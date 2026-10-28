Elhagyatott házak, egy tető nélküli fogadóépület és különleges, Makovecz világát idéző gombaházak: Tiszakécske határában egy egész üdülőfalu vált a pusztulás mementójává.
Muskátli ültetése ősszel: így ültesd át és szaporítsd a muskátlit, hogy jövőre is szépen virágozzon
Ahogy hűvösebbre fordul az idő, lassan a muskátlik virágzási időszaka is véget ér. A balkonok és kertek kedvelt dísznövényeit azonban nem kell minden évben újra megvásárolnunk, hiszen megfelelő gondoskodással több szezonon át is gyönyörködhetünk bennük. A muskátli ültetése ősszel elsősorban a meglévő növények megmentéséről szól, de ilyenkor akár új töveket is nevelhetünk a kedvenc virágainkból. Cikkünkben lépésről lépésre bemutatjuk az őszi muskátliültetés és -szaporítás menetét, valamint a legfontosabb gondozási tudnivalókat.
Muskátli ültetése ősszel: mikor és hogyan érdemes hozzákezdeni?
A muskátli fagyérzékeny évelő, amely a szabadban nem vészeli át biztonságosan a magyarországi telet. Ezért a muskátli ültetése ősszel elsősorban a kertbe kiültetett tövek cserépbe költöztetését jelenti, hogy fagymentes helyen teleltethessük őket. Ilyenkor nem az új növekedés serkentése, hanem a meglévő növények megóvása a cél.
A muskátlikat még az első fagyok előtt védett helyre kell vinni, de nem mindegyiket szükséges átültetni. A balkonládában vagy cserépben nevelt növények az eredeti edényükben is áttelelhetnek, ha az megfelelő méretű, és a földjük jó állapotban van. A nagyobb földcserét és az átültetést célszerű tavaszra halasztani, amikor a növény ismét aktív növekedésnek indul.
Az őszi időszak a muskátli szaporítására is lehetőséget ad. A dugványozásra a nyár vége és a kora ősz a legalkalmasabb, amikor a levágott hajtásoknak még van idejük meggyökeresedni a tél előtt. Késő ősszel már nehezebb a gyökereztetés, ezért ilyenkor csak megfelelően világos, meleg helyen érdemes próbálkozni vele.
Muskátli átültetése ősszel lépésről lépésre
A kertbe kiültetett muskátlikat még az első fagyok előtt érdemes kiemelni a földből, és cserépbe ültetni a teleltetéshez. Az átültetés során fontos, hogy minél kevésbé sérüljenek a gyökerek, és a növény megfelelő vízelvezetésű közegbe kerüljön. A munkát lehetőleg enyhe, száraz időben végezzük el az alábbi lépéseket követve.
- Készítsük elő a cserepet! Válasszunk a gyökérlabdához illő méretű, alul vízelvezető nyílásokkal rendelkező edényt. Nem szükséges túl nagy cserép, mert a felesleges föld könnyen túl nedves maradhat a teleltetés során.
- Készítsük elő a cserepet! Válasszunk a gyökérlabdához illő méretű, alul vízelvezető nyílásokkal rendelkező edényt. Nem szükséges túl nagy cserép, mert a felesleges föld könnyen túl nedves maradhat a teleltetés során.
- Válasszunk megfelelő virágföldet! Használjunk jó vízáteresztő képességű, laza muskátliföldet vagy általános virágföldet, amelyet szükség esetén perlittel lazíthatunk. A túl kötött, pangó vizet megtartó talajt kerüljük.
- Emeljük ki óvatosan a növényt! Ásóval vagy ültetőlapáttal lazítsuk fel a földet a muskátli körül, majd a lehető legnagyobb ép gyökérlabdával emeljük ki. Óvatosan rázzuk le a felesleges kerti földet, de ne csupaszítsuk le teljesen a gyökereket.
- Ellenőrizzük a gyökereket és a hajtásokat! Távolítsuk el az elhalt, rothadó gyökérrészeket, valamint a beteg, elszáradt leveleket és elnyílt virágokat. Az egészséges gyökereket ne metsszük vissza feleslegesen.
- Ültessük el a muskátlit! Helyezzük a növényt a cserépbe az eredeti ültetési mélységben, töltsük fel körülötte a földet, majd finoman nyomkodjuk le. Ügyeljünk arra, hogy a gyökérnyak ne kerüljön mélyebbre, mint korábban.
