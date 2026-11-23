Jelentősen szigorítanák a Balaton-parti építkezések szabályait: a jövőben főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a vízparti ingatlanok beépítettségét, és bizonyos területeken akár három évre is építési tilalmat rendelhetnének el. A változtatások a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok védelmét is szolgálnák. A törvénymódosítási javaslatot már benyújtották az Országgyűlésnek, így a Balaton jövőjét alapvetően meghatározó szabályozásról a parlament dönthet.

Új korszak kezdődhet a Balaton-parti ingatlanfejlesztések szabályozásában. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter november 15-én jelentette be, hogy a kormány szigorítaná a tóparti építkezések feltételeit. A november 13-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetet november 19-én már az Országgyűlés elé is benyújtották.

A módosítás egyik legfontosabb célja, hogy megakadályozza a Balaton közvetlen vízparti területeinek további túlzott beépítését. A javaslat szerint a fejlesztéseknek jobban kellene alkalmazkodniuk a tó természeti értékeihez, a helyiek érdekeihez és a térség infrastruktúrájának teherbírásához.

Nem lehetne tovább növelni a vízparti ingatlanok beépíthetőségét

Az egyik legjelentősebb változás, hogy a vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett legnagyobb beépítettséget és épületmagasságot, de az előírt zöldfelületek arányát sem lehetne csökkenteni. Ez elsősorban azokat a beruházásokat érintheti, amelyeknél a fejlesztők a helyi építési szabályzat módosításával szeretnének nagyobb épületeket, több lakást vagy sűrűbb beépítést elérni.

A javaslat viszonyítási időpontokat is meghatároz: az építési övezetek beépítettségénél és épületmagasságánál a 2019. március 15-i szabályozás lenne az alap, míg más övezeteknél és a zöldfelületi követelményeknél a 2026. december 31-i állapotot vennék figyelembe. A főszabály alól a törvényben meghatározott kivételek lehetségesek.

Akár három évre is megtilthatnák az építkezéseket

A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogy a kormány meghatározott területeken legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendelhetne el. Erre akkor kerülhetne sor, ha egy adott terület természeti, táji vagy építészeti értékeinek megőrzése ezt indokolja. A korlátozás tehát nem automatikusan az egész Balaton-partra vonatkozna, hanem a kijelölt területeken lehetne alkalmazni.

A tilalommal megakadályozhatnák például, hogy egy különösen értékes természetes partszakaszon vagy élőhelyen a jogszabályi védelem kialakítása előtt olyan beruházás induljon, amely később már nehezen vagy egyáltalán nem fordítható vissza.

A közstrandokat és a nádasokat is erősebben védenék

A törvénymódosítás a Balaton-part közhasználatának biztosítására is nagyobb hangsúlyt helyezne. A javaslat szerint a közstrandokat az ingatlan-nyilvántartásban is külön megnevezéssel kellene feltüntetni, így egyértelműbben rögzítenék a területek közösségi rendeltetését. Az önkormányzatok és az állam elővásárlási joga is erősödne a vízparti ingatlanok esetében. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy egyes, közösségi szempontból fontos partszakaszok értékesítésekor az önkormányzat vagy az állam elsőként vásárolhassa meg az ingatlant.

A természetes partszakaszok és a nádasok védelme szintén kiemelt szerepet kapna. A szabályozás célja, hogy a tóparton megmaradjanak azok a természetközeli területek, amelyek nemcsak tájképi szempontból fontosak, hanem a balatoni élővilág számára is nélkülözhetetlenek.

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Külön balatoni tervtanács vizsgálná a nagyobb beruházásokat

A változtatások részeként létrehoznák az önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot is. A testület a balatoni főépítész vezetésével működne, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egészére kiterjedne az illetékessége. Feladata a jelentősebb építészeti beruházások szakmai véleményezése lenne, különös tekintettel arra, hogy az új épületek mennyire illeszkednek a tájba és a térség építészeti környezetébe.

A kezdeményezés hátterében az a probléma áll, hogy az elmúlt évtizedekben számos olyan beruházás valósult meg a Balaton partján, amely ugyan megfelelt az akkori építési előírásoknak, de a méretével, megjelenésével vagy az infrastruktúrára gyakorolt hatásával komoly vitákat váltott ki.

A balatoni kutatók még szigorúbb védelmet kérnek

A törvénytervezethez a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is szakmai észrevételeket fűzött. Az intézet üdvözölte a szigorítási szándékot, ugyanakkor úgy látja, hogy a Balaton természeti értékeinek hosszú távú megőrzéséhez ennél is erősebb garanciákra lenne szükség. A kutatók azt javasolták, hogy a teljes, mintegy 200 kilométeres balatoni partszakaszon ideiglenes, akár ötéves építési moratóriumot vezessenek be bizonyos új épületekre és építményekre, amíg elkészülnek az új vízparti szabályok és a szükséges ökológiai felmérések.

Az intézet szerint ugyanis a nádasok feldarabolódása, a természetes partszakaszok visszaszorulása és a vizes élőhelyek eltűnése komoly kockázatot jelent a tó ökológiai stabilitására. A kutatók ezért azt is fontosnak tartják, hogy a szabályozás ne csak a közvetlen vízparti nádasokra, hanem a környező berkekre és más vizes élőhelyekre is kiterjedjen.

Már a parlament előtt van a törvénymódosítás

A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése november 21-én lezárult, a törvényjavaslatot azonban már ezt megelőzően benyújtották az Országgyűlésnek. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a beérkező szakmai és lakossági észrevételeket a parlamenti zárószavazásig még figyelembe vehetik, így a javaslat módosulhat.

Fontos tehát, hogy a balatoni építkezésekre vonatkozó új korlátozások egyelőre még nem hatályosak. A végleges szabályokról a jogalkotási folyamat lezárása után lehet majd beszélni.