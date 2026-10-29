Napok alatt kell dönteniük azoknak, akik még a 3 százalékos Otthon Start-hitellel vásárolnának lakást.
Elrajtolt a Wekerle Plusz Magyarországon: így juthatsz rendkívül kedvező kamathoz
Megkezdte a Wekerle Plusz lakáshitel-kérelmek befogadását a Raiffeisen Bank, az Ersténél pedig már előregisztrálhatnak az érdeklődők. Az új, államilag támogatott konstrukcióval új lakás vásárlására vagy építésére legfeljebb 3 százalékos, használt ingatlan vásárlására pedig legfeljebb 5 százalékos kamattal lehet hitelt felvenni. A maximális kölcsönösszeg 50 millió forint, a futamidő legfeljebb 25 év lehet. Közben az Otthon Start iránti igénylések is hajrába fordulnak: az október 31-ig megkötött adásvételi szerződésekhez kapcsolódó kérelmeket november 15-ig lehet benyújtani.
Újabb bankoknál vált elérhetővé a Wekerle Plusz lakáshitel. A Raiffeisen Bank október 29-én megkezdte a kérelmek befogadását, az Ersténél pedig már előregisztrálhatnak azok, akik szeretnének értesítést kapni az új konstrukcióról és az igénylés indulásáról.
A két pénzintézet eltérő szakaszban tart az új hitel bevezetésével. A Raiffeisen már fogadja az igényléseket, míg az Erste a tervek szerint a jövő héten kezdi meg a kérelmek befogadását, a végleges jogszabályi feltételektől és a szükséges felkészülési lépésektől függően. A Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön keretében legfeljebb 50 millió forint hitel igényelhető, maximum 25 éves futamidővel. A kamat attól függ, hogy az ügyfél milyen ingatlant vásárol.
Új építésű lakás vásárlása vagy lakóingatlan építése esetén a kamat legfeljebb évi 3 százalék, használt lakás vásárlásánál pedig legfeljebb évi 5 százalék lehet. Mindkét esetben a teljes futamidőre rögzített kamatozású konstrukcióról van szó.
A program a 18. életévüket betöltött, de a 45. életévüket még be nem töltött igénylők számára érhető el. A jogosultság nem függ a házasságtól vagy a gyermekvállalástól, a megvásárolt ingatlanban azonban öt évig életvitelszerűen kell élni. Az ingatlanokra is vonatkoznak értékhatárok. Lakás esetében a maximális vételár 100 millió forint, egylakásos lakóépületnél 150 millió forint, a négyzetméterár pedig legfeljebb 1,5 millió forint lehet.
Az Ersténél már lehet előregisztrálni
Az Erste Bank honlapján már elérhető az előregisztrációs lehetőség a Wekerle Plusz Lakáshitel iránt érdeklődőknek. Az ügyfelek értesítést kérhetnek a program részleteiről, a konstrukciók indulásáról, és akár visszahívást is igényelhetnek a választott bankfióktól. A regisztráció önmagában még nem jelent hiteligénylést, de megkönnyítheti a későbbi ügyintézés elindítását. A bank tervei szerint a jövő héten már megkezdődhet a kérelmek befogadása.
Az Erste a lehető leggyorsabban felkészül a Wekerle Plusz Program keretében bejelentett új lakáshitel-konstrukció bevezetésére. Célunk, hogy a kedvezményes hitelt a lehető leghamarabb elérhetővé tegyük ügyfeleink számára
– mondta Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.
Az Erste azt is közölte, hogy felkészült az Otthon Startból az új konstrukcióra történő átmenet idején várható, megnövekedett ügyféligények fogadására.
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A Raiffeisennél már befogadják a hitelkérelmeket
A Raiffeisen Bank október 29-én jelentette be, hogy megkezdte a Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelmek befogadását. A bank munkatársai segítenek a szükséges dokumentumok és igazolások összeállításában, valamint az ügyfelek számára megfelelő finanszírozási lehetőségek áttekintésében. Az érdeklődők a pénzintézet honlapján visszahívást is kérhetnek, így tájékozódhatnak a feltételekről és a hiteligénylés folyamatáról.
A bank hangsúlyozta, hogy a már megkötött Otthon Start-hitelszerződések változatlanul érvényben maradnak, az új konstrukció bevezetése ezeket nem érinti.
Még néhány napig az Otthon Start is elérhető lehet
Miközben elindul a Wekerle Plusz, az Otthon Start program lezárásához kapcsolódó átmeneti időszak is fontos határidőket hoz a lakásvásárlóknak. Az Otthon Start keretében azok a jogosultak igényelhetik még a korábbi konstrukciót, akik legkésőbb október 31-ig megkötik az adásvételi szerződésüket. Az ehhez kapcsolódó hitelkérelmeket november 15-ig lehet benyújtani a bankokhoz, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése mellett.
A Raiffeisen és az Erste is arra számít, hogy az Otthon Start kivezetése előtti utolsó napokban megnő az érdeklődés. Az átmeneti időszakban ezért különösen fontos, hogy a vásárlók időben tisztázzák a jogosultságukat, ellenőrizzék a szükséges dokumentumokat, és egyeztessenek a választott bankkal.
A Wekerle Plusz és az Otthon Start közötti váltás így egyszerre jelent új lehetőséget és szoros határidőt azoknak, akik támogatott hitellel vásárolnának lakást. Aki most készül szerződni, annak érdemes nemcsak a kamatot és a törlesztőrészletet, hanem a hitelkérelem befogadásának feltételeit és az ügyintézés várható időtartamát is figyelembe vennie.
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