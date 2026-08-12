Temetési segély: így igényelhető temetési támogatás, ennyi az összege 2026-ban

A temetési segély olyan pénzbeli segítség lehet, amely a temetéssel járó kiadások enyhítésére szolgál. A temetési támogatás 2026-os szabályai nem egységesek országosan, ezért nem mindegy, melyik településen, milyen feltételekkel és milyen határidővel lehet igényelni. Van, ahol fix összeget adnak, máshol jövedelemsáv, temetési számla vagy a helyben szokásos temetési költség alapján számítják ki a támogatás mértékét.

Egy haláleset után rövid időn belül kell dönteni a temetésről, miközben annak költségei anyagi nehézséget jelenthetnek. Ilyen esetben a temetés anyagi terheit viselő személynek több támogatási forrást is érdemes ellenőriznie. Meg kell nézni, kérhető-e önkormányzati temetési támogatás az adott településen, szóba jöhet-e a temetési segély munkáltató által biztosított formája, illetve pénztári tagság esetén kapcsolódhat-e a tagsághoz haláleset utáni anyagi segítség. Cikkünkben az önkormányzati és munkáltatói lehetőségekre fókuszálva, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk meg, milyen feltételrendszerekkel és támogatási összegekkel találkozhatunk, és milyen teendők várnak arra, aki szeretne élni valamelyik lehetőséggel. Végül bemutatjuk azt is, mikor és milyen formában lehet szó munkáltatói vagy pénztári segítségről.

Hogyan működik az önkormányzati temetési segély 2026-ban?

A temetési segély 2026-ban nem egyetlen, országosan azonos összegű ellátást jelent. A kifejezést gyakran gyűjtőnévként használjuk minden olyan pénzbeli segítségre, amelyet haláleset után, a temetés költségeinek enyhítésére lehet kérni. Az azonban településenként eltér, hogy konkrétan milyen néven igényelhetünk efféle támogatást. Egyes önkormányzatok temetési segélyként vagy temetési támogatásként, mások rendkívüli települési támogatásként szabályozzák a halálesethez kapcsolódó kiadások enyhítését.

Ahogy a megnevezések, úgy a feltételek is igencsak eltérhetnek egymástól. A lényeg tehát, hogy Magyarországon nincs egységes, minden településen ugyanakkora összegű temetési támogatás. Az önkormányzati segítség helyi rendeleten alapul, ezért helyben dől el, ki lehet jogosult rá, mekkora összeg kérhető, van-e jövedelemhatár, milyen határidőn belül kell beadni a kérelmet, és milyen mellékleteket kér a hivatal.

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Létezik ugyan országos szociális szabályozás, ám az inkább csak keretet ad. A szociális törvény szerint a települési önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt azoknak, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek vagy létfenntartási gonddal küzdenek; a törvény az alkalmanként jelentkező többletkiadások között külön nevesíti a halálesethez kapcsolódó kiadásokat is. Ez azonban nem jelent országos temetési segély-összeget: a részletes feltételeket az adott önkormányzat hatályos szociális rendeletében kell keresni.

Kinek járhat önkormányzati temetési támogatás?

Az önkormányzati temetési támogatás jogosulti köre nem országosan egységes. Könnyen előfordulhat, hogy ugyanaz a temetési költség az egyik településen maximális támogatásra ad alapot, máshol viszont a kérelmező a jövedelme vagy lakóhelye miatt már kiesik a jogosultak köréből.

Az önkormányzatok a helyi rendeletekben többféle szempont alapján határozhatják meg, ki kérhet támogatást. A leggyakoribb ilyen szempontok közé tartozik, hogy:

ki gondoskodott az elhunyt eltemettetéséről;

kinek a nevére szól a temetési számla;

mekkora a kérelmező vagy a család egy főre jutó havi jövedelme;

milyen a kérelmező családi helyzete, például családban élő, egyedül élő vagy egyedülálló-e;

igazolható-e a kérelmező vagy az elhunyt helyi kötődése;

fennáll-e az elhunythoz kapcsolódó hozzátartozói vagy más igazolható kapcsolat.

