Bakancslistások figyelem: brutális kalandpálya épül a Bükk egyik sziklafalán, függőhíd is lesz rajta

Hamarosan egészen új szemszögből fedezhetik fel a túrázók a Bélapátfalva melletti Bél-kő sziklafalait. Az egykori palabánya függőleges falain épül Magyarország új via ferrata útvonala, amelyen több száz méteren át kapaszkodhatnak majd a kalandvágyók. A pálya átadására és a szükséges engedélyek megszerzésére még várni kell.

A Bükk egyik leglátványosabb sziklafalán épül az új kalandpálya. A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség tájékoztatása szerint a Bél-kőn, az egykori palabánya függőleges falain alakítják ki az új via ferrata útvonalat, amely az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg - írta a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség közösségi oldalán.

A tervek szerint a vasalt út mintegy 600 méter hosszú lesz, és egy hosszú, a sziklafal mentén haladó szakaszból áll majd. Több helyen ki lehet majd szállni az útvonalból, a kalandot pedig egy függőhíd is színesíti. A beruházás célja, hogy a látogatók új módon fedezhessék fel a Bél-kő különleges sziklafalait.

Mi is az a vasalt út? A via ferrata, vagyis vasalt út olyan mászóútvonal, amelyet rögzített acélsodronyokkal, létrákkal és más kapaszkodókkal szerelnek fel. A mászók speciális biztosítófelszereléssel haladnak rajta, így a meredek sziklafalak olyanok számára is elérhetővé válhatnak, akik nem gyakorlott sziklamászók.

Természetvédelmi szempontokra is figyelni kell

A helyszín kiválasztása nem volt egyszerű: a Bél-kő jelentős természeti értékeket őriz, ezért a beruházás nyomvonalát a természetvédelmi előírások figyelembevételével kellett kijelölni. Az új út nem a hegy legismertebb, északi, lépcsőzetes bányafalán, hanem az egykori palabánya falain készül.

A kivitelezés a végéhez közeledik, de a mászók egyelőre nem indulhatnak el a pályán. Az építés befejezése után még szükség van az átadásra és a használathoz szükséges engedélyekre is. A nagyközönség csak ezek után veheti birtokba az új útvonalat.