Súlyos buktatóra figyelmeztet a szakértő: a foglalójukat is elbukhatják a kapkodó lakásvásárlók

Napok alatt kell dönteniük azoknak, akik még a 3 százalékos Otthon Start-hitellel vásárolnának lakást. A kormány október 31-ig adott időt az adásvételi szerződések megkötésére, a hitelkérelmeket pedig november 15-ig kell benyújtani a bankokhoz. A Duna House szerint a bejelentés után azonnal megugrott az érdeklődés, és a hét végéig akár 1000–2000-rel több adásvétel is történhet, mint egy átlagos héten. A kapkodás azonban kockázatokat is rejt, ezért a szakértők szerint csak azoknak érdemes gyorsan szerződniük, akiknek a finanszírozása és a kiválasztott ingatlan jogi háttere is rendben van.

Váratlanul felgyorsultak a lakásvásárlások az Otthon Start lezárásának bejelentése után. Magyar Péter október 27-én közölte, hogy a kedvezményes, fix 3 százalékos hitel a korábbi terveknél rövidebb ideig lesz elérhető. A kormány később pontosította a határidőket: lakásvásárlás esetén az október 31-ig megkötött adásvételi szerződésekre még igényelhető a konstrukció, ha a hitelkérelmet november 15-ig benyújtják a bankhoz.

A Duna House tapasztalatai szerint a bejelentés után azonnal megélénkült a kereslet az ingatlanközvetítőknél. Sok olyan vásárló jelent meg, aki korábban még heteket vagy hónapokat szánt volna a keresgélésre, most viszont igyekszik lezárni az ügyletet a határidő előtt.

A legtöbb vevő úgy tervezett, hogy decemberig ráér. Most néhány nap alatt kell dönteniük. Az értelmiségiektől a fizikai dolgozókig mindenki megjelent, aki eddig kivárt

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Hozzátette, hogy a szoros határidő az eladókat és a vevőket is eltérően érinti. Egyes vásárlók a bizonytalanság miatt inkább visszaléptek, mások viszont gyors döntést hoztak. Az eladói oldalon is előfordulhat, hogy valaki jelentősebben csökkenti az árat annak érdekében, hogy még időben megszülessen az adásvételi szerződés.

Most azonnal eladható lakásokat keresnek a vevők

A kereslet egyre inkább azokra az ingatlanokra összpontosul, amelyeknél nincs akadálya a gyors szerződéskötésnek. Fontos, hogy rendezett legyen a tulajdoni lap, ellenőrizhető legyen az eladó személye, és az ingatlan műszaki szempontból is megfeleljen a banki feltételeknek.

A szűk keresztmetszetet nem feltétlenül az elérhető lakások száma, hanem az ügyintézés gyorsasága jelenti. Az ügyvédeknek rövid idő alatt kellene elkészíteniük az adásvételi szerződéseket, miközben a banki előminősítés, az ingatlan dokumentumainak ellenőrzése és a szükséges igazolások beszerzése is időt igényel.

Ilyen feszes menetrend mellett egyetlen probléma is meghiúsíthatja a vásárlást. Ha például rendezetlen bejegyzés szerepel a tulajdoni lapon, vagy a bank kifogást emel az ingatlan valamely jellemzője miatt, az ügylet elhúzódhat, és a vevő kicsúszhat a határidőből. A Duna House ezért arra figyelmeztet, hogy elsősorban azok a tranzakciók zárulhatnak le időben, amelyeknél a jogi és műszaki feltételek már tisztázottak, a banki finanszírozás pedig előkészített állapotban van.

A foglaló is veszélybe kerülhet

A határidő különösen kényes helyzetet teremthet azoknak, akik már foglalót fizettek, vagy előszerződést kötöttek, de még nem jutottak el a végleges adásvételig. A megváltozott feltételek miatt közülük többen újragondolhatják a vásárlást.

Nem mindegy azonban, mit tartalmaz a szerződés. Ha a vevő végül nem kapja meg a tervezett hitelt, a foglaló sorsa attól is függhet, hogy milyen feltételekben állapodtak meg a felek, és kinek róható fel a meghiúsulás. Egy rosszul megfogalmazott szerződés jelentős pénzügyi kockázatot okozhat.

Az újonnan szerződőknek ezért érdemes még az aláírás előtt ügyvéddel tisztázniuk, mi történik akkor, ha a bank elutasítja a hitelkérelmet, vagy az ügyintézés a határidő ellenére elhúzódik. A banki előminősítés hasznos lépés, de önmagában nem jelent garanciát a hitel jóváhagyására.

Akár 2000-rel több adásvétel jöhet a héten

A Duna House szeptemberi becslése szerint országosan 9385 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez hetente átlagosan nagyjából 2200 adásvételt jelentett. A társaság úgy számol, hogy a mostani határidő miatt a hét végéig 1000–2000-rel több tranzakció történhet a szokásosnál. Ez jelentős rövid távú megugrást jelentene, bár a tényleges többletet az ügyvédi, banki és ingatlanközvetítői kapacitások, valamint a vevők hitelképessége is korlátozhatja.

A szeptemberi adatok és a Duna House becslése alapján októberben 10–20 százalékkal több lakás cserélhet gazdát, mint az előző hónapban. A számítás azonban előrejelzés, a végleges adatokból derül majd ki, hány ügyletet sikerült ténylegesen lezárni.

A banki ügyintézés sem feltétlenül ér véget a szerződés aláírásával. A november 15-i határidő a hitelkérelem benyújtására vonatkozik, a hitel elbírálása és folyósítása később is megtörténhet. Az viszont kulcsfontosságú, hogy a kérelem benyújtásának feltételei és dokumentumai időben rendelkezésre álljanak.

Az októberi roham után visszaeshet a kereslet

Szegő Péter szerint a mostani vásárlók többsége nem újonnan jelent meg a piacon, hanem előrehozza a korábban novemberre vagy decemberre tervezett tranzakcióját. Emiatt az októberi kiugrást az év hátralévő részében a kereslet mérséklődése követheti.

A változás a lakásárakra is hatással lehet. Október 28-tól a Wekerle Plusz váltotta az Otthon Startot: a bejelentett feltételek szerint az új lakásokra továbbra is fix 3 százalékos, a használt lakásokra viszont fix 5 százalékos kamat vonatkozik.

Ez a használt lakást vásárlók számára drágább finanszírozást jelenthet, ami visszafoghatja a keresletet, különösen azoknál, akik korábban a kedvezőbb kamatra alapozva tervezték a vásárlást.

„Aki ezekben a napokban vásárol, nem új vevő. Nagy részük novemberben vagy decemberben szerződött volna, de most előrehozta a vásárlást. Ezért az októberi kiugrás után az év végéig várhatóan kiegyenlítődik a mostani hullám. A Wekerle Plusz a használt lakásoknál 5 százalékos kamatot ad, ez csak kicsivel marad a piaci alatt. A használt lakások eladóinak ezért a mostaninál is reálisabb árakkal kell számolniuk” – fogalmazott Szegő Péter.

A következő hetekben így nemcsak az derül ki, hogy hányan tudták még kihasználni az Otthon Startot, hanem az is, mennyire tartós a lakáspiaci kereslet a feltételek megváltozása után.

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