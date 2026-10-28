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Nem semmi hobbit választott magának a fertőrákosi nyugdíjas: most a kastélyban mutatja meg a különleges építményeit
Egy unokának szánt karácsonyi ajándékkal kezdődött, mára pedig több tízezer darabos gyűjtemény és egy egész különleges hobbi lett belőle. Tatai László közel hét éve gyűjti, festi és építi a fa építőkockákat, amelyekből tornyokat, házakat és saját fantáziája szerint megálmodott építményeket készít. Most Fertőrákoson, a Püspöki kastélyban bárki beleshet ebbe a nem mindennapi világba.
Tatai László nyugdíjasként keresett magának olyan elfoglaltságot, amelyben alkothat, és amelyhez mindig új ötleteket találhat. Az első építőkockákat azonban nem magának vásárolta. Az egész akkor kezdődött, amikor az unokája kapott egy készletet. László megmutatta neki, hogyan lehet építeni belőle, majd hazafelé már azon gondolkodott, hogy neki is kellene egy ilyen. Vett is egy dobozzal. Aztán még egyet. És a hobbi szépen lassan szenvedéllyé vált - írta a Kisalföld.
Ma már hozzávetőleg tízezer fakockából állnak azok az építmények, amelyeket a fertőrákosi kiállításon szerepelnek, otthon pedig további tízezres nagyságrendben sorakoznak a különböző elemek. A teljes gyűjtemény akár a 60 ezer darabot is elérheti, bár ezt még Tatai László pontosan nem is számolta össze.
Nem másolja az épületeket, saját világot épít
A kiállításon látható tornyok és házak első pillantásra akár valódi épületekre is emlékeztethetnek, László azonban nem konkrét épületek másolására törekszik. A fakockák formája, mérete és színe adja az alapot, a többit a képzeletére bízza. Sok elemet maga fest meg, így az eredetileg natúr faanyagból teljesen más hangulatú építmények születnek. Azt mondja, már ránézésre látja, hogy egy-egy fadarabból mit lehetne készíteni. A tervezés közben ugyanakkor arra is figyelnie kell, hogy az építmény stabil maradjon. Egy nagyobb szerkezet elkészítése akár egy teljes napot is igénybe vehet.
És úgy tűnik, ötletből nincs hiány. Ahogy László elmesélte, az építés számára nem egyszerű időtöltés. Teljesen bele tud merülni a munkába, és sokszor már egy készülő építmény mellett megszületik a következő ötlet. A fa, mint anyag is különösen közel áll hozzá. Nemcsak a kockákat szereti, hanem általában magát az anyagot is: a különböző fadarabok formájában is meglátja a lehetőséget. A családja is támogatja a hobbit. Unokái örömmel nézik az elkészült építményeket, a közelmúltban pedig a veje egy 80 darabos alkoholosfilc-készlettel lepte meg, amit az alkotások színezéséhez használ.
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Most a fertőrákosi Püspöki kastélyban látható a különleges világ
A több tízezer fakockából álló gyűjteményből most egy válogatás költözött be a fertőrákosi Püspöki kastélyba. A kiállítás október 28. és 30. között 15 és 18 óra között látogatható. Novemberben is lesz lehetőség a megtekintésére, előzetes bejelentkezést követően a 30/411-3580-as telefonszámon.
Tatai László tervei azonban nem állnak meg a kiállításnál. Szeretné pontosan felmérni a gyűjteményét, és megvizsgálni azt is, hogy lehet-e belőle Guinness-rekordkísérlet.
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