Eltűntté és halottá nyilvánítás menete, feltételei: minden tudnivaló a folyamatról egy helyen

Ha valaki eltűnik, a család nemcsak érzelmileg kerül nehéz helyzetbe, hiszen jogi és anyagi ügyek sora is várhat a hozzátartozókra. Ráadásul ha nincs hivatalosan igazolt haláleset, ezek az ügyintézések elakadhatnak – ilyenkor merül fel az eltűntté vagy halottá nyilvánítás kérdése. Ám hogy pontosan melyik eljárást kell elindítani, az függ a konkrét helyzettől, a hozzátartozói viszonytól, és attól is, milyen céllal keres megoldást a család. Ebben a cikkben bemutatjuk, mi a különbség a holtnak nyilvánítás, az eltűntnek nyilvánítás és a halál tényének bírósági megállapítása között, melyik milyen esetekben jelenthet megoldást, és mit kell tenni az eljárás lefolytatásához. És mi van akkor, ha az elveszettnek hitt szerettünk egyszercsak felbukkan?

Eltűnt hozzátartozó: mi történik a család ügyeivel?

Amikor valaki eltűnik, a családnak először a lelki és érzelmi következményekkel kell szembenéznie. Egy idő után viszont olyan gyakorlati kérdések is felmerülnek, amelyekre hivatalos igazolás vagy bírósági döntés nélkül nehéz megoldást találni. Mi lesz a közös vagyonnal, a lakással, a bankszámlával, az örökléssel, vagy akár a házastársi jogi helyzettel?

A gond az, hogy az eltűntek jogilag nem tekinthetők automatikusan halottnak. Amíg nincs halotti anyakönyvi bejegyzés, a halál tényét megállapító bírósági döntés vagy holtnak nyilvánítás, addig sok hivatalos ügyben nem lehet úgy továbblépni, mintha a halál ténye már igazolt lenne. A haláleset hivatalos igazolása nélkül bizonytalanná válhat, hogyan lehet továbbvinni a temetéssel, hagyatékkal az anyakönyvezéssel, a bankszámlákkal vagy a hozzátartozói ellátásokkal kapcsolatos ügyeket.

A konkrét élethelyzettől függően három eltérő, a Polgári Törvénykönyv, valamint 2017. évi CXVIII. törvény által meghatározott eljárás jöhet szóba:

halál tényének bírósági megállapítása: ha a halál ténye bizonyítható, de nincs róla hivatalos okirat;

ha a halál ténye bizonyítható, de nincs róla hivatalos okirat; holtnak nyilvánítás: ha valaki legalább öt éve eltűnt, és ezalatt nincs adat arról, hogy életben lenne;

ha valaki legalább öt éve eltűnt, és ezalatt nincs adat arról, hogy életben lenne; eltűntnek nyilvánítás: ha a hozzátartozói nyugellátás igényléséhez kell bírósági döntés, például özvegyi nyugdíj vagy árvaellátás miatt.

Az alábbiakban sorra vesszük ezeket az eljárásokat: mikor indíthatók, mire jók, és milyen ügyekben segíthetnek továbblépni a hozzátartozóknak. Mivel mindhárom esetben ugyanaz a kérvényezési folyamat érvényes, ennek részleteit az eljárási különbségek tisztázása után mutatjuk be.

Halál tényének megállapítása: amikor nem vélelmezni, hanem igazolni kell a halált

Egy eltűnéshez vagy rendkívüli halálesethez kapcsolódó ügyintézés érzelmileg nagyon terhelt időszakban indulhat el. Ilyenkor sokat segít, ha a hozzátartozók nem egyszerre próbálnak minden kérdést megoldani, hanem lépésről lépésre tisztázzák a teendőket.

Az első kérdés, amit fel kell tenni, hogy bizonyítható-e a halál ténye. Ha igen, de nincs róla olyan hivatalos okirat, amelyre a magyar ügyintézés épülhetne, akkor a halál tényének bírósági megállapítása a szükséges eljárás.

Ilyen élethelyzet lehet például, ha valaki külföldön szenved halálos balesetet. A család tudja, mi történt, erről hatósági értesítést vagy más bizonyítékot is kap, de nincs olyan magyar közokirat, amely alapján elindulhatna az anyakönyvezés vagy a hagyatéki ügyintézés. Ilyenkor a bíróság nem vélelmezi a halált, hanem a bizonyítható halálesetet állapítja meg hivatalosan.

A bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján végzésben határozza meg a halál napját, és ha ez az eljárásban tisztázható, a halál helyét és okát is. A kérelem benyújtására nincs külön határidő, tehát az eljárás akkor is kezdeményezhető, ha a haláleset óta már hosszabb idő telt el.

Milyen ügyekben segíthet a halál tényének bírósági megállapítása?

