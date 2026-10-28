Muskátli ültetése ősszel: így ültesd át és szaporítsd a muskátlit, hogy jövőre is szépen virágozzon

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, lassan a muskátlik virágzási időszaka is véget ér. A balkonok és kertek kedvelt dísznövényeit azonban nem kell minden évben újra megvásárolnunk, hiszen megfelelő gondoskodással több szezonon át is gyönyörködhetünk bennük. A muskátli ültetése ősszel elsősorban a meglévő növények megmentéséről szól, de ilyenkor akár új töveket is nevelhetünk a kedvenc virágainkból. Cikkünkben lépésről lépésre bemutatjuk az őszi muskátliültetés és -szaporítás menetét, valamint a legfontosabb gondozási tudnivalókat.

Muskátli ültetése ősszel: mikor és hogyan érdemes hozzákezdeni?

A muskátli fagyérzékeny évelő, amely a szabadban nem vészeli át biztonságosan a magyarországi telet. Ezért a muskátli ültetése ősszel elsősorban a kertbe kiültetett tövek cserépbe költöztetését jelenti, hogy fagymentes helyen teleltethessük őket. Ilyenkor nem az új növekedés serkentése, hanem a meglévő növények megóvása a cél.

A muskátlikat még az első fagyok előtt védett helyre kell vinni, de nem mindegyiket szükséges átültetni. A balkonládában vagy cserépben nevelt növények az eredeti edényükben is áttelelhetnek, ha az megfelelő méretű, és a földjük jó állapotban van. A nagyobb földcserét és az átültetést célszerű tavaszra halasztani, amikor a növény ismét aktív növekedésnek indul.

Az őszi időszak a muskátli szaporítására is lehetőséget ad. A dugványozásra a nyár vége és a kora ősz a legalkalmasabb, amikor a levágott hajtásoknak még van idejük meggyökeresedni a tél előtt. Késő ősszel már nehezebb a gyökereztetés, ezért ilyenkor csak megfelelően világos, meleg helyen érdemes próbálkozni vele.

Muskátli átültetése ősszel lépésről lépésre

A kertbe kiültetett muskátlikat még az első fagyok előtt érdemes kiemelni a földből, és cserépbe ültetni a teleltetéshez. Az átültetés során fontos, hogy minél kevésbé sérüljenek a gyökerek, és a növény megfelelő vízelvezetésű közegbe kerüljön. A munkát lehetőleg enyhe, száraz időben végezzük el az alábbi lépéseket követve.

Készítsük elő a cserepet! Válasszunk a gyökérlabdához illő méretű, alul vízelvezető nyílásokkal rendelkező edényt. Nem szükséges túl nagy cserép, mert a felesleges föld könnyen túl nedves maradhat a teleltetés során. Készítsük elő a cserepet! Válasszunk a gyökérlabdához illő méretű, alul vízelvezető nyílásokkal rendelkező edényt. Nem szükséges túl nagy cserép, mert a felesleges föld könnyen túl nedves maradhat a teleltetés során. Válasszunk megfelelő virágföldet! Használjunk jó vízáteresztő képességű, laza muskátliföldet vagy általános virágföldet, amelyet szükség esetén perlittel lazíthatunk. A túl kötött, pangó vizet megtartó talajt kerüljük. Emeljük ki óvatosan a növényt! Ásóval vagy ültetőlapáttal lazítsuk fel a földet a muskátli körül, majd a lehető legnagyobb ép gyökérlabdával emeljük ki. Óvatosan rázzuk le a felesleges kerti földet, de ne csupaszítsuk le teljesen a gyökereket. Ellenőrizzük a gyökereket és a hajtásokat! Távolítsuk el az elhalt, rothadó gyökérrészeket, valamint a beteg, elszáradt leveleket és elnyílt virágokat. Az egészséges gyökereket ne metsszük vissza feleslegesen. Ültessük el a muskátlit! Helyezzük a növényt a cserépbe az eredeti ültetési mélységben, töltsük fel körülötte a földet, majd finoman nyomkodjuk le. Ügyeljünk arra, hogy a gyökérnyak ne kerüljön mélyebbre, mint korábban. Öntözzük meg mérsékelten! Az őszi ültetés után annyi vizet adjunk, hogy a föld egyenletesen átnedvesedjen. A felesleges vizet hagyjuk kifolyni, majd a további öntözést igazítsuk a föld száradásához.

