2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagyszülők és unokájuk otthon játszanak – Család otthon, a nagyapa gondoskodik az unokaöccséről
HelloVidék

Nem semmi hobbit választott magának a fertőrákosi nyugdíjas: most a kastélyban mutatja meg a különleges építményeit

HelloVidék
2026. október 28. 15:15 3 perc

Egy unokának szánt karácsonyi ajándékkal kezdődött, mára pedig több tízezer darabos gyűjtemény és egy egész különleges hobbi lett belőle. Tatai László közel hét éve gyűjti, festi és építi a fa építőkockákat, amelyekből tornyokat, házakat és saját fantáziája szerint megálmodott építményeket készít. Most Fertőrákoson, a Püspöki kastélyban bárki beleshet ebbe a nem mindennapi világba.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tatai László nyugdíjasként keresett magának olyan elfoglaltságot, amelyben alkothat, és amelyhez mindig új ötleteket találhat. Az első építőkockákat azonban nem magának vásárolta. Az egész akkor kezdődött, amikor az unokája kapott egy készletet. László megmutatta neki, hogyan lehet építeni belőle, majd hazafelé már azon gondolkodott, hogy neki is kellene egy ilyen. Vett is egy dobozzal. Aztán még egyet. És a hobbi szépen lassan szenvedéllyé vált - írta a Kisalföld.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ma már hozzávetőleg tízezer fakockából állnak azok az építmények, amelyeket a fertőrákosi kiállításon szerepelnek, otthon pedig további tízezres nagyságrendben sorakoznak a különböző elemek. A teljes gyűjtemény akár a 60 ezer darabot is elérheti, bár ezt még Tatai László pontosan nem is számolta össze.

Nem másolja az épületeket, saját világot épít

A kiállításon látható tornyok és házak első pillantásra akár valódi épületekre is emlékeztethetnek, László azonban nem konkrét épületek másolására törekszik. A fakockák formája, mérete és színe adja az alapot, a többit a képzeletére bízza. Sok elemet maga fest meg, így az eredetileg natúr faanyagból teljesen más hangulatú építmények születnek. Azt mondja, már ránézésre látja, hogy egy-egy fadarabból mit lehetne készíteni. A tervezés közben ugyanakkor arra is figyelnie kell, hogy az építmény stabil maradjon. Egy nagyobb szerkezet elkészítése akár egy teljes napot is igénybe vehet.

És úgy tűnik, ötletből nincs hiány. Ahogy László elmesélte, az építés számára nem egyszerű időtöltés. Teljesen bele tud merülni a munkába, és sokszor már egy készülő építmény mellett megszületik a következő ötlet. A fa, mint anyag is különösen közel áll hozzá. Nemcsak a kockákat szereti, hanem általában magát az anyagot is: a különböző fadarabok formájában is meglátja a lehetőséget. A családja is támogatja a hobbit. Unokái örömmel nézik az elkészült építményeket, a közelmúltban pedig a veje egy 80 darabos alkoholosfilc-készlettel lepte meg, amit az alkotások színezéséhez használ.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Most a fertőrákosi Püspöki kastélyban látható a különleges világ

A több tízezer fakockából álló gyűjteményből most egy válogatás költözött be a fertőrákosi Püspöki kastélyba. A kiállítás október 28. és 30. között 15 és 18 óra között látogatható. Novemberben is lesz lehetőség a megtekintésére, előzetes bejelentkezést követően a 30/411-3580-as telefonszámon.

Tatai László tervei azonban nem állnak meg a kiállításnál. Szeretné pontosan felmérni a gyűjteményét, és megvizsgálni azt is, hogy lehet-e belőle Guinness-rekordkísérlet.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdíjas #játék #kiállítás #kastély #programok #rekord #fa #gyűjtő #hobbi #hellovidék #győr-moson-sopron megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:22
15:15
15:02
14:52
14:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
Pénzcentrum
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
5 napja
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
3
4 napja
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
4
6 napja
Ezen a Pest megyei településen él ma a magyar olimpikon, Szilágyi Liliána: ezért vonult vissza a nyilvánosságtól
5
1 hete
Leálltak A mi kis falunk kamerái: áll a bál, költözni kényszerülhet Pilisszentlélekről a filmes stáb
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:40
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:27
Gyökeres gazdasági fordulat Kármán András tervében: így kormányoznák Magyarországot az eurózónába
Agrárszektor  |  2026. október 28. 14:28
Nem kötöttek szerződést a termelők, most nem tudják eladni az árut