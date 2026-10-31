Évtizedes természetvédelmi küzdelem után jelentős lépést tett az Európai Unió az ólomszennyezés visszaszorításáért.
Az európai mezőny végén a hazai nyelvtudás: ez áll a nyelvvizsgák eltűnése mögött
Egyetlen évtized alatt kevesebb mint a felére esett vissza a nyelvvizsgázók száma Magyarországon, így a 2016-os 134 ezerről 2025-re mindössze 56 ezerre zuhant a sikeres vizsgát tevők tábora. Bár a csökkenés mögött elsősorban a megváltozott diplomaszerzési és felvételi szabályok, valamint a formális bizonyítványt egyre ritkábban megkövetelő munkáltatói trendek állnak, a fiatalok tényleges nyelvtudása javuló tendenciát mutat. A statisztikák ugyanakkor rávilágítanak arra a rideg valóságra is, hogy a részleges fejlődés ellenére hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik az idegennyelv-ismeret terén - írta meg a Telex.
A nyelvvizsgázási kedv visszaesése már a koronavírus-járvány idején megindult, a tartós csökkenést azonban a szabályozási környezet átalakulása rögzítette véglegesen. 2022 decemberében eltörölték a diplomaszerzéshez kötelező általános nyelvvizsga-követelményt, a döntést pedig az egyetemek hatáskörébe utalták, amelyek közül sokan – például az ELTE – éltek is a könnyítés lehetőségével. Szintén hozzájárult a bizonyítványok iránti kereslet csökkenéséhez, hogy a jól sikerült emelt szintű érettségit ma már automatikusan nyelvvizsgának ismerik el a hazai rendszerben.
A statisztikákat korosztályokra bontva szembetűnő, hogy leginkább a 24 év felettiek tűntek el a rendszerből, esetükben 84 százalékos a zuhanás. Azonban a 19 és 24 év közötti egyetemista korosztályban is 73 százalékos, sőt még az érettségire készülő fiatalok körében is 24 százalékos a visszaesés. A középiskolások motivációját jelentősen rontja, hogy a felsőoktatási felvételi pontrendszere átláthatatlanabbá vált. Mivel az intézmények maguk döntik el, hány többletponttal jutalmazzák a nyelvtudást, a kevésbé népszerű, alacsonyabb ponthatárú szakokra készülők számára sokszor már nem térül meg a vizsgára fordított idő és energia. Szintén árnyalja a hazai statisztikákat, hogy a külföldön tanuló magyar diákok gyakran olyan nemzetközi vizsgákat tesznek le, amelyek nem jelennek meg az itthoni adatokban.
Bár a megszerzett bizonyítványok száma csökken, a vizsgázási szokások és az érettségi eredmények azt mutatják, hogy a nyelvtudás minősége bizonyos rétegekben javult. A gyakorlatban keveset érő alapfokú vizsgák szinte teljesen kikoptak, miközben a rögtön felsőfokú minősítést szerzők aránya egy évtized alatt 13 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan robbanásszerűen emelkedett az idegen nyelvből érettségizők száma is, így 2016 és tavaly között az angolból vizsgázó diákok aránya 9,2 százalékról 39,4 százalékra ugrott. 2025-ben már a magyar diákok 43 százaléka tett idegen nyelvi érettségit, ráadásul javuló átlageredményekkel.
Ezek a biztató részeredmények azonban csak arra elegendőek, hogy Magyarország ne szakadjon le még drámaibban Európától. Bár az érettségizők egyre jobban teljesítenek, ez összességében csak azt jelenti, hogy a 18 éves korosztály alig 30 százaléka ér el megfelelő nyelvi szintet.
Az Eurostat adatai szerint a 18 és 64 év közötti magyar lakosság 49 százaléka egyáltalán nem beszél idegen nyelvet, ennél rosszabb, 49,3 százalékos arányt az egész unióban csak Bulgária produkált. Még elkeserítőbb a helyzet a 18–25 éves fiatalok körében, akik az európai mezőnyben a legkevésbé beszélik az idegen nyelveket, és háromból csupán egy magyar fiatal tud valamilyen szinten megszólalni egy másik nyelven. Két idegen nyelvet a fiataljaink negyede ismer, három nyelvet pedig alig minden ötvenedik beszél, ami jócskán elmarad az uniós átlagtól.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hazai oktatási rendszer továbbra is komoly kihívásokkal küzd ezen a téren. A legutóbbi országos kompetenciamérések rámutattak, hogy a 11. évfolyamos diákok negyede még a B1-es szintet sem éri el, vagyis képtelen egy egyszerűbb beszélgetést lefolytatni, és a jóval gyengébben teljesítő szakképzés adatai ebben még benne sincsenek.