Mennyi a temetési segély 2026-ban? Ezt mutatják a települési példák

A temetési segély összege, valamint a megítélésének feltételei jelentősen eltérhetnek attól függően, melyik településen szeretnénk igényelni. Vannak települések, ahol minden kérelmező ugyanakkora, fix összegű támogatást kérhet az önkormányzattól, ez jellemzően 30-50 ezer forintos segítséget jelent. Máshol a kérelmező jövedelme alapján sávos támogatási kereteket határoznak meg, így alacsonyabb jövedelem mellett magasabb, akár 100-150 ezer forintos temetési támogatás is elérhető.

Arra is akad példa, hogy az önkormányzat nem a kérelmező helyzetét veszi alapul a számításnál, hanem a temetési költségeket. Ennél a megközelítésnél 10-30 százalékos költségtérítéssel találkozhatunk, amelyhez forintban meghatározott felső határ is kapcsolódik. Ilyenkor a temetési segély összege már százezres nagyságrendű is lehet.

Ha a saját településünkön temetésre kérhető szociális segélyre vagyunk kíváncsiak, elsőként az önkormányzat honlapján keressük meg a temetési támogatásról vagy rendkívüli települési támogatásról szóló tájékoztatót. Ha nem találunk ilyet, keressük fel a polgármesteri hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársát, aki már biztosan el tud látni részletes információkkal.

Emellett valamennyi település helyi rendeletét elérhetjük a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendelettárában is. A keresés során a Kibocsátó mezőnél válasszuk ki az adott település önkormányzatát, a Szó vagy kifejezés mezőbe pedig írjuk be, hogy „települési támogatás”. Mivel a halálesethez kapcsolódó segítségnek nem egységes a megnevezése, a települési támogatás kifejezés nagyobb eséllyel vezet el a megfelelő szociális rendelethez. Pipáljuk be a csak hatályos jelölést, így az éppen érvényes helyi rendeletek között keresünk.

A következő települési példák azt mutatják meg , mennyire különböző logika szerint működhet ez a segítség. Ezek nem országos támogatási sávok, hanem helyi szabályokból vett konkrét példák, ezért általános szabályként nem szabad rájuk tekinteni, viszont az eltérő segélyezési logikákat jól szemléltetik.

Szeged: jövedelemsáv szerint változó támogatás

Szegeden a temetési segély jó példa arra, amikor az önkormányzat nem egyetlen fix összeget határoz meg a rendeletében, hanem a kérelmező jövedelmi helyzete alapján sávosan állapítja meg a támogatást. Legfeljebb 220 000 forintos egy főre jutó havi jövedelemnél 150 000 forint, 220 001 és 300 000 forint közötti jövedelemnél 100 000 forint, 300 001 és 390 000 forint között pedig 50 000 forint temetési segély igényelhető.

Debrecen: amikor a temetési költség is számít

Debrecen példáján keresztül láthatjuk, amikor egy rendelet megalkotásánál figyelembe veszik, mennyire eltérő élethelyzetekben lehet szükség segítségre. A debreceni temetési támogatás összegénél számít a temetés költsége, a kérelmező jövedelme, valamint az is, hogy családban élő, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmezőről van-e szó. A támogatás az igazolt költségek legfeljebb 30 százaléka lehet, felső határa pedig a jövedelmi helyzettől függően 200 000, 150 000 vagy 100 000 forint. Családban élő kérelmezőnél 125 000 forint, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmezőnél pedig 160 000 forint az egy főre számított havi jövedelemhatár. A szabályozás a legérzékenyebb élethelyzetekre is kitér, 18 év alatti gyermek eltemettetése esetén ugyanis 200 000 forintos támogatás állapítható meg a feltételek teljesülése mellett.

Alsórajk: egyszerű, fix összegű támogatás

Hogy a temetési segély megállapítása nem feltétlenül történik bonyolult számítások alapján, azt Alsórajk remekül szemlélteti . Az alsórajki önkormányzati rendelet szerint az kaphat támogatást, aki gondoskodott a meghalt személy eltemettetéséről, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a jogyszabályban meghatározott szociális vetítési alap 800 százalékát. Ez jelenleg 228 000 forintos jövedelemhatárt jelent, a támogatás összege pedig fixen 50 000 forint.

