2026. október 24. szombat Salamon
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy keskeny, aszfaltozott út kanyarog át egy csendes falun, amelyet vörös és barna cseréptetős, szerény házak szegélyeznek. A fémkerítések, az elektromos vezetékek és a kerti fák hozzájárulnak a borongós égbolt alatt uralkodó békés
HelloVidék

Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz

Pénzcentrum
2026. október 24. 09:33 2 perc

Hajdú-Bihar megye legolcsóbb településén, a négyszáz-ötszáz fős Újirázon akár már 800 ezer forintért is megvásárolható egy családi ház. Az ingatlan.com friss adatai szerint a csendes, természetközeli községben az átlagos négyzetméterár mindössze 17 ezer forint, ami manapság szinte hihetetlennek számít a hazai ingatlanpiacon - számolt be a HAON.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A jelenlegi magas ingatlanárak mellett nehéz elképzelni, hogy valahol egyetlen havi bérleti díj vagy egy lakáshitel-törlesztőrészlet összegéből komplett házat lehessen venni, Újiráz azonban rácáfol az országos trendekre. A település kifejezetten békés, biztonságos és festői környezetben fekszik, rétekkel, erdőkkel, valamint szántóföldekkel körülvéve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyiek tapasztalatai is megerősítik az online statisztikai adatokat. Egy Ausztriában dolgozó, de rendszeresen hazajáró férfi elmondása szerint a faluban teljesen reálisak a kirívóan alacsony árak. Ő maga korábban 800 ezer, majd később 1,3 millió forintért vásárolt egy-egy ingatlant. Ezek a házak ráadásul nem közművesítetlen romok, hiszen a víz, a gáz és a villany is be volt vezetve, az egyikhez pedig egy 3000 négyzetméteres telek is tartozott. A beköltözhető, kényelmes állapot eléréséhez természetesen felújításra volt szükség, de ez is megállt 5-6 millió forint körüli összegből.

A nyugodt életvitel és az alacsony lakhatási költségek egyre vonzóbbá teszik a falut. Az elvándorlás mellett egyre jellemzőbb a visszaköltözés is, ráadásul az utóbbi időben a külföldiek, köztük román és német állampolgárok is felfedezték maguknak a települést. Újiráz így ideális választás lehet mindazok számára, akik több tízmilliós hitelek felvétele nélkül, a városi zajtól távol szeretnének saját otthont teremteni.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #felújítás #falu #családi ház #ingatlanpiac #vidék #lakhatás #négyzetméterár #ingatlan.com #ingatlanárak #hellovidék
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:33
09:03
08:48
08:32
08:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
Pénzcentrum
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
2
2 napja
Ezen a Pest megyei településen él ma a magyar olimpikon, Szilágyi Liliána: ezért vonult vissza a nyilvánosságtól
3
3 napja
Leálltak A mi kis falunk kamerái: áll a bál, költözni kényszerülhet Pilisszentlélekről a filmes stáb
4
2 hete
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
5
1 hete
Most örülhet, akinek itt van háza a Balatonnál: elképesztő mi létesült a 71-es főút mellett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 09:03
Jól indul a hétvégéje 11 ezer magyarnak: 60 millió forintot osztottak szét közöttük
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 08:32
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Agrárszektor  |  2026. október 24. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.10.24. szombat