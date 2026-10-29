Őrületes fogás a Dunán: nádbottal akasztotta meg az országos rekordot a mázlista horgász

Nem mindennapi hal akadt Őri Balázs horgára a Dunán: egy 1,71 kilogrammos karikakeszeget fogott, amellyel 42 dekával szárnyalta túl az eddigi országos rekordot. A horgász ráadásul egy ragasztott nádbottal, fenéken felkínált harmatgilisztával csalta horogra a hatalmas keszeget, amelyet a mérlegelés után visszaengedett a folyóba.

Új országos rekord született karikakeszegből a Dunán, Budapesten. Őri Balázs október 11-én, este 20 óra 5 perckor fogta a 1,71 kilogrammos, 41 centiméter hosszú és 40 centiméter kerületű halat. A fogást a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) hivatalos rekordlistája is nyilvántartja - írta a Pecaverzum.

A horgász egy barátjával csónakból pecázott a Duna fővárosi szakaszán, az 1630 és 1657 folyamkilométer közötti részen. Őri Balázs ragasztott nádbottal horgászott, a harmatgilisztát pedig a mederfenéken kínálta fel. A horgász beszámolója szerint már több, rekordközeli karikakeszeg, egy kősüllő és egy harcsa is horogra akadt, amikor megérkezett az igazán különleges példány.

„Több rekord körüli karikakeszeg, egy kősüllő, majd egy harcsa után bejelentkezett minden karikakeszegek öregapja, ez az 1705 grammos példány” – írta a fogásról.

Őri Balázs elmondása szerint már tavaly és idén tavasszal is sikerült több, 1,4 kilogramm feletti karikakeszeget fognia. Egy korábbi horgászatáról készült, Nádbotos kalandok című videósorozatban egy 1435 grammos példány is látható.

42 dekával javult meg az országos rekord

A korábbi országos csúcsot Jankovich Krisztián tartotta, aki 2024. november 6-án a Pilismaróti-öbölben fogott egy 1,29 kilogrammos karikakeszeget. Az új rekord ezt 420 grammal múlta felül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rekordhalat Őri Balázs visszaengedte a Dunába. A horgászat ezzel még nem ért véget: beszámolója szerint később több harcsát és egy gyönyörű kecsegét is fogtak.

"Ezen a napon nagyon aktívan táplálkoztak a halak, ezután a keszeg után több harcsát és egy gyönyörű kecsegét is fogtunk még, igazi élménypeca volt!" – idézte fel a horgász.

A Mohosz rekordlistáján nyilvántartott fogás már a negyedik országos rekorddöntés 2026-ban. Az idei rekordok között a vörösszárnyú keszeg és a kecsege új csúcsa, valamint Bencsik Tibor bodorkájának rekordként való elismerése is szerepel.