Sopronkövesd: amikor a támogatás a helyben szokásos legolcsóbb temetéshez kötődik

Újabb számítási módra példa Sopronkövesd, ahol a temetési támogatás összegét nem jövedelemsávok szerint állapítják meg, hanem a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendeletben rögzített költségéhez kötik. A támogatás ennek az összegnek a 10 százaléka. Mivel a rendelet a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 600 000 forintban határozza meg, a temetési támogatás összege 60 000 forint. Jogosultsági feltételként jövedelemhatár is szerepel, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap harmincszorosát, vagyis 855 000 forintot

Hol és hogyan kell igényelni a temetési támogatást?

Az önkormányzati temetési támogatást az önkormányzatnál, illetve a polgármesteri hivatalnál kell igényelni. Az ügyintézés pontos módjáról az érintett önkormányzat ad felvilágosítást, ezért első lépésként a helyi kérelemnyomtatványt és a támogatásról szóló tájékoztatót kell megkeresni.

A kérelmet jellemzően az nyújthatja be, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, és akinek a nevére a temetési számla szól. Az igénylésnél három dolgot kell azonnal tisztázni. Milyen nyomtatványon kérhető a támogatás, hol lehet beadni a kérelmet, és meddig lehet benyújtani. Ha a kérelmező nem a megfelelő módon vagy határidőn túl adja be a kérelmet, az akadálya lehet a támogatás megállapításának.

Milyen dokumentumokra lehet szükség?

A temetési támogatás igényléséhez általában olyan iratokat kérnek, amelyek igazolják a halálesetet, a temetés kifizetését és a kérelmező jogosultságát. A helyi rendeletekben jellemzően ezek fordulnak elő:

kitöltött kérelemnyomtatvány;

halotti anyakönyvi kivonat másolata;

az eltemettető nevére kiállított temetési számla;

jövedelemnyilatkozat vagy jövedelemigazolás;

lakcímet igazoló dokumentum, ha a szabály ezt kéri;

meghatalmazás, ha nem maga az érintett jár el.

A temetési számlára különösen érdemes figyelni, mert sok rendelet az eltemettető személyéhez köti a jogosultságot. Ha a számla nem annak a nevére szól, aki a támogatást igényli, a hivatal további igazolást kérhet, vagy a kérelem elbírálása nehezebb lehet.

Ezeket a dokumentumokat már az igénylés benyújtása előtt érdemes összekészíteni, mert hiánypótlás esetén elhúzódhat az ügyintézés. Mindenképp kérjünk közvetlen tájékoztatást is az önkormányzatnál arról, szükség van-e további dokumentumokra a kérelem elbírálásához.

Miért kell azonnal ellenőrizni a beadási határidőt?

A beadási határidő azért kritikus, mert a temetési támogatás nem korlátlan ideig igényelhető. Ugyanakkor annak meghatározása, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, valamint hogy a határidőt a haláleset, a temetés vagy az eltemettetés napjától kell-e számítani, szintén helyi hatáskörben történik. Ez gyakorlati szempontból nagy különbséget jelenthet. Sok rendeletben – így a példánkban említett Sopronkövesden is – 60 napos határidővel találkozhatunk, de akadnak ennél szigorúbb, 30 napos szabályok is, míg máshol akár 6 hónap is rendelkezésre állhat.

Temetési segély munkáltató útján: mikor adhat ilyen támogatást a munkahely?

Bizonyos esetekben kérhető temetési segély munkáltató útján, ám ez teljesen más logika szerint működik, mint az önkormányzati temetési támogatás. Ilyenkor nem települési rendelet alapján meghatározott anyagi segítségről van szó, és nem is olyan ellátásról, amely automatikusan jár minden dolgozónak. A munkáltatói temetési támogatást a munkahely belső szabályzata, juttatási rendje, kollektív szerződése vagy közszolgálati szabályzata teszi lehetővé, és egymástól nagyon eltérően szabályozhatják a temetési segélyt:

A MÁV Zrt. kollektív szerződésében az elhunyt munkavállaló hátrahagyott családja számára 250 000 forintos hozzájárulás szerepel, míg a munkavállaló közeli hozzátartozójának temetése esetén 60 000 forintos támogatás adható.

