Már forog az óriáskerék, de a karácsonyi vásár még várat magára: ennyibe kerül a jegy 2026-ban a Szeged Eye-ra

Még csak október végét írjuk, de Szegeden már elindult az ünnepi szezon egyik leglátványosabb attrakciója. A Dóm téren felállított, mintegy 50 méter magas óriáskerékről már most madártávlatból lehet megnézni a várost, a nosztalgia körhintára azonban november 2-ig várni kell.

A szegedi adventi vásár csak november 27-én nyitja meg kapuit, a karácsonyi készülődés egyik leglátványosabb eleme azonban már várja a látogatókat. A Szeged Eye október 28-án indult el a Dóm téren, így azoknak sem kell november végéig várniuk, akik a magasból szeretnék megcsodálni a várost.

A Szeged Eye mintegy 50 méter magasra emeli az utasokat. A zárt, hatfős kabinokban egyszerre akár 180-an is helyet foglalhatnak, egy menet során pedig három teljes kört tesz meg a szerkezet. A kilátás az adventi időszakban, a kivilágított belvárossal és a fogadalmi templommal a háttérben különösen látványos lehet. Aki már most kipróbálná, annak nem kell megvárnia a karácsonyi vásár kezdetét: az óriáskerék a tervek szerint 2027. január 10-ig marad a Dóm téren.

A nosztalgia körhinta még hátravan

Az adventi forgatag másik kedvelt látványossága, a kétszintes nosztalgia körhinta november 2-án indul. A Dóm téren tehát fokozatosan áll össze az ünnepi hangulat, a hagyományos vásári forgatag azonban csak november végén kezdődik.

A közzétett tájékoztatás szerint az óriáskerék hétköznapokon 14 és 20 óra között, hétvégén pedig 11 és 20 óra között üzemel. A felnőttjegy 3500 forintba, a 3 és 14 év közötti gyermekek jegye 3000 forintba kerül. A 14 év alattiak csak felnőtt kíséretében szállhatnak be. A nyitvatartás egyelőre ideiglenes, ezért az ünnepi időszakban még változhat.

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