- Öntözzük meg mérsékelten! Az őszi ültetés után annyi vizet adjunk, hogy a föld egyenletesen átnedvesedjen. A felesleges vizet hagyjuk kifolyni, majd a további öntözést igazítsuk a föld száradásához.
Az átültetett muskátlit kezdetben világos, fagymentes, hűvös helyen tartsuk, és figyeljük, hogyan viseli a költöztetést. Ősszel már ne kezdjük intenzív tápoldatozásba, mert a növény a téli nyugalmi időszakra készül.
Muskátli szaporítása ősszel: így nevelj új növényeket dugványról
A muskátli szaporításának egyik legegyszerűbb módja a dugványozás, amellyel a meglévő növényeinkből nevelhetünk új töveket. A művelethez nincs szükség különleges felszerelésre, de a sikeres gyökereztetéshez fontos az egészséges hajtások kiválasztása, a megfelelő ültetőközeg és a kiegyensúlyozott nedvesség. A dugványozást lehetőleg szeptemberben végezzük, hogy a fiatal növények még a tél előtt megerősödhessenek. A muskátli szaporításához az alábbi lépéseket kövessük:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- Válasszunk egészséges hajtást! Keressünk egy erős, lehetőleg nem virágzó, 8-12 cm hosszú hajtásvéget. Éles, tiszta metszőollóval vagy késsel vágjuk le közvetlenül egy levélcsomó alatt.
- Készítsük elő a dugványt! Távolítsuk el az alsó leveleket, valamint az esetleges virágokat és bimbókat. A felső néhány levelet hagyjuk meg, hogy a növény továbbra is képes legyen fotoszintetizálni.
- Ültessük el a hajtást! Töltsünk meg egy kisebb, lyukas aljú cserepet laza, jó vízáteresztő dugványozó földdel. Készítsünk lyukat a közegbe, majd helyezzük bele a hajtás alsó 2-3 cm-es részét, és finoman nyomkodjuk köré a földet.
- Biztosítsunk megfelelő körülményeket! Öntözzük meg óvatosan a földet, majd tegyük a cserepet világos, közvetlen napsütéstől védett, körülbelül 18-21 °C-os helyre. A földet tartsuk enyhén nyirkosan, de ne hagyjuk átázni.
- Figyeljük a gyökeresedést! Megfelelő körülmények között a dugványok általában 3-4 hét alatt gyökeret eresztenek. Az új hajtások megjelenése és az óvatos húzásra érezhető ellenállás is jelezheti a gyökeresedést, de ne húzogassuk rendszeresen a növényt.
Amikor a dugvány már megfelelő gyökérzetet fejlesztett, szükség esetén átültethetjük egy valamivel nagyobb cserépbe. A fiatal muskátlikat az első télen világos, fagymentes helyen tartsuk, és csak mérsékelten öntözzük. A túl sok víz különösen veszélyes, mert a még fejletlen gyökérzet könnyen rothadásnak indulhat.
Muskátli gondozása ősszel: mire figyelj az ültetés után?
Az ősszel átültetett muskátlik gondozásánál a legfontosabb, hogy segítsük a növényeket alkalmazkodni az új környezetükhöz. Az átültetett töveket világos, széltől és fagytól védett helyre tegyük, ahol nem éri őket hirtelen hőmérséklet-változás. A frissen átültetett muskátlik különösen érzékenyek a túlöntözésre, ezért két locsolás között hagyjuk a föld felső rétegét kiszáradni, és mindig öntsük ki a cserép alátétjében összegyűlt vizet.
Ahogy rövidülnek a nappalok és csökken a hőmérséklet, a muskátlik növekedése fokozatosan lelassul, így víz- és tápanyagigényük is mérséklődik. Ősszel fokozatosan csökkentsük az öntözés gyakoriságát, a tápoldatozást pedig hagyjuk abba, amikor a növény már nem fejlődik aktívan. A frissen gyökeresedett dugványok földjét ugyanakkor ne hagyjuk teljesen kiszáradni, mert a fiatal gyökerek még érzékenyebbek a vízhiányra.
Az őszi muskátligondozás része a muskátlik rendszeres átvizsgálása is. Távolítsuk el a megsárgult, elszáradt vagy beteg leveleket és az elnyílt virágokat, mert a sűrű lombozat és a tartós nedvesség kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának. Különösen figyeljünk a barnuló, rothadó foltokra és a szürkés penészbevonatra, amelyek a szürkepenész nevű gombás betegségre utalhatnak. Ellenőrizzük a levelek fonákját is, hogy időben észrevegyük az esetleges kártevőket.
