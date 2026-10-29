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Hivatalos: 2061-ig meghosszabbították a győri kaszinó engedélyét
A győri Casino Win szeptember közepén azért került a hírekbe, mert a hatósági nyilvántartásban a működési engedély érvényességénél 2026. szeptember 15. szerepelt. Ez alapján úgy tűnhetett, hogy kérdésessé válhat a kaszinó további működése, a helyzet azonban ennél összetettebb volt. Most újabb változás történt: megváltozott az engedélyszám, 2061-es érvényességi dátum jelent meg a nyilvántartásban, és az átmeneti működésről szóló hatósági megjegyzés is eltűnt. De mit jelent mindez, és mi derül ki a kaszinó jelenlegi helyzetéről?
Nagyot változott a győri kaszinó helyzete: új engedélyszám és 2061. augusztus 15-i érvényességi dátum jelent meg a Casino Win neve mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) közhiteles nyilvántartásában. A korábbi 217-es engedélyszámot 261-es váltotta fel, és az a hatósági megjegyzés is eltűnt, amely korábban az engedély átmeneti hatályban maradásáról tájékoztatott. Szeptemberben még azért került a hírekbe a kaszinó, mert a nyilvántartásban szereplő korábbi, szeptember 15-i dátum alapján kérdésessé vált, hogyan folytatódhat a működése.
Miért volt kérdéses a kaszinó engedélye szeptemberben?
A győri Casino Win szeptember közepén azért került a hírekbe, mert az SZTFH nyilvántartásában a működéséhez szükséges hatósági engedély mellett 2026. szeptember 15-i dátum szerepelt. Ez azonban önmagában nem jelentette azt, hogy a kaszinónak ezen a napon be kellett volna zárnia. A korábbi koncesszió ugyanis 2026. augusztus 15-én megszűnt, az új, 35 évre szóló koncessziós szerződés pedig ugyanazon a napon hatályba lépett. A Népszava a Nemzeti Koncessziós Iroda tájékoztatása alapján arról írt, hogy a szeptember 15-i dátum nem az új koncesszió lejáratát jelentette, hanem a Casino Win Kft. hatósági engedélyéhez kapcsolódott.
A két engedélytípus között fontos különbség van: a koncessziós szerződés a szerencsejáték-szervezés hosszú távú jogosultságának alapja, a kaszinó működéséhez azonban külön hatósági engedély is szükséges. Szeptemberben az SZTFH nyilvántartásában még az a megjegyzés szerepelt, hogy a korábbi engedély hatálya az új koncesszióhoz kapcsolódó engedélyezési eljárás befejezéséig fennmarad.
Mi változott most?
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) közhiteles nyilvántartásában október végén már a 261-es engedélyszám és a 2061. augusztus 15-i érvényességi dátum szerepelt a győri Casino Win mellett. A változásra a KaszinoAkadémia figyelt fel, amely október 28-án számolt be az új adatokról.
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A nyilvántartásban azonban nemcsak az engedélyszám és az érvényességi dátum változott. Az október 29-i ellenőrzéskor már nem volt olvasható az a korábbi hatósági megjegyzés sem, amely szerint az engedély hatálya az új koncesszióhoz kapcsolódó engedélyezési eljárás befejezéséig fennmarad. Az SZTFH oldalán feltüntetett utolsó módosítási időpont ugyancsak október 29., 9:40 volt. A nyilvántartás tehát új engedélyszámot és 2061-ig szóló érvényességet mutat, az átmeneti helyzetre utaló megjegyzés pedig eltűnt a bejegyzésből.
Az SZTFH nyilvántartása szerint a győri Casino Win szerencsejáték-szervezője a Casino Win Kft., amely a pécsi Casino Win Pécs és a miskolci Tropicana Casino esetében is ugyanezt a szerepet tölti be. A CompanyWall céginformációs oldala szerint a társaság székhelye Győrben található, tulajdonosa a Treff-Klub Kft., ügyvezetője pedig Kruppa Zsolt András.
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