Az átültetett muskátlit kezdetben világos, fagymentes, hűvös helyen tartsuk, és figyeljük, hogyan viseli a költöztetést. Ősszel már ne kezdjük intenzív tápoldatozásba, mert a növény a téli nyugalmi időszakra készül.

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Muskátli szaporítása ősszel: így nevelj új növényeket dugványról

A muskátli szaporításának egyik legegyszerűbb módja a dugványozás, amellyel a meglévő növényeinkből nevelhetünk új töveket. A művelethez nincs szükség különleges felszerelésre, de a sikeres gyökereztetéshez fontos az egészséges hajtások kiválasztása, a megfelelő ültetőközeg és a kiegyensúlyozott nedvesség. A dugványozást lehetőleg szeptemberben végezzük, hogy a fiatal növények még a tél előtt megerősödhessenek. A muskátli szaporításához az alábbi lépéseket kövessük:

Válasszunk egészséges hajtást! Keressünk egy erős, lehetőleg nem virágzó, 8-12 cm hosszú hajtásvéget. Éles, tiszta metszőollóval vagy késsel vágjuk le közvetlenül egy levélcsomó alatt. Készítsük elő a dugványt! Távolítsuk el az alsó leveleket, valamint az esetleges virágokat és bimbókat. A felső néhány levelet hagyjuk meg, hogy a növény továbbra is képes legyen fotoszintetizálni. Ültessük el a hajtást! Töltsünk meg egy kisebb, lyukas aljú cserepet laza, jó vízáteresztő dugványozó földdel. Készítsünk lyukat a közegbe, majd helyezzük bele a hajtás alsó 2-3 cm-es részét, és finoman nyomkodjuk köré a földet. Biztosítsunk megfelelő körülményeket! Öntözzük meg óvatosan a földet, majd tegyük a cserepet világos, közvetlen napsütéstől védett, körülbelül 18-21 °C-os helyre. A földet tartsuk enyhén nyirkosan, de ne hagyjuk átázni. Figyeljük a gyökeresedést! Megfelelő körülmények között a dugványok általában 3-4 hét alatt gyökeret eresztenek. Az új hajtások megjelenése és az óvatos húzásra érezhető ellenállás is jelezheti a gyökeresedést, de ne húzogassuk rendszeresen a növényt.

Amikor a dugvány már megfelelő gyökérzetet fejlesztett, szükség esetén átültethetjük egy valamivel nagyobb cserépbe. A fiatal muskátlikat az első télen világos, fagymentes helyen tartsuk, és csak mérsékelten öntözzük. A túl sok víz különösen veszélyes, mert a még fejletlen gyökérzet könnyen rothadásnak indulhat.

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Muskátli gondozása ősszel: mire figyelj az ültetés után?

Az ősszel átültetett muskátlik gondozásánál a legfontosabb, hogy segítsük a növényeket alkalmazkodni az új környezetükhöz. Az átültetett töveket világos, széltől és fagytól védett helyre tegyük, ahol nem éri őket hirtelen hőmérséklet-változás. A frissen átültetett muskátlik különösen érzékenyek a túlöntözésre, ezért két locsolás között hagyjuk a föld felső rétegét kiszáradni, és mindig öntsük ki a cserép alátétjében összegyűlt vizet.

Ahogy rövidülnek a nappalok és csökken a hőmérséklet, a muskátlik növekedése fokozatosan lelassul, így víz- és tápanyagigényük is mérséklődik. Ősszel fokozatosan csökkentsük az öntözés gyakoriságát, a tápoldatozást pedig hagyjuk abba, amikor a növény már nem fejlődik aktívan. A frissen gyökeresedett dugványok földjét ugyanakkor ne hagyjuk teljesen kiszáradni, mert a fiatal gyökerek még érzékenyebbek a vízhiányra.

Az őszi muskátligondozás része a muskátlik rendszeres átvizsgálása is. Távolítsuk el a megsárgult, elszáradt vagy beteg leveleket és az elnyílt virágokat, mert a sűrű lombozat és a tartós nedvesség kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának. Különösen figyeljünk a barnuló, rothadó foltokra és a szürkés penészbevonatra, amelyek a szürkepenész nevű gombás betegségre utalhatnak. Ellenőrizzük a levelek fonákját is, hogy időben észrevegyük az esetleges kártevőket.