A halál tényének bírósági megállapítása akkor adhat továbblépési lehetőséget, ha a hozzátartozók a halálesethez kapcsolódó hivatalos ügyeket nem tudják elindítani vagy lezárni. A bírósági döntés alapján megtörténhet a haláleset anyakönyvezése, elindulhat a hagyatéki eljárás, és a hozzátartozók továbbléphetnek az örökléssel, a vagyonnal vagy a házastársi jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben is.

A bírósági döntés egyes hozzátartozói ellátások igénylésénél is szerepet kaphat, ha az ügyintézéshez a halál hivatalos igazolását kérik. Ilyen lehet többek között az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás vagy a szülői nyugdíj igénylése.

A holtnak nyilvánítás feltételei és szükségessége

Ha valaki hosszú ideje eltűnt, de a halál ténye nem bizonyítható, valószínűleg a halottá nyilvánítás eljárását kell elindítani. Holtnak nyilvánítást akkor lehet kérni, ha az eltűnt személy eltűnésétől számítva öt év eltelt, és ezalatt nem ismert olyan adat, amely az életben létére utalna. Ez tehát nem bizonyított halál, hanem olyan helyzet, amelyben a bíróság az eltűnés tartama és az életjel hiánya alapján állít fel halálvélelmet.

A különbség gyakorlati szempontból is lényeges. A halál tényének bírósági megállapításánál a halál bizonyítható, csak a hivatalos okirat hiányzik. A halottá nyilvánítás estében viszont éppen az a gond, hogy nem tudni biztosan, mi történt az eltűnt személlyel. A bírósági döntés ezért megdönthető vélelmet teremt: a holtnak nyilvánított személyt az ellenkező bizonyításáig halottnak kell tekinteni.

A holtnak nyilvánítás menete

A halottá nyilvánítás folyamata a gyakorlatban azzal kezdődik, hogy valaki, akinek jogi érdeke fűződik a döntéshez, a bírósághoz fordul a kérelmével. Ilyen kérelmező csak olyan személy lehet például közeli hozzátartozó vagy örökös, de bizonyos esetekben az ügyész vagy a gyámhatóság is kezdeményezheti az eljárást.

A kérelmet főszabály szerint az eltűnt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani. A beadványban szerepelnie kell az eltűnt személy adatainak, az eltűnés idejének és körülményeinek, az ismert hozzátartozóknak, valamint annak, hogy a kérelmezőnek milyen jogi érdeke fűződik a holtnak nyilvánításhoz.

A bíróság nem automatikusan dönt: megvizsgálhatja az eltűnés körülményeit, iratokat kérhet be, meghallgathatja az érintetteket, és hirdetményt is közzétehet, hogy jelentkezni tudjon, akinek információja van az eltűnt személy életben létéről, haláláról vagy az eltűnés körülményeiről. Ha a feltételek fennállnak, a bíróság holtnak nyilvánítja az eltűnt személyt, és a döntésben a halál időpontját is meghatározza.

Milyen ügyekben segíthet a halottá nyilvánítás?

A holtnak nyilvánítás olyan ügyeket mozdíthat előre, amelyek az eltűnés miatt addig rendezetlenek maradtak. A döntés megnyithatja az utat a hagyatéki eljárás, az öröklés, a vagyonrendezés, a bankszámlákhoz és más vagyonelemekhez kapcsolódó ügyek rendezése előtt.

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Ez a gyakorlatban jelentheti egy ingatlan sorsának rendezését, egy bankszámla vagy megtakarítás ügyintézését, tartozások, közüzemi szerződések vagy biztosítások lezárását is. A bírósági döntés önmagában nem oldja meg a vagyoni kérdéseket, de megteremtheti azt a jogi alapot, amely nélkül a hozzátartozók sokszor nem tudnak továbblépni.

A halottá nyilvánítás a házastárs, a gyermekek és más hozzátartozók helyzetét is érintheti, mert a döntés a halálhoz kapcsolódó jogkövetkezmények kiindulópontja lehet. Ez alapján a házastárs özvegyként intézheti tovább az ügyeit, a gyermekek számára pedig ez teremtheti meg az árvaellátás igénylésének alapját.

Ám van egy lényeges különbség a holtnak nyilvánítás és a bizonyított haláleset között. A holtnak nyilvánított személyt csak addig kell halottnak tekinteni, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Ha az eltűnt személy később előkerül, vagy kiderül, hogy nem azon a napon halt meg, amelyet a bíróság megállapított, a korábbi vagyoni, öröklési és ellátási ügyek újrarendezésére lehet szükség.

Mikor lehet szó az eltűntnek nyilvánítás megindításáról?

