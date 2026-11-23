Megkezdődik a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbításának kivitelezése,
Akár 3 évre is leállíthatják az építkezéseket a Balatonnál: komoly szigorítás jön, strandokat is érinthet
Jelentősen szigorítanák a Balaton-parti építkezések szabályait: a jövőben főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a vízparti ingatlanok beépítettségét, és bizonyos területeken akár három évre is építési tilalmat rendelhetnének el. A változtatások a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok védelmét is szolgálnák. A törvénymódosítási javaslatot már benyújtották az Országgyűlésnek, így a Balaton jövőjét alapvetően meghatározó szabályozásról a parlament dönthet.
Új korszak kezdődhet a Balaton-parti ingatlanfejlesztések szabályozásában. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter november 15-én jelentette be, hogy a kormány szigorítaná a tóparti építkezések feltételeit. A november 13-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetet november 19-én már az Országgyűlés elé is benyújtották.
A módosítás egyik legfontosabb célja, hogy megakadályozza a Balaton közvetlen vízparti területeinek további túlzott beépítését. A javaslat szerint a fejlesztéseknek jobban kellene alkalmazkodniuk a tó természeti értékeihez, a helyiek érdekeihez és a térség infrastruktúrájának teherbírásához.
Nem lehetne tovább növelni a vízparti ingatlanok beépíthetőségét
Az egyik legjelentősebb változás, hogy a vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett legnagyobb beépítettséget és épületmagasságot, de az előírt zöldfelületek arányát sem lehetne csökkenteni. Ez elsősorban azokat a beruházásokat érintheti, amelyeknél a fejlesztők a helyi építési szabályzat módosításával szeretnének nagyobb épületeket, több lakást vagy sűrűbb beépítést elérni.
A javaslat viszonyítási időpontokat is meghatároz: az építési övezetek beépítettségénél és épületmagasságánál a 2019. március 15-i szabályozás lenne az alap, míg más övezeteknél és a zöldfelületi követelményeknél a 2026. december 31-i állapotot vennék figyelembe. A főszabály alól a törvényben meghatározott kivételek lehetségesek.
Akár három évre is megtilthatnák az építkezéseket
A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogy a kormány meghatározott területeken legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendelhetne el. Erre akkor kerülhetne sor, ha egy adott terület természeti, táji vagy építészeti értékeinek megőrzése ezt indokolja. A korlátozás tehát nem automatikusan az egész Balaton-partra vonatkozna, hanem a kijelölt területeken lehetne alkalmazni.
A tilalommal megakadályozhatnák például, hogy egy különösen értékes természetes partszakaszon vagy élőhelyen a jogszabályi védelem kialakítása előtt olyan beruházás induljon, amely később már nehezen vagy egyáltalán nem fordítható vissza.
A közstrandokat és a nádasokat is erősebben védenék
A törvénymódosítás a Balaton-part közhasználatának biztosítására is nagyobb hangsúlyt helyezne. A javaslat szerint a közstrandokat az ingatlan-nyilvántartásban is külön megnevezéssel kellene feltüntetni, így egyértelműbben rögzítenék a területek közösségi rendeltetését. Az önkormányzatok és az állam elővásárlási joga is erősödne a vízparti ingatlanok esetében. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy egyes, közösségi szempontból fontos partszakaszok értékesítésekor az önkormányzat vagy az állam elsőként vásárolhassa meg az ingatlant.
A természetes partszakaszok és a nádasok védelme szintén kiemelt szerepet kapna. A szabályozás célja, hogy a tóparton megmaradjanak azok a természetközeli területek, amelyek nemcsak tájképi szempontból fontosak, hanem a balatoni élővilág számára is nélkülözhetetlenek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Külön balatoni tervtanács vizsgálná a nagyobb beruházásokat
A változtatások részeként létrehoznák az önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot is. A testület a balatoni főépítész vezetésével működne, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egészére kiterjedne az illetékessége. Feladata a jelentősebb építészeti beruházások szakmai véleményezése lenne, különös tekintettel arra, hogy az új épületek mennyire illeszkednek a tájba és a térség építészeti környezetébe.
A kezdeményezés hátterében az a probléma áll, hogy az elmúlt évtizedekben számos olyan beruházás valósult meg a Balaton partján, amely ugyan megfelelt az akkori építési előírásoknak, de a méretével, megjelenésével vagy az infrastruktúrára gyakorolt hatásával komoly vitákat váltott ki.
A balatoni kutatók még szigorúbb védelmet kérnek
A törvénytervezethez a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is szakmai észrevételeket fűzött. Az intézet üdvözölte a szigorítási szándékot, ugyanakkor úgy látja, hogy a Balaton természeti értékeinek hosszú távú megőrzéséhez ennél is erősebb garanciákra lenne szükség. A kutatók azt javasolták, hogy a teljes, mintegy 200 kilométeres balatoni partszakaszon ideiglenes, akár ötéves építési moratóriumot vezessenek be bizonyos új épületekre és építményekre, amíg elkészülnek az új vízparti szabályok és a szükséges ökológiai felmérések.
Az intézet szerint ugyanis a nádasok feldarabolódása, a természetes partszakaszok visszaszorulása és a vizes élőhelyek eltűnése komoly kockázatot jelent a tó ökológiai stabilitására. A kutatók ezért azt is fontosnak tartják, hogy a szabályozás ne csak a közvetlen vízparti nádasokra, hanem a környező berkekre és más vizes élőhelyekre is kiterjedjen.
