2026. október 31. szombat Farkas
6 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, USA - 2016. augusztus 24.: Amerikai és hadifogoly zászló a Riverwalkon, a háttérben a Trump-torony.
Világ

Kitálalt a volt miniszterelnök: a Donald Trump vezette Egyesült Államok már nem igazi szövetséges?

Pénzcentrum
2026. október 31. 19:58 3 perc

Szorosabbra kell fűznie kapcsolatait az Egyesült Királyságnak és az európai országoknak, mivel az Egyesült Államok egyre megbízhatatlanabb partnerré válik – jelentette ki Keir Starmer. A júliusban leköszönt volt brit miniszterelnök a távozása óta tartott első komolyabb politikai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a Washingtonnal való viszony átalakulása nem csupán átmeneti jelenség, a kapcsolatok pedig Donald Trump elnöksége után sem fognak visszatérni a régi kerékvágásba - írta a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Brit–Ír Kereskedelmi Kamara pénteki rendezvényén Starmer éles kritikával illette az európai vezetőket, amiért szerinte már kétszer is felkészületlenül érték őket a teljesen kiszámítható geopolitikai változások. Elsőként az Ukrajna elleni orosz invázió világított rá a kontinens régóta fennálló védelmi gyengeségeire, másodszor pedig az a felismerés, amikor Donald Trump végérvényesen világossá tette, hogy Amerika a továbbiakban nem finanszírozza Európa biztonságát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A volt kormányfő dublini látogatása során – ahol üzleti vezetőkkel és Micheál Martin ír miniszterelnökkel is tárgyalt – hangsúlyozta, hogy az amerikai külpolitika irányváltása tartós állapot, nem pedig a Trump-adminisztráció egyszeri kisiklása. Bár a katonai és hírszerzési szövetség továbbra is erős marad a tengerentúllal, Európának sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért. Starmer szerint az egységes piac mintájára egy páneurópai biztonsági keretrendszert kell kiépíteni, amelyben a kontinens két atomhatalmának egyikeként, vezető NATO-tagként és saját fejlesztésű, új generációs vadászgépprogrammal rendelkező államként Nagy-Britanniának központi szerepet kell játszania.

Kapcsolódó cikkeink:

Starmer már három hónappal a júliusi lemondása előtt, az Egyesült Államok Iránnal vívott háborúja és Trump NATO-kilépéssel kapcsolatos fenyegetései idején is a szorosabb európai összefogás mellett érvelt. Kijelentette, hogy a brexit súlyos gazdasági károkat okozott az országnak, ezért a védelmi ügyeken túl a gazdasági együttműködést is el kell mélyíteni a kontinenssel.

A volt miniszterelnök szavai jól tükrözik a brit politikai baloldalon kialakult konszenzust az európai közeledés szükségességéről. Hivatali utódja, Andy Burnham hivatalba lépése után szintén jelezte, hogy bátrabban kíván lépni az Európai Unióval való kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében, és társadalmi vitát kezdeményezne a következő választások utáni szorosabb integrációról.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A jelenlegi brit kormányzat gyakorlati lépései is ebbe az irányba mutatnak. Burnham a jövő hónapban egy kulcsfontosságú EU–brit csúcstalálkozón vesz részt, ahol az élelmiszer-biztonsági előírásokról, az energiaügyről és a fiatalok mobilitásáról szóló új megállapodások lesznek napirenden. Emellett Wes Streeting védelmi miniszter a héten Párizsban, az európai védelmi miniszterek találkozóján biztosította szövetségeseit arról, hogy az orosz agresszióval szemben továbbra is egységesen és rendíthetetlenül támogatják Ukrajnát.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európai unió #egyesült államok #világ #brexit #védelem #donald trump #egyesült királyság #geopolitika #külpolitika #nato
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:58
19:36
19:12
18:55
18:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 31.
Újrarendezték a globális erőviszonyokat: ezen a helyen áll Magyarország a legújabb toplistán
2026. október 31.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
2026. október 31.
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
NAPTÁR
Tovább
2026. október 31. szombat
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
2 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
1 napja
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
4
1 napja
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
5
2 hete
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza
külföldi fizetőeszközre szóló követelés. Valutának nevezzük a külföldi fizetőeszközöket, melyekre vonatkozó virtuális követelés a deviza. Gyakorlatilag a virtuális, vagyis a számlán elhelyezett valutáról van szó. A legtöbb banknál nyithatunk devizaszámlát vagy akár betétbe is helyezhetjük a devizánkat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 19:36
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 18:27
Megszólalt a nyugdíjszakértő: elkerülhetetlenné vált a hazai rendszer mélyebb reformja
Agrárszektor  |  2026. október 31. 19:07
Tarolt a gasztroversenyen ez a különleges hazai édesség: felújították a régi receptet