Az Óbudai Egyetem szabályzata alapján temetési segélyben részesíthető a munkavállaló vagy az elhunyt munkavállaló temetésért felelős közeli hozzátartozója. A támogatás összege legfeljebb a mindenkori minimálbér lehet.

A belügyi szerveknél a 3/2022. (II. 17.) BM utasítás alapján az elhunyt állománytag hozzátartozója akkor kaphat temetési segélyt, ha a temetés költségei elsődlegesen rá hárulnak. A támogatás minimuma az illetményalap, maximuma az illetményalap kétszerese lehet.

A temetési segély kapcsán a dologzónak érdemes a HR-nél vagy a bérszámfejtésnél jeleznie a helyzetet, ahol részletes tájékoztatást kaphat az elérhető támogatásról, a teendőkről, valamint arról is, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani. Ha a temetési segély munkáltató által érkezik, a kifizetés adózási kezelése sem mellékes kérdés. Az szja-törvény az adómentes bevételek között nevesíti a temetési segélyt, de a munkáltatónak kell ellenőriznie, hogy az adott kifizetés megfelel-e az adómentesség feltételeinek.

Pénztári tagság után is járhat segítség

Amennyiben az eltemettetőnek van egészség- vagy önsegélyező pénztári tagsága, a pénztári szolgáltatási feltételeket is meg kell nézni. Egyes pénztáraknál ugyanis a tag saját jogon kérhet temetéssel összefüggő szolgáltatást, ha közeli hozzátartozója halála miatt igazolt temetési költsége merült fel.

A jogosultságot, a kifizethető összeget, a szükséges dokumentumokat és a határidőt az adott pénztár szabályzata határozza meg, ezért a feltételek szolgáltatónként jelentősen eltérhetnek. A legbiztosabb módja a tájékozódásnak, ha az érintett közvetlenül a pénztár ügyfélszolgálatánál kérdez rá, van-e halálesethez vagy temetéshez kapcsolódó szolgáltatás, és milyen iratokkal lehet elindítani az ügyintézést.

Önkormányzat, munkahely, pénztár: honnan tudhatjuk, jár-e temetési támogatás?

A legfontosabb tanulság, hogy temetési támogatásnál nincs egyetlen országos válasz: külön kell ellenőrizni az önkormányzati, a munkáltatói és adott esetben a pénztári lehetőségeket. Ezek eltérő szabályok szerint működnek, ezért nem elég csak az összeget keresni, azt is meg kell nézni, ki kérheti a támogatást, milyen határidővel és milyen iratokkal.

Aki temetési támogatást szeretne igényelni, annak elsőként azt érdemes tisztáznia, melyik önkormányzatnál merülhet fel a kérelem benyújtása. Ezután a helyi szociális rendeletben vagy a kérelemnyomtatványban kell megnézni, hogy az adott településen milyen néven szerepel a támogatás, ki kérheti, van-e jövedelemhatár, és milyen határidő vonatkozik az igénylésre.

Gyakorlati szempontból a legfontosabb, hogy a temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot meg kell őrizni, mert ezekre a legtöbb eljárásban szükség lehet. Ha nem egyértelmű, hogy a kérelmező megfelel-e a feltételeknek, célszerű közvetlenül a polgármesteri hivatalnál érdeklődni, különösen akkor, ha rövid beadási határidő szerepel a rendeletben.

A temetési segély munkáltató útján is szóba jöhet, ezért ezt a lehetőséget külön is érdemes ellenőrizni, ha az eltemettető dolgozik, vagy olyan munkahelyen van, ahol létezhet rendkívüli szociális támogatás. Emellett egészségpénztári vagy önsegélyező pénztári tagság esetén a pénztári szolgáltatási feltételeket is meg lehet nézni, mert egyes pénztáraknál temetéssel kapcsolatos szolgáltatás is elérhető lehet.

Az önkormányzati, munkáltatói és pénztári lehetőségek nem feltétlenül zárják ki egymást. Haláleset után érdemes mindhárom szálon felmérni a lehetőségeinket, illetve azt is, hogy vannak-e egymást kizáró tényezők a feltételek között.