2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kertészkedés, otthoni ültetés. férfi magokat vet a csíráztató ládába
HelloVidék

Muskátli ültetése ősszel: így ültesd át és szaporítsd a muskátlit, hogy jövőre is szépen virágozzon

Pénzcentrum
2026. október 28. 21:55 6 perc

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, lassan a muskátlik virágzási időszaka is véget ér. A balkonok és kertek kedvelt dísznövényeit azonban nem kell minden évben újra megvásárolnunk, hiszen megfelelő gondoskodással több szezonon át is gyönyörködhetünk bennük. A muskátli ültetése ősszel elsősorban a meglévő növények megmentéséről szól, de ilyenkor akár új töveket is nevelhetünk a kedvenc virágainkból. Cikkünkben lépésről lépésre bemutatjuk az őszi muskátliültetés és -szaporítás menetét, valamint a legfontosabb gondozási tudnivalókat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Muskátli ültetése ősszel: mikor és hogyan érdemes hozzákezdeni?

A muskátli fagyérzékeny évelő, amely a szabadban nem vészeli át biztonságosan a magyarországi telet. Ezért a muskátli ültetése ősszel elsősorban a kertbe kiültetett tövek cserépbe költöztetését jelenti, hogy fagymentes helyen teleltethessük őket. Ilyenkor nem az új növekedés serkentése, hanem a meglévő növények megóvása a cél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A muskátlikat még az első fagyok előtt védett helyre kell vinni, de nem mindegyiket szükséges átültetni. A balkonládában vagy cserépben nevelt növények az eredeti edényükben is áttelelhetnek, ha az megfelelő méretű, és a földjük jó állapotban van. A nagyobb földcserét és az átültetést célszerű tavaszra halasztani, amikor a növény ismét aktív növekedésnek indul.

Az őszi időszak a muskátli szaporítására is lehetőséget ad. A dugványozásra a nyár vége és a kora ősz a legalkalmasabb, amikor a levágott hajtásoknak még van idejük meggyökeresedni a tél előtt. Késő ősszel már nehezebb a gyökereztetés, ezért ilyenkor csak megfelelően világos, meleg helyen érdemes próbálkozni vele.

Sárgul a levele, kókadozik a muskátlid? 6+1 szakértői trükk, ami a te balkonodra is virágözönt varázsol
EZ IS ÉRDEKELHET
Sárgul a levele, kókadozik a muskátlid? 6+1 szakértői trükk, ami a te balkonodra is virágözönt varázsol
A muskátli klasszikus ágyás- és balkonnövény, a nyár sztárja! Élénk színével, bőséges virágkoronájával és kiváló ellenálló képességével bárkit levesz a lábáról.

Muskátli átültetése ősszel lépésről lépésre

A kertbe kiültetett muskátlikat még az első fagyok előtt érdemes kiemelni a földből, és cserépbe ültetni a teleltetéshez. Az átültetés során fontos, hogy minél kevésbé sérüljenek a gyökerek, és a növény megfelelő vízelvezetésű közegbe kerüljön. A munkát lehetőleg enyhe, száraz időben végezzük el az alábbi lépéseket követve.

  1. Készítsük elő a cserepet! Válasszunk a gyökérlabdához illő méretű, alul vízelvezető nyílásokkal rendelkező edényt. Nem szükséges túl nagy cserép, mert a felesleges föld könnyen túl nedves maradhat a teleltetés során.
  2. Készítsük elő a cserepet! Válasszunk a gyökérlabdához illő méretű, alul vízelvezető nyílásokkal rendelkező edényt. Nem szükséges túl nagy cserép, mert a felesleges föld könnyen túl nedves maradhat a teleltetés során.
  3. Válasszunk megfelelő virágföldet! Használjunk jó vízáteresztő képességű, laza muskátliföldet vagy általános virágföldet, amelyet szükség esetén perlittel lazíthatunk. A túl kötött, pangó vizet megtartó talajt kerüljük.
  4. Emeljük ki óvatosan a növényt! Ásóval vagy ültetőlapáttal lazítsuk fel a földet a muskátli körül, majd a lehető legnagyobb ép gyökérlabdával emeljük ki. Óvatosan rázzuk le a felesleges kerti földet, de ne csupaszítsuk le teljesen a gyökereket.
  5. Ellenőrizzük a gyökereket és a hajtásokat! Távolítsuk el az elhalt, rothadó gyökérrészeket, valamint a beteg, elszáradt leveleket és elnyílt virágokat. Az egészséges gyökereket ne metsszük vissza feleslegesen.
  6. Ültessük el a muskátlit! Helyezzük a növényt a cserépbe az eredeti ültetési mélységben, töltsük fel körülötte a földet, majd finoman nyomkodjuk le. Ügyeljünk arra, hogy a gyökérnyak ne kerüljön mélyebbre, mint korábban.
  7. Öntözzük meg mérsékelten! Az őszi ültetés után annyi vizet adjunk, hogy a föld egyenletesen átnedvesedjen. A felesleges vizet hagyjuk kifolyni, majd a további öntözést igazítsuk a föld száradásához.

Az átültetett muskátlit kezdetben világos, fagymentes, hűvös helyen tartsuk, és figyeljük, hogyan viseli a költöztetést. Ősszel már ne kezdjük intenzív tápoldatozásba, mert a növény a téli nyugalmi időszakra készül.