Az eltűntté nyilvánítás nagyrészt a már bemutatott halottá nyilvánítás eljárására épül, a legfőbb különbséget az eljárás célja jelenti. Ez ebben az esetben nem a halál vélelmezése, és nem is a teljes polgári jogi helyzet rendezése. Az eltűntnek nyilvánítás bevezetésével a törvény arra ad lehetőséget, hogy a bíróság társadalombiztosítási jogszabályon alapuló juttatás igénybevételéhez állapítsa meg az eltűnés tényét, ráadásul meghatározott minimum várakozási idő néllkül.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eltűntté nyilvánítást főként ellátási ügyekben alkalmazzák. Az eljárást az kezdeményezheti, aki a társadalombiztosítási szabályok szerint ilyen juttatásra jogosult lehet. Vagyis nem általában a hozzátartozói kör, hanem az a személy indíthatja, akinek az ellátási igénye miatt szükség van a bírósági döntésre.

Eltűntek esetében egyszerűbb és gyorsabb lehet maga az eljárás, mivel ennél az eljárásnál a bíróság csak akkor bocsát ki hirdetményt, ha ezt az ügy tisztázásához szükségesnek tartja. A törvény továbbá rendelkezik a döntési határidőről is: főszabályként a bíróság 60 napon belül köteles határozni.

Milyen ügyekben segíthet az eltűntnek nyilvánítás?

Az eltűntnek nyilvánítás azokban az ügyekben lehet fontos, amikor a hozzátartozó társadalombiztosítási jogszabályon alapuló juttatást szeretne igényelni az eltűnt személy után. Ilyen lehet az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj vagy más hozzátartozói nyugellátás.

Ha ugyanannak a családnak közben hagyatéki, vagyoni, bankszámlával kapcsolatos vagy házassági kérdéseket is rendeznie kellene, jellemzően nem az eltűntté nyilvánítás biztosítja a szükséges jogi kereteket. Ilyenkor külön kell megvizsgálni, hogy a halál tényének bírósági megállapítása vagy a holtnak nyilvánítás feltételei állnak-e fenn, és ennek megfelelően kell elindítani az ügyintézéseket, eljárásokat.

Mit kell tenni az eljárás elindításához?

Bármelyik eljárástípus vonatkozik is az ügyünkre, a folyamat elindításához ugyanazokat az alaplépéseket kell megtennünk. A halál tényének bírósági megállapítása, a holtnak nyilvánítás és az eltűntnek nyilvánítás is bírósági nemperes eljárásban kérhető. A kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely az adott ügyben illetékes. Főszabály szerint ez az eltűnt vagy elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti járásbíróság, ennek hiányában az utolsó belföldi tartózkodási hely szerinti bíróság. Ha ez alapján sem állapítható meg illetékes bíróság, az ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság jár el.

A kérelmet papíralapon, postán vagy személyesen is elő lehet terjeszteni az illetékes bíróságnál, de elektronikus benyújtásra is van lehetőség. Ehhez az NP01-es űrlapot, a polgári nemperes eljárásban használható nyomtatványt kell kitölteni az Általános Nyomtatványkitöltő programban, majd Ügyfélkapun keresztül beküldeni a megfelelő bírósághoz. A folyamathoz a hivatalos kitöltési útmutató nyújt segítséget.

A kérelemben röviden, de pontosan le kell írni, melyik eljárást kéri a hozzátartozó vagy más érdekelt, és miért. Szerepeljen benne az érintett személy neve, ismert személyes adatai, utolsó lakóhelye vagy tartózkodási helye, az eltűnés vagy haláleset ismert ideje és körülményei, valamint az is, hogy a kérelmezőnek milyen jogi érdeke vagy ellátási jogosultsága fűződik az eljáráshoz. A rendelkezésre álló iratokat, hatósági értesítéseket, rendőrségi dokumentumokat, külföldi okiratokat vagy egyéb bizonyítékokat érdemes a kérelemhez csatolni.

Mi történik, ha az eltűnt személy előkerül?

A halottá nyilvánítás nem végleges ténymegállapítás, hanem megdönthető vélelem. Ez azt jelenti, hogy a holtnak nyilvánított személyt addig kell halottnak tekinteni, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Az eltűntek előkerülése esetén ezért a korábbi bírósági döntések következményeit újra kell vizsgálni, így azokat az ügyeket is, amelyek a döntés alapján indultak el vagy zárultak le – például a hagyatéki eljárást, az öröklést, a vagyonrendezést, a bankszámlákkal kapcsolatos ügyintézést vagy egyes hozzátartozói ellátásokat.

Ha házas személyt nyilvánítottak holtnak, az előkerülése különösen nehéz helyzetet teremthet, hiszen elképzelhető, hogy az „özvegy” időközben jóhiszeműen újraházasodott. Ilyenkor a korábbi házasságot akkor is megszűntnek kell tekinteni, ha később kiderül, hogy a holtnak nyilvánított személy valójában életben van.

Az eltűntnek nyilvánításnál az előkerülés főként az ellátási ügyeket érintheti. Mivel ez az eljárás hozzátartozói nyugellátáshoz kapcsolódik, az új információ miatt a korábban megállapított jogosultságot vagy az ellátás további folyósítását felül kell vizsgálni.