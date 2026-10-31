Az európai mezőny végén a hazai nyelvtudás: ez áll a nyelvvizsgák eltűnése mögött

Egyetlen évtized alatt kevesebb mint a felére esett vissza a nyelvvizsgázók száma Magyarországon, így a 2016-os 134 ezerről 2025-re mindössze 56 ezerre zuhant a sikeres vizsgát tevők tábora. Bár a csökkenés mögött elsősorban a megváltozott diplomaszerzési és felvételi szabályok, valamint a formális bizonyítványt egyre ritkábban megkövetelő munkáltatói trendek állnak, a fiatalok tényleges nyelvtudása javuló tendenciát mutat. A statisztikák ugyanakkor rávilágítanak arra a rideg valóságra is, hogy a részleges fejlődés ellenére hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik az idegennyelv-ismeret terén - írta meg a Telex.

A nyelvvizsgázási kedv visszaesése már a koronavírus-járvány idején megindult, a tartós csökkenést azonban a szabályozási környezet átalakulása rögzítette véglegesen. 2022 decemberében eltörölték a diplomaszerzéshez kötelező általános nyelvvizsga-követelményt, a döntést pedig az egyetemek hatáskörébe utalták, amelyek közül sokan – például az ELTE – éltek is a könnyítés lehetőségével. Szintén hozzájárult a bizonyítványok iránti kereslet csökkenéséhez, hogy a jól sikerült emelt szintű érettségit ma már automatikusan nyelvvizsgának ismerik el a hazai rendszerben.

A statisztikákat korosztályokra bontva szembetűnő, hogy leginkább a 24 év felettiek tűntek el a rendszerből, esetükben 84 százalékos a zuhanás. Azonban a 19 és 24 év közötti egyetemista korosztályban is 73 százalékos, sőt még az érettségire készülő fiatalok körében is 24 százalékos a visszaesés. A középiskolások motivációját jelentősen rontja, hogy a felsőoktatási felvételi pontrendszere átláthatatlanabbá vált. Mivel az intézmények maguk döntik el, hány többletponttal jutalmazzák a nyelvtudást, a kevésbé népszerű, alacsonyabb ponthatárú szakokra készülők számára sokszor már nem térül meg a vizsgára fordított idő és energia. Szintén árnyalja a hazai statisztikákat, hogy a külföldön tanuló magyar diákok gyakran olyan nemzetközi vizsgákat tesznek le, amelyek nem jelennek meg az itthoni adatokban.

Bár a megszerzett bizonyítványok száma csökken, a vizsgázási szokások és az érettségi eredmények azt mutatják, hogy a nyelvtudás minősége bizonyos rétegekben javult. A gyakorlatban keveset érő alapfokú vizsgák szinte teljesen kikoptak, miközben a rögtön felsőfokú minősítést szerzők aránya egy évtized alatt 13 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan robbanásszerűen emelkedett az idegen nyelvből érettségizők száma is, így 2016 és tavaly között az angolból vizsgázó diákok aránya 9,2 százalékról 39,4 százalékra ugrott. 2025-ben már a magyar diákok 43 százaléka tett idegen nyelvi érettségit, ráadásul javuló átlageredményekkel.

Ezek a biztató részeredmények azonban csak arra elegendőek, hogy Magyarország ne szakadjon le még drámaibban Európától. Bár az érettségizők egyre jobban teljesítenek, ez összességében csak azt jelenti, hogy a 18 éves korosztály alig 30 százaléka ér el megfelelő nyelvi szintet.

Az Eurostat adatai szerint a 18 és 64 év közötti magyar lakosság 49 százaléka egyáltalán nem beszél idegen nyelvet, ennél rosszabb, 49,3 százalékos arányt az egész unióban csak Bulgária produkált. Még elkeserítőbb a helyzet a 18–25 éves fiatalok körében, akik az európai mezőnyben a legkevésbé beszélik az idegen nyelveket, és háromból csupán egy magyar fiatal tud valamilyen szinten megszólalni egy másik nyelven. Két idegen nyelvet a fiataljaink negyede ismer, három nyelvet pedig alig minden ötvenedik beszél, ami jócskán elmarad az uniós átlagtól.

A hazai oktatási rendszer továbbra is komoly kihívásokkal küzd ezen a téren. A legutóbbi országos kompetenciamérések rámutattak, hogy a 11. évfolyamos diákok negyede még a B1-es szintet sem éri el, vagyis képtelen egy egyszerűbb beszélgetést lefolytatni, és a jóval gyengébben teljesítő szakképzés adatai ebben még benne sincsenek.

A kutatások egyértelműsítik, hogy a nyelvtanulás hatékonysága jelentősen javulna, ha az oktatást már az első osztályban elkezdenék, a tananyagot pedig a diákok életkori sajátosságaihoz igazítanák. Jelenleg hatalmasak a társadalmi és területi szakadékok, mivel a diákok esélyeit alapvetően meghatározza a szülők végzettsége és a lakóhelyük. A fővárosban és a megyeszékhelyeken élők jelentős előnyben vannak, és amíg ezek a területi egyenlőtlenségek nem csökkennek, országos szinten aligha várható érdemi felzárkózás az európai élmezőnyhöz.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA