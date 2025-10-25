2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
14 °C Budapest
Sírok látványa egy magyarországi temetőben.
HelloVidék

A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért

HelloVidék
2025. október 25. 11:05

A Halottak napja közeledtével már ezen a hétvégén is sokan gyertyát gyújtanak és koszorút visznek a sírokra, de egyre többen már nem engedhetik meg maguknak a hagyományos temetést. A temetkezési költségek drasztikus emelkedése miatt Nógrádban is új – sokak szerint morbid – szokás kezd elterjedni.

Ahogy minden évben, október végén ismét megtelnek a temetők: mécsesek fényei, virágok illata és emlékek töltik meg a sírkerteket. Ám míg a gyász csendje örök, a temetkezés módja és ára folyamatosan változik. Az utóbbi években a koporsós temetések ára meredeken emelkedett: ma már egy ilyen búcsúztatás 500–600 ezer forintba kerül, a legolcsóbb urnás temetés pedig 400 ezer forint környékén kezdődik – írja a Nool.hu.

A drágulás mögött több tényező áll: a temetkezési szolgáltatások díjainak, az anyagköltségeknek, valamint a temetőfenntartási díjaknak a növekedése. Ez pedig nemcsak pénzügyi, hanem érzelmi kérdéseket is felvet – hiszen sok család ma már nem tudja megfizetni a hagyományos búcsúztatást.

Hamvasztás és urnás temetés – a gyász új arca

A hamvasztásos temetés ma már a leggyakoribb forma: Nógrádban a temetések 70 százaléka urnás, és mindössze 30 százalék koporsós – mondta el Orbán László, a bátonyterenyei Glória Kegyelet Kft. ügyvezetője a lapnak.

Sokan azonban még ennél is takarékosabb megoldást választanak: a hamvakat otthon őrzik, egy polcon vagy kis emlékhelyen. Ez nemcsak kényszer, hanem sokak számára lelki döntés is – egyfajta folytatódó kapcsolat az elhunyttal.

Egy urnás hamvasztás nagyjából 250 ezer forintba kerül, amihez még hozzáadódik az urna ára (15–100 ezer forint között), valamint a sírhely megváltása. Salgótarjánban például egy 25 évre szóló koporsós sírhely közel 30 ezer forint, míg egy urnafali sírhely tíz évre 15 ezer forintba kerül.

„Kettőt egy áráért” – terjedő gyakorlat

A növekvő költségek miatt egyre többen választják azt a megoldást, hogy két hozzátartozót egyszerre temetnek el.„Terjed az a szokás, hogy az elhunytat később, egy másik családtaggal együtt helyezik örök nyugalomra. Például, ha meghal az édesapa, az urnáját addig otthon őrzik, amíg el nem jön az idő, hogy az édesanyát is eltemetik – ilyenkor együtt kerülnek a földbe” – mondta a temetkezési vállalkozó.

A fiatalabb generációk körében ez a megoldás már nem számít tabunak – sokan inkább anyagi kényszerként tekintenek rá, mint kegyeletsértő gesztusra. A közös temetés költséghatékonyabb, hiszen egyetlen sírhelyet kell megváltani, és a szertartás költsége is megoszlik.
Címlapkép: Getty Images
#család #gyász #drágulás #temetés #temető #halottak napja #költségek #temetkezés #urna #koporsó #hellovidék #hamvasztás #nógrád #hagyomány #salgótarján