Újra hódít nagyanyáink régi módszere: így teleltesd át a muskátlit, jövőre kétszer annyi virágot hoz majd
EZ IS ÉRDEKELHET
Újra hódít nagyanyáink régi módszere: így teleltesd át a muskátlit, jövőre kétszer annyi virágot hoz majd
Most szakemberek segítségével mutatjuk, mikor kell bevinni, mennyire érdemes visszavágni, hova kerüljön télen, mennyit kell öntözni, és azt is, mikor szabad újra kivinni.

Muskátli szaporítása ősszel: így nevelj új növényeket dugványról

A muskátli szaporításának egyik legegyszerűbb módja a dugványozás, amellyel a meglévő növényeinkből nevelhetünk új töveket. A művelethez nincs szükség különleges felszerelésre, de a sikeres gyökereztetéshez fontos az egészséges hajtások kiválasztása, a megfelelő ültetőközeg és a kiegyensúlyozott nedvesség. A dugványozást lehetőleg szeptemberben végezzük, hogy a fiatal növények még a tél előtt megerősödhessenek. A muskátli szaporításához az alábbi lépéseket kövessük:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  1. Válasszunk egészséges hajtást! Keressünk egy erős, lehetőleg nem virágzó, 8-12 cm hosszú hajtásvéget. Éles, tiszta metszőollóval vagy késsel vágjuk le közvetlenül egy levélcsomó alatt.
  2. Készítsük elő a dugványt! Távolítsuk el az alsó leveleket, valamint az esetleges virágokat és bimbókat. A felső néhány levelet hagyjuk meg, hogy a növény továbbra is képes legyen fotoszintetizálni.
  3. Ültessük el a hajtást! Töltsünk meg egy kisebb, lyukas aljú cserepet laza, jó vízáteresztő dugványozó földdel. Készítsünk lyukat a közegbe, majd helyezzük bele a hajtás alsó 2-3 cm-es részét, és finoman nyomkodjuk köré a földet.
  4. Biztosítsunk megfelelő körülményeket! Öntözzük meg óvatosan a földet, majd tegyük a cserepet világos, közvetlen napsütéstől védett, körülbelül 18-21 °C-os helyre. A földet tartsuk enyhén nyirkosan, de ne hagyjuk átázni.
  5. Figyeljük a gyökeresedést! Megfelelő körülmények között a dugványok általában 3-4 hét alatt gyökeret eresztenek. Az új hajtások megjelenése és az óvatos húzásra érezhető ellenállás is jelezheti a gyökeresedést, de ne húzogassuk rendszeresen a növényt.

Amikor a dugvány már megfelelő gyökérzetet fejlesztett, szükség esetén átültethetjük egy valamivel nagyobb cserépbe. A fiatal muskátlikat az első télen világos, fagymentes helyen tartsuk, és csak mérsékelten öntözzük. A túl sok víz különösen veszélyes, mert a még fejletlen gyökérzet könnyen rothadásnak indulhat.

Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája
EZ IS ÉRDEKELHET
Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája
Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?

Muskátli gondozása ősszel: mire figyelj az ültetés után?

Az ősszel átültetett muskátlik gondozásánál a legfontosabb, hogy segítsük a növényeket alkalmazkodni az új környezetükhöz. Az átültetett töveket világos, széltől és fagytól védett helyre tegyük, ahol nem éri őket hirtelen hőmérséklet-változás. A frissen átültetett muskátlik különösen érzékenyek a túlöntözésre, ezért két locsolás között hagyjuk a föld felső rétegét kiszáradni, és mindig öntsük ki a cserép alátétjében összegyűlt vizet.

Ahogy rövidülnek a nappalok és csökken a hőmérséklet, a muskátlik növekedése fokozatosan lelassul, így víz- és tápanyagigényük is mérséklődik. Ősszel fokozatosan csökkentsük az öntözés gyakoriságát, a tápoldatozást pedig hagyjuk abba, amikor a növény már nem fejlődik aktívan. A frissen gyökeresedett dugványok földjét ugyanakkor ne hagyjuk teljesen kiszáradni, mert a fiatal gyökerek még érzékenyebbek a vízhiányra.

Az őszi muskátligondozás része a muskátlik rendszeres átvizsgálása is. Távolítsuk el a megsárgult, elszáradt vagy beteg leveleket és az elnyílt virágokat, mert a sűrű lombozat és a tartós nedvesség kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának. Különösen figyeljünk a barnuló, rothadó foltokra és a szürkés penészbevonatra, amelyek a szürkepenész nevű gombás betegségre utalhatnak. Ellenőrizzük a levelek fonákját is, hogy időben észrevegyük az esetleges kártevőket.
Címlapkép: Getty Images
#ősz #kert #virág #kertészet #növény #kertészkedés #hellovidék #termesztés #virágzás #kerti növények #muskátli teleltetése #hobbikertész #növények #ültetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:02
21:55
21:05
20:32
20:04
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
Pénzcentrum
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
5 napja
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
3
5 napja
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
4
6 napja
Ezen a Pest megyei településen él ma a magyar olimpikon, Szilágyi Liliána: ezért vonult vissza a nyilvánosságtól
5
1 hete
Leálltak A mi kis falunk kamerái: áll a bál, költözni kényszerülhet Pilisszentlélekről a filmes stáb
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referenciahozam
Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók által teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 19:01
Kész horror, ami itt vár: így néz ki most a magyar szellemfalu, az üdülőfalunak épült Aprajafalva + Videó
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 18:45
Most érkezett! Három tagállam is megvétózta von der Leyen nagy tervét: mégsem csatlakozik az EU-hoz ez az ország
Agrárszektor  |  2026. október 28. 20:26
Gyorsabb volt a pusztulás, mint hitték: eltűnt az utolsó maradvány is