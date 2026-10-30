A november elejére tervezett bezárást egyelőre sikerült elhalasztani, de a szombathelyi MMIK (megyei művelődési központ) hosszabb távú működése továbbra sincs megoldva.
Brutális halszörnyet fogtak a Balatonnál: 52 kilót nyomott az óriásponty, világrekordként emlegetik + Fotó
Nem mindennapi fogásról érkezett hír a Balaton környékéről: egy brit horgász, Ash Hegarty 52 kilogrammos tőpontyot fogott a balatonedericsi Euro Aqua Lake-en. A hatalmas halat máris világrekordként emlegetik, ám az eredmény körül vita alakult ki: többen a mérlegelés körülményeit és azt is megkérdőjelezik, mennyire összehasonlítható egy magántavon elért rekord a természetes vizeken fogott példányokkal. Egy biztos: a magyar horgásztó ismét a nemzetközi pontyhorgászat figyelmének középpontjába került.
Az Euro Aqua Lake az elmúlt években többször is bekerült a nemzetközi horgászhírekbe. A Balatonederics és Nemesvita térségében fekvő magántó különösen a kapitális méretű pontyairól ismert. A tó egyik leghíresebb fogása 2018. november 23-án született: Michel Schoenmakers ekkor egy 51,2 kilogrammos tükörpontyot fogott. A példányt hosszú időn keresztül a világ legnagyobb pontyai között tartották számon.
A tőpontyok kategóriájában is egymást követték a rekordközeli fogások. 2024 őszén a lengyel Kacper Stępień egy 47,39 kilogrammos példányt fogott ugyanitt, majd 2025 májusában a brit David Knock 47,8 kilogrammos tőponttyal javította meg az eredményt. 2026 májusában újabb jelentős fogás következett: Richard Ince 49,5 kilogrammos tőpontyot mérlegelt a tavon. Ezt a súlyt most Ash Hegarty 52 kilogrammos példánya múlta felül, vagyis az új fogás 2,5 kilogrammal nehezebb az előző rekordjelöltként számon tartott halnál - írta a Pecaverzum.
Valóban világrekord az 52 kilós óriásponty?
A fogás kapcsán fontos különbséget tenni a horgászközösségben emlegetett rekord és a hivatalosan hitelesített világrekord között. Az Euro Aqua és a horgász világrekordként ünnepli az eredményt, ugyanakkor egyelőre nem jelent meg megerősített információ arról, hogy valamely független nemzetközi rekordnyilvántartás is hitelesítette volna a fogást.
A közösségi médiában is emiatt alakult ki vita. Többen azt kifogásolják, hogy egy intenzíven kezelt, fizetős magántavon elért eredményt nem lehet automatikusan egyenértékűnek tekinteni a természetes vizeken fogott rekordokkal. Mások a mérlegelés körülményeiről kértek további információkat. A kritikák azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy a mérés szabálytalan lett volna. Az viszont lényeges, hogy a rekord hivatalos elismeréséhez szükséges független hitelesítésről jelenleg nincs nyilvános megerősítés.
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Az Euro Aqua ráadásul nem hagyományos, szabadon látogatható horgásztó. Klubjellegű rendszerben működik, a horgászhelyeket előre kell lefoglalni, a halállományra pedig különösen nagy figyelmet fordítanak. A tó így nemcsak a hatalmas pontyok miatt érdekes, hanem a működési modellje miatt is, amely jelentősen eltér a megszokott hazai horgászvizekétől.
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