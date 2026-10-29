2026. október 29. csütörtök Nárcisz
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Már forog az óriáskerék, de a karácsonyi vásár még várat magára: ennyibe kerül a jegy 2026-ban a Szeged Eye-ra
HelloVidék

Már forog az óriáskerék, de a karácsonyi vásár még várat magára: ennyibe kerül a jegy 2026-ban a Szeged Eye-ra

HelloVidék
2026. október 29. 17:15 2 perc

Még csak október végét írjuk, de Szegeden már elindult az ünnepi szezon egyik leglátványosabb attrakciója. A Dóm téren felállított, mintegy 50 méter magas óriáskerékről már most madártávlatból lehet megnézni a várost, a nosztalgia körhintára azonban november 2-ig várni kell.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szegedi adventi vásár csak november 27-én nyitja meg kapuit, a karácsonyi készülődés egyik leglátványosabb eleme azonban már várja a látogatókat. A Szeged Eye október 28-án indult el a Dóm téren, így azoknak sem kell november végéig várniuk, akik a magasból szeretnék megcsodálni a várost. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szeged Eye mintegy 50 méter magasra emeli az utasokat. A zárt, hatfős kabinokban egyszerre akár 180-an is helyet foglalhatnak, egy menet során pedig három teljes kört tesz meg a szerkezet. A kilátás az adventi időszakban, a kivilágított belvárossal és a fogadalmi templommal a háttérben különösen látványos lehet. Aki már most kipróbálná, annak nem kell megvárnia a karácsonyi vásár kezdetét: az óriáskerék a tervek szerint 2027. január 10-ig marad a Dóm téren.

A nosztalgia körhinta még hátravan

Az adventi forgatag másik kedvelt látványossága, a kétszintes nosztalgia körhinta november 2-án indul. A Dóm téren tehát fokozatosan áll össze az ünnepi hangulat, a hagyományos vásári forgatag azonban csak november végén kezdődik.

A közzétett tájékoztatás szerint az óriáskerék hétköznapokon 14 és 20 óra között, hétvégén pedig 11 és 20 óra között üzemel. A felnőttjegy 3500 forintba, a 3 és 14 év közötti gyermekek jegye 3000 forintba kerül. A 14 év alattiak csak felnőtt kíséretében szállhatnak be. A nyitvatartás egyelőre ideiglenes, ezért az ünnepi időszakban még változhat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mennyire hiszel a netes csillagoknak? Töltsd ki a kutatásunkat!

Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk? Megbízol egy hibátlan, de csak néhány értékeléssel bíró helyben, vagy inkább a több száz véleményen alapuló, reálisabb átlagra szavazol? Oszd meg a tapasztalataidat a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásában! A kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 perc. Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák majd fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon.
Címlapkép: Getty Images
#árak #jegyárak #karácsonyi vásár #szeged #programok #advent #szórakozás #hellovidék #jegyár #látnivaló #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:47
17:24
17:15
17:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
Pénzcentrum
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
Jöhet a sírig tartó munka, hamarosan már a szabad hétvégéknek is búcsút inthetnek a munkavállalók?
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
1 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
3
6 napja
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
4
5 napja
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
5
1 hete
Ezen a Pest megyei településen él ma a magyar olimpikon, Szilágyi Liliána: ezért vonult vissza a nyilvánosságtól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 18:04
Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 16:02
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
Agrárszektor  |  2026. október 29. 17:28
Megérkezett a havazás: itt már mindent beterített a hó