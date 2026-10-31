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Egy szelet szlovén gibanica, vagyis réteges sütemény, mákkal, dióval, almával, mazsolával és túróval töltve, egy tányéron egy ljubljanai kávézóban, Szlovénia
HelloVidék

A flódni rejtett kihívója: így készül az elfeledett határ menti édesség, a gibanica, amit neked is ki kell próbálnod

Pais-Horváth Szilvia
2026. október 31. 10:01 6 perc

Se nem rétes, se nem pite, mégis van benne túró, mák és alma – na meg egy jó adag vendvidéki történet. A rábavidéki gibanica első pillantásra talán ismerősnek tűnik, de ne tévesszen meg a látvány: ez a különleges, réteges sütemény egészen más hagyományokat őriz, mint a megszokott magyar édességek. Gasztromesénk legújabb fejezetében a nyugati határvidék egyik kevéssé ismert finomságának eredetét kutatjuk, és azt is megmutatjuk, hogyan készül, ha a saját konyhánkban is kipróbálnánk.

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Ha csak tehetem, szívesen mesélek a Vendvidékről, erről a parányi, határ menti térségről, amelyet én is csak néhány éve fedeztem fel csak igazán. Keresve sem találhatnánk vadregényesebb tájat az ország legnyugatibb csücskében, Vas megyében: dombok, erdők, apró települések, és egy egészen más világ, mint amit az Őrségből ismerünk. Pedig sokan hajlamosak a kettőt összemosni. Szlovénia és Ausztria szinte karnyújtásnyira van, de mégis még a határ innenső felén járunk. Ahogy néhány hónapja a HelloVidéken is írtuk, a hajdani vasfüggöny helyén ma már zöld övezet húzódik, ahol különleges élményeket kínáló kerékpárút vezet végig. A táj egyszerre őrzi a hidegháború örökségét és a trianoni határhúzás következményeit.

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Gasztromesénkben ezúttal is erre a vidékre kalandozunk – ha most csak virtuálisan is. A helyi ízek között ezúttal egy olyan süteményre bukkantunk, amely első pillantásra a mi hagyományos túrós rétesünket vagy éppen a flódnit idézheti, mégis egészen más: ez a rábavidéki gibanica.

Erdő, vadak és helyi ízek találkozása – ilyen volt a Rábavidék konyhája

A Vendvidék gasztronómiájában a természet közelsége a tányéron is visszaköszön. A magyarországi szlovének táplálkozása kultúrájuk különbözősége miatt eltért a hagyományos magyar étkezési szokásoktól és hasonlatos a szlovén konyhához. Azonban a földrajzi közelség és a mezőgazdasági művelés nagyfokú hasonlósága miatt sok közös motívum fedezhető fel az Őrség népi táplálkozásával, hagyományos ételeivel. A Vendvidék szívében, az apátistváfalvai Hajdina étterem konyhájában például a vadételek kapnak főszerepet: ottjártunkkor kóstolhatunk tárkonyos vaddisznóragulevest hajdinával vagy burgundi szarvasragut, de a helyi klasszikus, a dödölle sem maradhat le hagyományosan egy vendvidéki étlapról.

Ahogy korábban a HelloVidéknek Oroszlán Ádám, az Apát Panzió éttermének tulajdonosa is mesélte, a vendvidéki gasztronómia fontos alapanyaga a hajdina, a tökmagolaj, a gomba és a vad. A dödölle sem hiányozhat a helyi konyhából – bár ez Vas megye más részein is nagy kedvenc. Egyszerű ételnek tűnik, de az állag eltalálása már komoly gyakorlatot kíván.

„Ez egy krumplis alapú étel: megfőzzük a burgonyát, leöntjük róla a vizet, áttörjük, majd annyi lisztet adunk hozzá, amennyit felvesz. Ez a lényeg, eltalálni az arányokat” – árulta el Oroszlán Ádám.

De hallottatok már a gibanicáról?

A gibanica neve a szlovén guba, vagyis hajtás, redő szóval és a gibati, azaz hajlítani igével függhet össze. A névnek a magyar nyelvterületen is több régi változata ismert: a gabanyica, a gibenyica és a gibinca alak is felbukkan a nyelvjárási gyűjtésekben. Ezek azonban nem feltétlenül ugyanazt a süteményt jelölték, hiszen a különböző vidékeken a tészta és a töltelék is változott.

