamatot biztosít, ami a korábban kínált 2,75 százalékhoz képest további kedvezményt jelent.
A bank közlése szerint az ajánlat THM-je a választott konstrukciótól függően 2,61–2,62 százalék. A kedvezmény az Otthon Start program átmeneti időszakának végéhez kapcsolódik, amikor a korábbi feltételek szerint már csak meghatározott határidőig lehet hitelkérelmet benyújtani. Az MBH Bank a várhatóan megnövekedő ügyfélforgalom miatt megerősített ügyintézői létszámmal készül, miközben a Wekerle Pluszhoz kapcsolódó új hitelkonstrukciók bevezetésére is felkészül.
Ennyit kell fizetni egy 12 millió forintos hitel után
Az MBH Bank reprezentatív példája szerint egy 12 millió forintos, 20 éves futamidejű Otthon Start lakáshitel havi törlesztőrészlete 63 596 forint lehet 2,5 százalékos éves kamat mellett. A bank által megadott számítás szerint a fogyasztó által visszafizetendő teljes összeg 15 363 266 forint, a hitel teljes díja pedig 3 363 266 forint. A THM a standard konstrukciónál 2,61, az Egyenlítő változatnál 2,62 százalék.
A két termékváltozat között a banki díjak és költségek tekintetében van különbség. A standard változatnál ezek összege 88 460 forint, az Egyenlítő konstrukciónál 100 132 forint. A konkrét törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg a reprezentatív példára vonatkozik. Az egyéni ajánlat a hitel összegétől, futamidejétől, a választott termékváltozattól és a bank bírálatától is függ.
Már csak november 15-ig lehet benyújtani a kérelmeket
Az Otthon Start jelenlegi formájában történő igénylésének lezárása miatt sűrű időszak következik a lakáshitelt keresők számára. A korábbi konstrukcióhoz kapcsolódó átmeneti szabályok szerint azok vehetik még igénybe a hitelt, akik legkésőbb október 31-ig megkötik az adásvételi szerződésüket, és a kérelmüket november 15-ig benyújtják a bankhoz.
Ez azt jelenti, hogy nem elegendő pusztán kiválasztani a lakást vagy megkezdeni a hitelügyintézést: az előírt határidőket és a dokumentációs követelményeket is teljesíteni kell. A banki előminősítés segíthet a finanszírozás előzetes áttekintésében, de nem jelent automatikus hiteljóváhagyást. Az MBH Bank a kamatcsökkentés mellett arra is felkészült, hogy a program utolsó napjaiban több ügyfél keresi fel a fiókokat, illetve indítja el a hiteligénylését.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Közben készülnek a Wekerle Pluszra is
Az MBH Bank már megkezdte a felkészülést a Wekerle Plusz programhoz kapcsolódó hitelkonstrukciók nyújtására is. Az új támogatott lakáshitel feltételei eltérnek az Otthon Start korábbi szabályaitól. A Wekerle Plusz keretében legfeljebb 50 millió forint kölcsön igényelhető, maximum 25 éves futamidővel. Új építésű lakás vásárlásánál vagy lakóingatlan építésénél legfeljebb 3 százalékos, használt lakás vásárlásánál legfeljebb 5 százalékos kamattal lehet számolni.
A konstrukció a 18. életévüket betöltött, de a 45. születésnapjukat még el nem érő igénylők számára érhető el, és nem kötődik házassághoz vagy gyermekvállaláshoz. Az ingatlanra ugyanakkor értékhatárok vonatkoznak, és az igénylőnek öt évig életvitelszerűen kell az ingatlanban laknia.
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