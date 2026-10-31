A kormányzati szándékok szerint 2030-ra teljesülhetnek az euró bevezetésének alapfeltételei.
Kitálalt a volt miniszterelnök: a Donald Trump vezette Egyesült Államok már nem igazi szövetséges?
Szorosabbra kell fűznie kapcsolatait az Egyesült Királyságnak és az európai országoknak, mivel az Egyesült Államok egyre megbízhatatlanabb partnerré válik – jelentette ki Keir Starmer. A júliusban leköszönt volt brit miniszterelnök a távozása óta tartott első komolyabb politikai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a Washingtonnal való viszony átalakulása nem csupán átmeneti jelenség, a kapcsolatok pedig Donald Trump elnöksége után sem fognak visszatérni a régi kerékvágásba - írta a The Guardian.
A Brit–Ír Kereskedelmi Kamara pénteki rendezvényén Starmer éles kritikával illette az európai vezetőket, amiért szerinte már kétszer is felkészületlenül érték őket a teljesen kiszámítható geopolitikai változások. Elsőként az Ukrajna elleni orosz invázió világított rá a kontinens régóta fennálló védelmi gyengeségeire, másodszor pedig az a felismerés, amikor Donald Trump végérvényesen világossá tette, hogy Amerika a továbbiakban nem finanszírozza Európa biztonságát.
A volt kormányfő dublini látogatása során – ahol üzleti vezetőkkel és Micheál Martin ír miniszterelnökkel is tárgyalt – hangsúlyozta, hogy az amerikai külpolitika irányváltása tartós állapot, nem pedig a Trump-adminisztráció egyszeri kisiklása. Bár a katonai és hírszerzési szövetség továbbra is erős marad a tengerentúllal, Európának sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért. Starmer szerint az egységes piac mintájára egy páneurópai biztonsági keretrendszert kell kiépíteni, amelyben a kontinens két atomhatalmának egyikeként, vezető NATO-tagként és saját fejlesztésű, új generációs vadászgépprogrammal rendelkező államként Nagy-Britanniának központi szerepet kell játszania.
Starmer már három hónappal a júliusi lemondása előtt, az Egyesült Államok Iránnal vívott háborúja és Trump NATO-kilépéssel kapcsolatos fenyegetései idején is a szorosabb európai összefogás mellett érvelt. Kijelentette, hogy a brexit súlyos gazdasági károkat okozott az országnak, ezért a védelmi ügyeken túl a gazdasági együttműködést is el kell mélyíteni a kontinenssel.
A volt miniszterelnök szavai jól tükrözik a brit politikai baloldalon kialakult konszenzust az európai közeledés szükségességéről. Hivatali utódja, Andy Burnham hivatalba lépése után szintén jelezte, hogy bátrabban kíván lépni az Európai Unióval való kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében, és társadalmi vitát kezdeményezne a következő választások utáni szorosabb integrációról.
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A jelenlegi brit kormányzat gyakorlati lépései is ebbe az irányba mutatnak. Burnham a jövő hónapban egy kulcsfontosságú EU–brit csúcstalálkozón vesz részt, ahol az élelmiszer-biztonsági előírásokról, az energiaügyről és a fiatalok mobilitásáról szóló új megállapodások lesznek napirenden. Emellett Wes Streeting védelmi miniszter a héten Párizsban, az európai védelmi miniszterek találkozóján biztosította szövetségeseit arról, hogy az orosz agresszióval szemben továbbra is egységesen és rendíthetetlenül támogatják Ukrajnát.
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