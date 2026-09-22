2026. szeptember 22. kedd Móric
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Legyen tanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be: az egykor élénk víztározó ma már leginkább sivár és kietlen.
HelloVidék

Soha nem látott katasztrófa sújtja a kulcsfontosságú magyar folyót: tisztított szennyvíz tartja életben, így mentenék meg

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 09:52

A rendkívüli aszály és az egymást követő hőséghullámok miatt 2026 nyarára kritikus szintre csökkent a Zagyva folyó vízhozama, amelynek utánpótlását augusztusra már szinte kizárólag a tisztított szennyvíz biztosította. A soha nem látott vízhiány rávilágított egy átfogó, többmilliárd forintos vízgazdálkodási fejlesztés sürgősségére, amely új tározók építésével és a holtágak visszakötésével oldaná meg a térség problémáit - számolt be róla a Jászsági Térségi TV.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Idén nyáron a Zagyva vízgyűjtő területén a sokéves átlag felét sem érte el a csapadékmennyiség. Az extrém hőség okozta rendkívüli párolgás szinte teljesen felemésztette a folyó természetes vízhozamát. Harsányi Gábor, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese elmondta, hogy mivel a Tarján-pataki és a mátraverebélyi tározók már augusztus elejére kiürültek, megszűnt a folyó alsó szakaszának mesterséges vízutánpótlása is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Zagyva vízhozama a korábban is alacsonynak számító másodpercenkénti 200–250 literről mindössze 60–70 literre zuhant. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a mederben folyó víz 99 százalékát a felső szakaszon bevezetett tisztított szennyvíz adta. A lecsökkent vízszint és a tápanyagban dúsabb víz miatt az oxigénszint is kritikusan visszaesett, ami halpusztulással fenyegetett. A vízügyi szakemberek levegőztető berendezésekkel mérsékelték a kárt, miközben a középső és alsó szakaszon található nyolc kőgát segítségével igyekeztek minél több, összesen több százezer köbméternyi vizet a mederben tartani. A kritikus hetekben a vízkivételt is szigorúan korlátozták a gazdálkodók számára, a legszárazabb időszakban pedig teljesen meg is tiltották a vízhasználatot.

A szakértő szerint a hasonló krízisek elkerülésére a Zagyva–Tarna-vízrendszer közös, hosszú távú fejlesztésére van szükség. A folyó ökológiai egyensúlyának fenntartásához másodpercenként legalább 400–500 literes vízhozamot kellene biztosítani. Egy három hónapos aszályos időszak áthidalása nagyjából 5–6 millió köbméter extra tározási kapacitást igényel.

Kapcsolódó cikkeink:

Az illetékes vízügyi igazgatóságok már dolgoznak a megoldást jelentő koncepción, amelyet az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz terjesztenek fel. A tervek között szerepel a meglévő tározók bővítése, újak építése, valamint a víz oldalirányú kivezetésével az egykori árterek és holtágak újbóli bevonása a rendszerbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A beruházás a tervek kiterjedtségétől függően 5–10 milliárd, de akár 60–80 milliárd forintba is kerülhet, a kivitelezés pedig 3–6 évet vehet igénybe. Bár a komplex fejlesztés véglegesen rendezhetné a térség vízgazdálkodását, rövid távon továbbra is csak a bőséges őszi csapadék jelenthet valódi megkönnyebbülést a folyó számára.
Címlapkép: Getty Images
#szennyvíz #víz #beruházás #vízhiány #hőség #vízügy #folyó #aszály #hellovidék #halpusztulás #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:33
10:15
10:03
09:52
Pénzcentrum
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark
2
3 napja
Egy korszak zárul le a Járai-házaspár életében: végleg megválnának ikonikus otthonuktól - ennyiért árulják a budapesti ingatlant
3
3 napja
Újabb legendás étterem húzza le a rolót: őszintén vallottak arról, mi vezetett idáig
4
2 hete
Mi lesz veled, Hévízi-tó? Bezárt a legendás fürdő főépülete, kongatják a vészharangot a szállásadók
5
2 hete
Eladó a kultikus balatoni borászat: megtaláltuk a hirdetést, még a traktor is jár hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 10:03
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 09:06
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 10:29
Igazi csoda egy magyar telken: szuperparadicsommal hódít a somogyi család