A fokhagyma ültetése ősszel egyszerű feladat, de néhány szabályra figyelni kell. Mutatjuk, hogyan ültesd el a gerezdeket lépésről lépésre!
Szenzációs felfedezés: 150 éve keresték Magyarország szellemfaját, most végre előkerült a különös lény
A díszes mozaikmoly hazai története igazi rovartani detektívregény. A parányi lepkét nem volt egyszerű felismerni sem, nemhogy megtalálni...
Életveszélyes roncsok rejtőzhetnek a Balatonban: búvároknak kellett kiemelniük az egyik éles fémszerkezeteket + Videó
Egy régi, összeomlott stég maradványai súlyos sérüléseket okozhattak volna az úszóknak, ezért civil összefogással búvárok és vízimentők segítségével emelték ki a roncsokat.
Hamarosan munkagépek jelenhetnek meg a régi szombathelyi börtönnél: november elején megkezdik az évek óta használaton kívüli épületegyüttes egy részének bontását.
A Rába felső szakaszán olyan élőhelyeket azonosítottak a kutatók, amelyek fontos szerepet tölthetnek be az őshonos halfajok szaporodásában és táplálkozásában.
Rossz hír a balatoni bringásoknak? Jövőre indulhat a felújítás, de a teljes Bringakörre még várni kell
Jelentős felújítás jön a Balatoni Bringakör északi parti szakaszán: Tihany és Balatonfűzfő között összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a kerékpáros útvonalat.Hozzuk is...
Íme az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban: meglepő hazai látnivalók és munkahelyek is szerepelnek a listán
Idén 13. alkalommal került megrendezésre az Év kutyabarát helye kampány, és ismét hatalmas érdeklődés övezte a kutyabarát szállások, vendéglátóhelyek és munkahelyek megmérettetését.
Mikor ajánlott a szilvafa metszése ősszel? Hogyan ültesd el az új facsemetét? Mutatjuk a legfontosabb őszi teendőket lépésről lépésre!
Ezt látnod kell: elképesztő alkotások készülnek a tűzcsapokból a történelmi magyar városban - csoda, ami Pécsen történik
Ki gondolná, hogy egy utcai tűzcsapnak is lehet művészi mondanivalója? Pécsen mindenesetre nem álltak meg a hagyományos piros festésnél...
Lélegzetelállító fénybirodalom lett a keszthelyi Festetics Fénypark: mutatjuk a jegyárakat is + Videó
Mesevilággá változik sötétedés után a keszthelyi Festetics-kastély történelmi parkja: a fénykapuk, a csillagfényes átjárók.
Mi történik a vidéki városokkal? Salgótarjánban az utolsó éjszakai szórakozóhely is hamarosan lehúzza a rolót + Videó
Bezár az utolsó salgótarjáni éjszakai klub: mi marad a vidéki fiataloknak, ha már bulizni sincs hová menni? Salgótarján példája sok vidéki városnak intő jel lehet.
Közel 856 millióba kerül a szombathelyi azbesztes útpadkák felszámolása: egy évig is eltarthat a munka
Mintegy 7200 négyzetméternyi útpadkáról kell felszedni az azbeszttartalmú követ Szombathelyen. A munka becsült költsége 856 millió Ft. De miért nem lehet egyszerűen leaszfaltozni?
Aranyhalak, színpompás koi pontyok és kárászok sokasága úszik a tapolcai Malom-tóban. Pósa Tamás víz alatti videója olyan látványt mutat meg a tó élővilágából, ami nem...
Megkezdődött az alsóörsi Strand sétány felújítása, amelynek végére a most nagyrészt leburkolt, elsősorban közlekedésre használt területből zöldebb, parkosított közösségi tér válhat.
Tragédia történt a Kőszegi-hegységben, Kőszeg és Velem között, a Kendig-csúcs közelében: egy 60 év körüli túrázó életét vesztette. A férfihez mentőket riasztottak, megpróbálták újraéleszteni, de...
A Kőszegi-hegység egyik legismertebb kirándulóhelye ismét rendezett környezetben várja az erdőjárókat – és még a szökőkút is újra működik.
Debrecen lakott területére tévedt egy jávorszarvas a napokban, az esetről videó is készült.
Eladnák a tatai Öreg-tó partjának egyik legértékesebb területét: mi lesz a szállodabotrány után az Esterházy-lovarda sorsa?
Végleg letett az Öreg-tó partjára tervezett szálloda megépítéséről az Avalon, a cég eladná az egykori Esterházy-lovarda területét.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.