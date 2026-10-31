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Megvan a vevő Magyar Péter és Varga Judit balatonhenyei villájára: 299 millió volt a kínálati ár
Új tulajdonoshoz került Varga Judit és Magyar Péter egykori közös balatonhenyei háza. Az ingatlant még a nyáron hirdették meg 299 millió forintért, a Blikk információi szerint pedig nemrégiben el is kelt. A lap úgy tudja, egy idős házaspár vásárolta meg az ingatlant, amely az elmúlt években a CSOK-támogatás és a politikusok válása miatt is a figyelem középpontjába került.
A Blikknek egy helybéli azt mondta, az új tulajdonosok ritkán fordulnak meg a településen, ezért a környékbeliek nem igazán ismerik őket. A korábbi lakókkal sem találkoztak túl gyakran, még abban az időszakban sem, amikor Varga Judit és Magyar Péter a családjukkal használták a házat.
A Balaton-felvidéki településen álló ház hirdetése szerint az ingatlan magas minőséget, korszerű technológiát és kényelmet kínál. A közel kétezer négyzetméteres telken álló, 233 négyzetméteres épületet a Szép Házak magazin is bemutatta korábban.
A belső tereket francia vidéki hangulatban alakították ki, a házban két cserépkályha, négy vécé, két zuhanyzó és két fürdőkád található. Az ingatlan napelemekkel és modern, távolról vezérelhető rendszerekkel is rendelkezik. A hűtés-fűtés, a riasztó, a kapunyitás és a kamerarendszer működése is okostelefonról irányítható.
A válás után Varga Judit tulajdonába került a ház
A telket Varga Judit és Magyar Péter még 2013-ban vásárolta meg közösen. Négy évvel később, 2017-ben 10 millió forint családi otthonteremtési kedvezményt, vagyis CSOK-támogatást igényeltek az ingatlan építéséhez. A ház a család elképzelései szerint később állandó otthonuk lett volna, ám végül nem költöztek oda életvitelszerűen.
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A házaspár 2023-as válása és a vagyonmegosztás után az ingatlan Varga Judit tulajdonába került. Magyar Péter akkor el is búcsúzott a balatonhenyei háztól, amelyet később az egykori igazságügyi miniszter is fontolóra vett új otthonaként. 2024-ben arról jelentek meg hírek, hogy Varga Judit akkori párjával, Windisch Lászlóval költözhet a településre, erre azonban végül nem került sor.
Az ingatlan az állami támogatás miatt is ismertté vált. A család 10 millió forint CSOK-ot vett fel a házra, a támogatás feltételei között pedig szerepelt, hogy az igénylőknek meghatározott ideig életvitelszerűen az ingatlanban kell lakniuk. Mivel a család végül nem költözött Balatonhenyére, Varga Judit 2023-ban visszafizette a 10 millió forintos támogatást a Magyar Államkincstárnak. Erről akkor az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatta a sajtót. A korábbi közös otthon így több évnyi, a CSOK-kal, a válással és a tervezett költözéssel kapcsolatos híradás után most új tulajdonoshoz került.
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