A kutatások egyértelműsítik, hogy a nyelvtanulás hatékonysága jelentősen javulna, ha az oktatást már az első osztályban elkezdenék, a tananyagot pedig a diákok életkori sajátosságaihoz igazítanák. Jelenleg hatalmasak a társadalmi és területi szakadékok, mivel a diákok esélyeit alapvetően meghatározza a szülők végzettsége és a lakóhelyük. A fővárosban és a megyeszékhelyeken élők jelentős előnyben vannak, és amíg ezek a területi egyenlőtlenségek nem csökkennek, országos szinten aligha várható érdemi felzárkózás az európai élmezőnyhöz.
Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
Hatalmas bejelentést tett Lannert Judit: komoly iskolafejlesztési program indul, itt vannak a részletek!
A beruházások során a fizikai korszerűsítés mellett a pedagógiai szempontok is érvényesülnek.
Bár évről évre rekordot dönt a gyógypedagógiai képzésre jelentkezők száma, a végzettek alig töredéke helyezkedik el az állami köznevelésben.
Borzalmas, mit műveltek a dajkák egy kisfiúval a somogyi bölcsiben: undormánynak, köcsögnek nevezték, leragasztották a száját
Vádat emeltek egy bölcsődei gyermeknevelő és egy dajka ellen Somogyban, miután a rájuk bízott hároméves kisfiút rendszeresen szidalmazták
Újra elérhetővé vált az Erasmus+ csereprogram minden magyar egyetem számára
A budapesti Eötvös József Gimnázium végzett az ország legjobb középiskoláinak rangsora élén, megelőzve a szintén fővárosi Toldy Ferenc Gimnáziumot.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja tízpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek intézményi ellátásának javítására.
Téli szünet 2026/27: itt a rendelet, mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet, hogy változik a menetrend
Mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet 2026-ban? Mutatjuk a hivatalos dátumokat, az ünnepi nyitvatartást, a közlekedési és parkolási változásokat.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonságáért.
Megduplázódott a külföldi hallgatók száma Magyarországon: kiderült, mi vonzza őket a hazai egyetemekre
A tavalyi évben már megközelítette az ötvenezret a magyarországi egyetemeken tanuló külföldi hallgatók száma.
Megszólalt az oktatási miniszter a magyar iskolákat ért bombafenyegetésekről: ez vár most a diákokra és szülőkre
Az oktatási intézményeket ért bombafenyegetések miatt az oktatási tárca folyamatosan egyeztet a Belügyminisztériummal,
Bombariadó miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el kedd reggel az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
A jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik, hogy pedagógusdiploma nélkül is tanítsanak az iskolákban, de vajon mennyire jelenthet ez valódi megoldást a tanárhiányra?
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megerősítette, hogy minden szükséges lépést megtesznek az ügyben.
Őszi szünet 2026: már ezen a héten kezdődik a tanítási szünet - Nem csak a diákokat érinti, változik a menetrend is
Akárcsak az utóbbi években 2026 őszi szünet időtartama is rövidebb lesz, míg a téli szünet hosszabb.
Elindult a keresztféléves felvételi: eddig jelentkezhetnek a diákok, mutatjuk a legfontosabb határidőket
A felvételi teljes folyamata online zajlik, a jelentkezést pedig határidőig hitelesíteni is kell.
Bombafenyegetés miatt azonnali biztonsági intézkedéseket léptetett életbe a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium
A tanítás a szívem tölti meg, az OnlyFans a pénztárcámat: kifakadt a súlyosan alulfizetett pedagógus
Egy tanárnőt azért függesztettek fel nemrég, mert OnlyFans-tartalmat készít. Az eset rávilágít, hogy a tanárok jelentős része másod- és harmadállásból kénytelen megélni.
Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt,
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.