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Nagy dobás a határ menti fürdővárosban: 245 millióból épülnek vadonatúj szálláshelyek a gyógyfürdő mellett
Új, egész évben használható pihenőházakkal bővül a komáromi Brigetio Gyógyfürdő melletti szálláskínálat. A mintegy 245 millió forintos beruházásban hat korszerű, teraszos üdülőházat alakítanak ki, amelyek közül az egyik akadálymentes lesz. A fejlesztéshez játszótérrel ellátott közösségi tér és az infrastruktúra korszerűsítése is kapcsolódik.
Hat új üdülőház épül a komáromi Brigetio Gyógyfürdő mellett, a beruházás célja, hogy a térség a nyári szezonon kívül is vonzó úti cél legyen a turisták számára. A fejlesztés a magyar–szlovák határon átnyúló SPIRIT OF DANUBE turisztikai program részeként valósul meg – számolt be róla az MTI.
A Komthermal Kft. a gyógyfürdő melletti, közel négyhektáros, gyógyhellyé minősített üdülőterület egy részét újítja meg. A beruházás során a meglévő, elavult üdülőházak egy részét hat új, teljes komfortfokozatú épület váltja fel. Az egyenként 47–59 négyzetméteres pihenőházak egész évben használhatók lesznek, hűtéssel és fűtéssel szerelik fel őket. Mindegyikhez saját terasz és parkoló tartozik majd, az egyik épületet pedig akadálymentesen alakítják ki. A fejlesztés nemcsak a szálláshelyeket érinti: a közműhálózat érintett szakaszait is korszerűsítik, tereprendezést végeznek, valamint egy játszótérrel ellátott központi közösségi teret is kialakítanak.
Több mint egymilliárdos nemzetközi turisztikai program része a beruházás
A komáromi fejlesztés az Interreg Magyarország–Szlovákia Program SPIRIT OF DANUBE – A Dunamente térség komplex turisztikai fejlesztése elnevezésű projektjéhez kapcsolódik. A programban öt magyarországi és szlovákiai partner dolgozik együtt a térség turisztikai kínálatának bővítésén és a határon átnyúló együttműködés erősítésén.
A teljes projekt költségvetése mintegy 3,67 millió euró, az uniós támogatás összege csaknem 2,94 millió euró. A Komthermal Kft. fejlesztésének költségvetése hozzávetőleg 245 millió forint, amelyhez uniós és hazai támogatás is kapcsolódik.
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A programban a komáromi beruházás mellett a szlovákiai Naszvad, Révkomárom és Gúta, valamint Tata turisztikai fejlesztései is szerepet kapnak. A cél, hogy a Dunamente térsége a családok, a kerékpárosok és a túrázók számára egész évben vonzóbb úti cél legyen, és csökkenjen a turizmus szezonális jellege. A Komthermal Kft. tájékoztatása szerint a támogatási szerződést 2026. szeptember 1-jén írták alá, a beruházás megvalósítása 2027-ben várható.
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