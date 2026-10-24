Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz

Hajdú-Bihar megye legolcsóbb településén, a négyszáz-ötszáz fős Újirázon akár már 800 ezer forintért is megvásárolható egy családi ház. Az ingatlan.com friss adatai szerint a csendes, természetközeli községben az átlagos négyzetméterár mindössze 17 ezer forint, ami manapság szinte hihetetlennek számít a hazai ingatlanpiacon - számolt be a HAON.

A jelenlegi magas ingatlanárak mellett nehéz elképzelni, hogy valahol egyetlen havi bérleti díj vagy egy lakáshitel-törlesztőrészlet összegéből komplett házat lehessen venni, Újiráz azonban rácáfol az országos trendekre. A település kifejezetten békés, biztonságos és festői környezetben fekszik, rétekkel, erdőkkel, valamint szántóföldekkel körülvéve.

A helyiek tapasztalatai is megerősítik az online statisztikai adatokat. Egy Ausztriában dolgozó, de rendszeresen hazajáró férfi elmondása szerint a faluban teljesen reálisak a kirívóan alacsony árak. Ő maga korábban 800 ezer, majd később 1,3 millió forintért vásárolt egy-egy ingatlant. Ezek a házak ráadásul nem közművesítetlen romok, hiszen a víz, a gáz és a villany is be volt vezetve, az egyikhez pedig egy 3000 négyzetméteres telek is tartozott. A beköltözhető, kényelmes állapot eléréséhez természetesen felújításra volt szükség, de ez is megállt 5-6 millió forint körüli összegből.

A nyugodt életvitel és az alacsony lakhatási költségek egyre vonzóbbá teszik a falut. Az elvándorlás mellett egyre jellemzőbb a visszaköltözés is, ráadásul az utóbbi időben a külföldiek, köztük román és német állampolgárok is felfedezték maguknak a települést. Újiráz így ideális választás lehet mindazok számára, akik több tízmilliós hitelek felvétele nélkül, a városi zajtól távol szeretnének saját otthont teremteni.