A legismertebb változat a muravidéki gibanica, a Prekmurska gibanica, amely vékony réteslapok közé rétegzett mákos, túrós, diós és almás töltelékkel készül. Ez a változat az Európai Unióban hagyományos különleges termékként oltalmat élvez. A Rába-vidéki gibanica azonban más: itt kelt tészta, túró, mák és alma találkozik egy egészen sajátos süteményben.

Így született meg a rábavidéki változat újkori receptje

A rábavidéki gibanica története nem egy változatlanul fennmaradt, évszázados recepté. A VAOL 2017-es írása szerint Steffel Csaba szakács kísérletezte ki a saját változatát. Úgy gondolta, a Rába mentén is lehetne egy helyi gibanica, ezért megalkotta a kelt tésztás, túróval, almával és mákkal készülő süteményt.

A receptet a felsőszölnöki Szlovén Mintagazdaság mutatta be a Szentgotthárdi Történelmi Napok étekcsatáján, ahol 2017-ben ez lett győztes fogás. Így kapott nevet és ismertséget a Rába-vidéki változat. Most is ezt a receptet hozzuk.

Így süssünk vendvidéki gibanicát! Íme a recept, 5 lépésben

A megadott mennyiségből két kerek sütemény készül. Ha csak egyet sütnénk, felezzük meg a hozzávalókat:

A kelt tésztához:

  • 45 dkg liszt
  • 2 dl tej
  • 3 dkg élesztő
  • 6 dkg vaj
  • 2 evőkanál cukor
  • 1 tojás
  • egy csipet só

A túrós töltelékhez:

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  • 50 dkg túró
  • 2 tojás
  • 500 g tejföl
  • 5–8 dkg cukor
  • 2–3 evőkanál búzadara
  • 1 csomag vaníliás cukor

A további rétegekhez:

  • 10 dkg darált mák
  • kristálycukor ízlés szerint
  • 2 alma
  • 1 csomag, 8 lapos réteslap

1. Elkészítjük a kelt tésztát.

Az élesztőt langyos, kevés cukorral elkevert tejben felfuttatjuk. A lisztet egy csipet sóval összekeverjük, a közepébe mélyedést készítünk, majd beleütjük a tojást, és hozzáöntjük a felfutott élesztőt. Először erős keverőlapáttal dolgozzuk össze, majd hozzáadjuk az olvasztott, de nem forró vajat, és alaposan kidagasztjuk. Ha a tészta ragad, inkább a kezünket lisztezzük meg, ne adjunk hozzá túl sok plusz lisztet.

A tésztát két cipóra osztjuk, konyharuhával letakarjuk, és langyos helyen 25–30 percig kelesztjük, amíg a duplájára nő.

2. Előkészítjük a töltelékeket.

Az almát héjastul kisebb kockákra vágjuk. A túrót összekeverjük a tojásokkal, néhány evőkanál tejföllel, a cukorral, a vaníliás cukorral és a búzadarával. A darált mákot ízlés szerint kristálycukorral édesítjük.

3. Kialakítjuk a sütemény formáját.

A megkelt cipókat sodrófával 30–32 centiméter átmérőjű körlappá nyújtjuk. Érdemes a tésztát már ekkor sütőpapírral bélelt tepsire helyezni, mert megtöltve nehezebb mozgatni.

A tészta szélétől néhány centiméterre körben elosztjuk az almakockák felét, majd a széleket ráhajtjuk az almára. Így alakul ki a sütemény jellegzetes pereme. Ugyanezt megismételjük a másik tésztalappal is.

4. Jöhet a mák, a túró és a réteslap.

A tészta közepére kerül a cukrozott mák egy része, majd egyenletesen eloszlatjuk rajta a túrós töltelék felét. Két réteslappal lefedjük, a kilógó széleket pedig lazán, kissé gyűrötten visszahajtjuk. A réteslapokat megkenjük tejföllel, majd újabb adag cukrozott mák következik. Ezt ismét két réteslappal fedjük le, a széleket visszahajtjuk, a tetejét pedig tejföllel kenjük meg. A másik süteményt ugyanígy készítjük el.

5. Megsütjük a gibanicát

A süteményeket 170 fokra előmelegített sütőben 25–30 perc alatt készre sütjük. Rövid pihentetés után porcukorral meghintjük, majd cikkekre vágva tálaljuk.

A végeredmény egyszerre idézi meg a kelt tésztás sütemények otthonosságát és a réteslapos édességek rétegzettségét. A túró krémessége, a mák karakteres íze és az alma édessége együtt adja a Rába-vidéki gibanica különlegességét.
Címlapkép: Getty Images
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