Már a parlament előtt van a törvénymódosítás
A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése november 21-én lezárult, a törvényjavaslatot azonban már ezt megelőzően benyújtották az Országgyűlésnek. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a beérkező szakmai és lakossági észrevételeket a parlamenti zárószavazásig még figyelembe vehetik, így a javaslat módosulhat.
Fontos tehát, hogy a balatoni építkezésekre vonatkozó új korlátozások egyelőre még nem hatályosak. A végleges szabályokról a jogalkotási folyamat lezárása után lehet majd beszélni.
Drágul a balatoni horgászjegy 2027-ben: ilyen változásokra készülhetnek a pecások, a ponty és a süllő sem ússza meg
Jövőre mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a Balatonon szeretnének horgászni: három változatlan szezon után emelkednek a balatoni horgászjegyek árai.
Másfél éve nem történt ilyen a Tiszánál: napok alatt métereket emelkedett a vízszint, azonnali lépésre volt szükség
Az előrejelzések alapján keddre, november 24-ére a folyó vízállása Szolnoknál meghaladhatja a 300 centimétert.
Ezeken a településeken jár 2026-ban a kormányablakbusz: mutatjuk, mit intézhetsz el a guruló hivatalban
Ma már nemcsak a gázpalack, a pékárú vagy a Family Frost-os fagyi érkezhet házhoz: akár a hivatal is a faludba gurulhat. Országszerte 30 kormányablakbusz járja...
Így készül a bihariak extrafinom toros káposztája: van benne egy titkos fűszer, desszertnek pedig hájas papucs dukál
Közeleg Szent András napja, amely hagyományosan a disznóvágások kezdetét is jelezte. Ilyenkor előkerült a hurka, a kolbász, a friss pecsenye, és persze a toros káposzta...
Jó hír, hogy a megütődött, lehullott almának sem kell feltétlenül a kukában végeznie: körtéből, sőt akár erdei vadalmából és vadkörtéből is isteni házi ecetet készíthetünk.
Pintér Tamás polgármester beszámolója szerint Magyar Péter kedvezően fogadta a megkeresést.
Egy plébániai szekrény mélyén rejtőzött a döbbenetes lelet: a hazai kutatók is megdöbbentek, mit találtak
A természettudományos vizsgálatok alapján ugyanis nagy valószínűséggel valóban a középkori magyar uralkodó földi maradványára bukkantak.
Ez a pizza recept fittyet hány minden szabályra: palacsintatésztából készül, villámgyors és mennyeien finom
Ki mondta, hogy a pizzához feltétlenül dagasztani, keleszteni és órákig a konyhában szorgoskodni kell? Van egy furfangos változat, amihez még nyújtófára sincs szükség...
Visszatért a hód, de alaposan felforgatta a hazai vizeket: meglepő következményekre figyeltek fel a magyar kutatók
Visszatért a hód a magyar vizekbe, de nem minden hal örülhet neki: meglepő következményekre figyeltek fel a kutatók
Darunéző túrák,ismeretterjesztő előadás, madárgyűrűzés, valamint számos gyermekprogram várja azokat, akik szombaton ellátogatnak a XV. Fehértavi Darvadozásra Sándorfalvára.
Vészjósló felvételek érkeztek a Balatonról: tömegével vergődnek a halak, riasztó értékeket mértek a szakemberek
Szokatlan és aggasztó jelenségre figyeltek fel a horgászok a Balaton nyugati medencéjének közelében: nagy tömegben gyűltek össze halak a Mária-csatorna torkolatánál.
Betelt a pohár, nem tűrnek tovább a helyiek: Pirtó környékén megállították a külföldi cég munkagépeit, környezeti katasztrófától tartanak
Komoly lakossági ellenállásba ütköztek a Kiskunhalas és Pirtó térségébe tervezett szénhidrogén-kutatások, miután a helyiek megakadályozták a kanadai CanCambria vállalat munkagépeinek felvonulását.
Magyarország első pizsamás moziestjét rendezik meg péntek este a debreceni Apolló moziban - közölte a Főnix Rendezvényszervező Kft.
Karácsonyi vásár 2026: Szeged, Debrecen, Szentendre sem spórol idén az adventi fényözönnel, mutatjuk, mikor nyitnak a vidéki vásárok
Már november közepén elindul az adventi készülődés Magyarországon: Kiskunfélegyházán november 17-én, Debrecenben és Szombathelyen pedig november 20-án nyitják meg a karácsonyi vásárokat.
Elásott kincsre bukkantak Szombathelyen: kilószámra lapult az ezüst a föld alatt, alig egy ásónyomnyira
Nem mindennapi régészeti felfedezés történt Szombathelyen: egy építkezést megelőző feltárás során több mint kétszáz darabból álló, két kilogrammot meghaladó kelta ezüstkincs került elő a föld...
Több mint 660 millió forintos beruházással 5,3 kilométeres kerékpárút épült Lenti és Hernyék között - közölte a Zala Megyei Önkormányzat.
WC-tisztítóval okozott gázmérgezést egy diák Zalaegerszegen: 25-en kerültek kórházba, most új fordulat jött
Hétfőn mintegy 700 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, mert egy egyelőre ismeretlen elkövető 120 darab WC-tisztító tablettát szórt bele három...
Elfogyott a Tisza-tó víztartaléka, most rendkívüli döntés született: így próbálják megmenteni a tavat
Végre jó hírek érkeztek a Tisza-tóról: 30 millió köbméter vizet tartalékolnak az aszály után, nagy változás jöhet.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.